በአፋር ክልል በጎርፍ ለተፈናቀሉ ወገኖች ድጋፍ ይደረጋል

ሰመራ ፣ ነሐሴ 3 / 2012 (ኢዜአ) በአፋር ክልል በጎርፍ ለተፈናቀሉ ወገኖች አስፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ እንደሚደረግ የክልሉ ርዕሰ-መስተዳድር አቶ አወል አርባ ገለጹ::
የክልሉ ርዕሰ-መስተዳደርና ከፍተኛ አመራሮች በአይሳኢታና በአፋምቦ ወረዳዎች በጎርፍ የተፈናቀሉ የህብረተሰብ ክፍሎችን በቦታው ተገኝተው ያሉበትን ሁኔታ ተመልክተዋል።
የክልሉ ርእሰ መስተዳድር አቶ አወል አርባ እንደገለፁት የአፋር አርብቶ አደርና ከፊል አርብቶ አደር የእንስሳት እርባታም ሆነ የግብርና ስራ የሚያከናው ነው በአዋሽ ወንዝ ላይ ተመስርቶ ነው ።
የክልሉ መንግስት ከፌዴራል አካላት ጋር በመተባበር የጎርፍ አደጋ እንዳያጋጥም በቅንጅት እየሰራ በመቆየቱ ተጋላጭ በነበሩ ወረዳዎች መከላከል እንደተቻለ ገልፀው የዘንድሮው ክረምት ጠንከር ያለ በመሆኑ ባልተጠበቁ ቦታዎች የአዋሽ ወንዝ ሙላት ሰብሮ በመውጣት ጉዳት ማድረሱን ተናግረዋል።
የጎርፉ አደጋው የተከሰተው ከዋናው የአዋሽ ወንዝ ፍሰት በተጨማሪ በመሀል የሚቀላቀሉ ገባር ወንዞች ከፍተኛ የውኃ መጠን ይዘው በመምጣት የፈጠሩት ጫና መሆኑን ርእሰ መስተዳድሩ አስረድተዋል ።
ክረምቱ ገና በመሆኑ በህብረተሰቡ ላይ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስ እስከ ቀበሌ ድረስ በየደረጃው የሚገኙ አመራሮች ተናብበው በመስራትና ፈጣን የመረጃ ልውውጥ ስርአት በመዘርጋት ህዝቡን ያሳተፈ የጎርፍ መከላከል ስራ እንዲከናወን ርእሰ መስተዳድሩ መመሪያ ሰጥተዋል ።
በጎርፍ ለተፈናቀሉ ሰዎች አስቸኳይ የእለት ደራሽ እርዳታ እየተደረገ መሆኑን የገለፁት አቶ አወል አርባ በቀጣይም የክልሉ መንግሰት ከፌዴራል መንግሰት ጋር በመሆን አስገፈላጊውን ድጋፍ ሁሉ ያደርጋል ብለዋል ።
የክልሉ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋሰትና ማስተባባሪያ ጽህፈት ቤት የቅድመ-ማስጠንቀቂያና ፈጣን ምላሽ ይሬክተር አቶ አይዳሂስ ያሲን በበኩላቸው በክልሉ በ10 ወረዳዎች በተከሰተ የጎርፍ አደጋ ከ49 ሺህ በላይ ሰዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል ።
በጎርፉ ምክንያት ተፈናቅለው በተለያዩ መጠለያዎች ተጠልለው ለሚገኙ 19 ሺህ 600 ሰዎች የእለት ደራሽ የምግብና ምግብ ነክ ድጋፎች እየተደረገ ነው ብለዋል ።
በተለይም በአይሳኢታ በሁለት ቀበሌዎች በውሃ ተከበው ከነበሩ 1ሺ126 ሰዎች መካከል ከግማሽ በላይ የሚሆኑት ማውጣት እንደተቻለ ገልፀዋል ።
በአፋምቦ ወረዳ በሆሮጉቤ ቀበሌ በውሃ የተከበቡ ከ500 በላይ ሰዎችን በተመሳሳይ መልኩ በሔሊኮፕተር የማውጣቱ ስራ እየተከናወነ መሆኑን አስረድተዋል ።
በተጨማሪም በሚሌና ገረኒአይሳኢታ ወረዳዎች በጎርፉ ምክንያት በተሽከርካሪ ምግብ ለማድረስ አስቸጋሪ በሆኑ ቀበሌዎች ለ2 ሺህ 50 አባወሯዎች በሔሊኮፕተር አስቸኳይ የምግብና ምግብ ነክ ድጋፍ እየተደረገላቸው መሆኑን አቶ አይዳሂስ ገልጸዋል ።