የደበቡብ ክልል ምክር ቤት ለ150 ዳኞች ሹመት በመስጠት ተጠናቀቀ

ሀዋሳ፣ ሐምሌ 3/2012 (ኢዜአ) የደቡብ ክልል ምክር ቤት ባካሄደው የ5ኛ ዓመት የ5ኛ የስራ ዘመን 11ኛ መደበኛ ጉባኤ በክልሉ በተለያዩ ደረጃዎች ለሚገኙ ፍርድ ቤቶች ሚያገለግሉ ለ150 ዳኞች ሹመት በመስጠት ተጠናቀቀ።
ተሿሚ ዳኞችን ለምክር ቤቱ ያቀረቡት የክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት አቶ ሙሉጌታ አጎ እንዳሉት ዳኞቹ የተመረጡት በትምህርት ዝግጅት፣ በልምድና በስነምግባር ያላቸውን አቅም ታሳቢ ተደርጎ ነው ።
በአብዛኛው የቀረቡት ወጣቶች ሲሆኑ ከቁጥር ባለፈ የፍትህ ስርዓቱን ፈጣን ቀልጣፋና ተደራሽ ለማድረግ ገንቢ ሚና እንደሚጫወቱ ስለታመነባቸው ነው ብለዋል ።
ተሿሚዎቹ በፍትህ ስርዓቱ ላይ የሚነሱ ተገቢ ያልሆኑ በዘመድ አዝማድና በጥቅም የመስራት አዝማሚያዎች በማረም ነጻና ገለልተኛ በማድረግ በኩል ለህዝብ የገቡትን ቃል አክብረው እንዲሰሩ ከምክር ቤቱ መመሪያ ተሰጥቷቸዋል።
ምክር ቤቱ ዛሬ በነበረው ውሎ የክልሉን ጠቅላይ ፍርድ ቤትና ዋና ኦዲተር መሥሪያ ቤት የ2012 በጀት ዓመት የስራ ሪፖርት አዳምጦ የተለያዩ ሀሳቦችን በመስጠት አጽድቋል።
ምክር ቤቱ ላለፉት ሶስት ቀናት ሲያካሂድ የነበረውን መደበኛ ጉባኤ የዳኞች ሹመትና የተለያዩ አዋጆችን በማፅደቅ ተጠናቅቋል።