የመዳ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ማእከል ከፍቶ ስራ አስጀመረ

ጎባ፣ ነሃሴ 3/2012 (ኢዜአ) የመዳ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ አገራዊ የምርመራ አቅምን ለማሳደግ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ማእከል ከፍቶ ትናንት ስራ አስጀመረ፡፡
ዩኒቨርሲቲው በጎባ ከተማ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ ለማስጀመር እንዲቻል የላብራቶሪ መመርመሪያ መሳሪያውን በድጋፍ ያገኘው ከወለጋ ዩኒቨርሲቲ መሆኑም ተመልክቷል፡፡
አገልግሎት መስጠት የጀመረው የምርመራ መሳሪያ በቀን እስከ አራት መቶ ናሙና የመመርመር አቅም አለው ተብሏል ።
በዩኒቨርሲቲው የጎባ ሪፈራል ሆስፒታል ዋና ኃላፊ ዶክተር ጄይላን ቃሲም እንደገለፁት ዩኒቨርሲቲው የአካባቢውን ማህበረሰብ የኮሮና ተጋላጭነት ለመቀነስ ፈርጀ ብዙ ተግባራትን እያከናወነ ይገኛል፡፡
ዩኒቨርሲቲው በጎባ ሪፈራል ሆስፒታል የህክምና ባለሙያዎች አማካይነት ስለወረርሽኙ ምንነት፣ መተለለፍያ መንገዶችና ሊደረጉ ስለሚገባቸው ጥንቃቄዎች ላይ ሙያዊ ድጋፍ እያደረገ ነው ።
ዶክተር ጄይላን እንዳሉት በጎባ ሪፈራል ሆስፒታል ተከፍቶ አገልግሎት የጀመረው የኮሮና መመርመሪያ ማዕከል በቀን እስከ 400 ናሙናዎችን ለመመርመር አቅም አለው ፡፡
የመዳ ወላቡ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር አህመድ ከሊል በበኩላቸው የኮሮና ቫይረስ በሀገር ላይ የሚያደርሰውን ጫና ለመቀነስ ዩኒቨርሲቲው የድርሻውን እየተወጣ ነው ።
ዩኒቨርሲቲው የአካባቢውን ህብረተሰብ የወረርሽኙ ተጋላጭነትን ለመቀነስ ከሚያደርገው ሙያዊ የምክር አገልግሎት በተጓዳኝ በበሽታው ምክንያት ለችግር የተጋለጡ አካል ጉዳተኞችና አቅመ ደካሞች የምግብ እህልና የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ እደረገ ነው ።
አገልግሎት የጀመረው የዩኒቨርሲቲው የኮሮና ምርመራ ማዕከል ናሙናዎችን ወደ አሰላና አዳማ በመላክ ያጋጥም የነበረውን እንግልት በማስቀረት ጉልህ ድርሻ አለው፡፡
የምርመራ ማዕከሉ ለባሌ ፣ምስራቅ ባሌና አጎራባች ዞኖች አገልግሎት ለመስጠት ያስችለልም ተብሏል፡፡
ከአካባቢው የሀገር ሽማግሌዎች መካከል ሀጂ አብዱልቃድር ሉጎ በሰጡት አስተያየት የምርመራ ማዕከሉ በአካባቢው ስራ መጀመር ሁሉም ያለበትን ሁኔታ ለማወቅ ያግዛል ፡፡
ሌላው የአካባቢው ነዋሪ አቶ ደሜ ቶልቻ እንዳሉት ደግሞ በአካባቢው ምርመራ መጀመሩ የበሽታውን ስርጭት ለመቀነስ አስተዋፅኦ አለው ።