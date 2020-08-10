የህዝቦች አንድነት እንዲጠናከር የድርሻችንን እንወጣለን … የኃይማኖት አባቶች

ድሬዳዋ ነሐሴ 4/2012 (ኢዜአ) የህዝቦች አንድነት እንዲጠናከርና የህዳሴ ግድቡ ዳር እንዲደርስ የድርሻቸውን እንደሚወጡ የድሬዳዋ ኃይማኖት ተቋማት ጉባኤ አመራሮች አስታወቁ፡፡
የጉባኤው ሰብሳቢ ሊቀ-ብርሃናት ቀለመወርቅ ቢምረው ለኢዜአ እንደተናገሩት፤ የኃይማኖት አባቶች ለሀገርና ህዝብ ዕድገት ሁሌም በጸሎታቸው እንደተጉ ናቸው፡፡
የጉባኤው አባላት በየተቋማቸው ተከታዮቻቸው ለግድቡ ድጋፍ እንዲያደርጉ ሲያስተባብሩ መቆየታቸውንም አውስተዋል።
አሁንም ግድቡ ዳር ደርሶ ለአገልግሎት እንዲበቃ እና የህዝቦች አንድነት እንዲጠናከር ማስተባበራቸውን በመቀጠል የድርሻቸውን እንደሚወጡ ገልጸዋል።
የጉባኤው ምክትል ሰብሳቢ ሼህ ኢሊያስ አልይ በበኩላቸው የግድቡ የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት መሳካት እንደሌላው ኢትዮጵያዊ ሁሉ መደሰታቸውን ተናግረዋል።
በቀጣይም የሀገሪቱ ህዝቦች ሰላም፣ፍቅርና አንድነት ተጠናክሮ ግድቡን ዳር እንዲያደርሱ የበኩላቸውን ኃላፊነት እንደሚወጡ ገልጸዋል።
“ግድቡ የኢትዮጵያን የቀድሞ ታላቅነት የሚመልስና ዜጎች አንገታቸውን ቀና አድርገው እንዲጓዙ ያስችላል “ብለዋል፡፡
እንደማንኛውም ኢትዮጵያዊ ቀደም ሲል ቦንድ መግዛታቸውንና በቀጣይም በተመሳሳይ ድጋፋቸውን እንደሚያጠናክሩ ተናግረዋል።
የሁሉም ኢትዮጵያዊ ምልክትና ኩራት የሆነው ግድብ በጀመርነው ግለት ዳር በማድረስ በኩል ሁሉም ድጋፉን ይበልጥ የሚያጠናክርበት ወቅት ነው ያሉት ደግሞ የጉባኤው ፀሐፊ ወንድም ሚልኪያስ ታዬ ናቸው፡፡
የለውጡ አመራር ፣ምሁራን፣ በሀገር ውስጥና በውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያዊያን ለግድቡ ህልውና መጠበቅ ያደረጉት ያላሰለሰ ጥረት የሚያስመሰግናቸው መሆኑን ጠቅሰው ድጋፋቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የጉባኤው የሥራ አስፈጻሚ ቦርድ አባል አቶ ኃይሉ ታደሰ ግድቡ የሁሉም ኢትዮጵያዊ ሃብት መሆኑን ተናግረው ግድቡ ከውስብስብ ችግሮችና ጫና ተላቆ የውሃ ሙሌቱ በመጀመሩ መደሰታቸውን ገልጸዋል።