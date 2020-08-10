የአፋር ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት መደበኛ ጉባኤ ተጀመረ

ሰመራ፤ ነሐሴ 4/2012(ኢዜአ) የአፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት አምስተኛ ዓመት የስራ ዘመን አስረኛ መደበኛ ጉባኤ ዛሬ በሰመራ ከተማ ተጀመረ።
የክልሉ ርዕሰ-መስተዳድር አቶ አወል አርባ የክልሉን የ2012 በጀት ዓመት የስራ እቅድ አፈጸጸም ሪፖርት ለምክርቤቱ አቅርበዋል።
በሪፖርታቸውም በበጀት ዓመቱ በማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ መስኮች አርብቶ አደሩን ተጠቃሚ ያደረጉ ተግባራት መከናወናቸውን አመላክተዋል።
በክልሉ ሰላምን በማስፈን ረገድ አበረታች ስራዎች መተግበራቸውንም አውስተዋል።
ከኢሳ ማህበረሰብና አጎራባች ክልሎች ጋር የህዝቦችን አብሮነትና የሰላም እሴት ግንባታ ለማጠናከር የተካሄደው የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት መድረኮች ውጤት ማስገኘቱን ገልጸዋል።
በድንበር አካባቢ በተካሄደው ህገወጥ የጦር መሳሪያ ዝውውር ቁጥጥር ስራ 71 የተለያዩ የጦር መሳሪያዎች ና ከ81 ሺህ በላይ ጥይቶች መያዛቸውን አመልክተዋል።
“በጤና፣ በንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት እንዲሁም ለአርብቶ አደሩ ልጆች ትምህርትን ተደራሽ ለማድረግ የተከናወኑ ተግባራት አበረታች ነበሩ ” ብለዋል።
ከሰባት ሚሊዮን በላይ ለሚሆኑ የቤት እንስሳት ክትባትና ህክምና መሰጠቱንም ገልጸዋል።
ጉባኤው በሶስት ቀናት ቆይታው የክልሉን ጠቅላይ ፍርድ ቤትና ዋና ኦዲት መስሪያ ቤት ሪፖርት እንዲሁም በክልሉን የ2013 ስራ ዘመን በጀት ዙሪያ በመምከር እንደሚያጸድቅ ይጠበቃል።