በአካባቢያችን ያለውን ህገ ወጥ የመሬት ወረራ ለሚመለከታቸው አካላት ብናሳውቅም ሰሚ አላገኘንም — ነዋሪዎች

አዲስ አበባ፣ ነሀሴ 2/2012 ( ኢዜአ) በአካባቢው ያለውን ህገ-ወጥ የመሬት ወረራ ለሚመለከታቸው አካላት ቢያሳውቁም እስካሁን መፍትሄ አለማግኘታቸውን በንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ የሃይሌ ጋርመንት አካባቢ ነዋሪዎች ተናገሩ።
ክፍለ ከተማው በበኩሉ ወረዳውና የመሬት ይዞታ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ችግሩን መፍታት ካልቻሉ በሥራ አስፈፃሚ ቢሮ በኩል ጉዳያቸው ሊታይ እንደሚችል ገልጿል።
በአዲስ አበባ ከተማ የተለያዩ አካባቢዎች ህገ-ወጥ የመሬት ወረራ በስፋት እየተካሄደ መሆኑን በርካታ የመዲናዋ ነዋሪዎች ይናገራሉ።
በከተማዋ በተለምዶ ሃይሌ ጋርመንት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የሚገኙ ነዋሪዎችም ህገ ወጥ የመሬት ወረራ መስፋፋቱን ይናገራሉ።
በአካባቢው ለተለያዩ አገልግሎቶች ክፍት የነበሩ ስፍራዎች በህገ-ወጦች መታጠራቸውን ተከትሎ ነዋሪዎች ለሚመለከተው አካል ቢያመለክቱም እስካሁን ምላሽ ማግኘት አልቻሉም።
ኢዜአ ያነጋገራቸው የአካባቢው ነዋሪዎች እንደሚሉት በሚኖሩበት አካባቢ የሚገኝ መተላለፊያ መንገድ በህገ ወጦች በመታጠሩ መውጫ መግቢያ አጥተዋል።
ህገ ወጦቹ በአካባቢው የሚገኘውን 20 ሜትር ስፋት ያለው መንገድ 10 ሜትር ገፍተው በማጠር አጥብበውታል።
ይህንኑ ህገ ወጥ ተግባር ለሚመለከተው የመንግስት አካል ቢያሳውቁም እስካሁን ሰሚ አለማግኘታቸውን ነዋሪዎቹ ይገልፃሉ።
ጉዳዩን ለወረዳው አስተዳደርና ለክፍለ ከተማው መሬት ይዞታ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ቢያመለክቱም ወንጀሉን ለማስቆም ያላቸው ዝግጁነት አናሳ እንደሆነ ነው የገለጹት።
የመሬት ወረራው የሚካሄደውም በወረዳውና ክፍለ ከተማው የመሬት ይዞታ አስተዳደር ውስጥ ያሉ አንዳንድ ግለሰቦች ጋር በጥቅም በመመሳጠር መሆኑን ነዋሪዎቹ ተናግረዋል።
ወንጀሉን በመቃወም ለሚመለከታቸው አካላት ጥያቄ ባቀረቡ ግለሰቦች ላይም “ለምን ትናገራላችሁ” በሚል ማስፈራሪያ ደርሶባቸዋል ተብሏል።
በአካባቢው በመንገድ ግንባታ የተሰማራ የሥራ ተቋራጭም አዲስ የታጠረው ቦታ ለሥራው እንቅፋት ስለሆነበት አጥሩ እንዲፈርስ ለሚመለከተው አካል አሳውቋል።
ነገር ግን እስካሁን ምንም አይነት ምላሽ እና መፍትሄ ማግኘት አለመቻሉን ነው የተገለጸው።
የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ አንድ ሥራ አስኪያጅ አቶ ፈይሳ ነዲ፣ የመሬት ካርታና ፈቃድ የሚሰጠው የክፍለ ከተማው መሬት ይዞታ ሜኔጅመንት በመሆኑ ጉዳዩ አይመለከተንም ብለዋል።
የክፍለ ከተማው መሬት ይዞታ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ወንድማገኝ ፍቅሩ፤ ነዋሪዎቹ መውጫና መግቢያችን እየታጠረ ነው የሚል ቅሬታ ማቅረባቸውን አስታውሰዋል።
የመንገድ ጉዳይ እነርሱን የሚመለከት ባይሆንም የታጠረው ቦታ መንገዳቸውን እንደማይነካው በጹሑፍ ለነዋሪዎቹ አሳውቀናል፤ ምላሽም ሰጥተናል ብለዋል።
የአካባቢው ነዋሪዎች እንደሚሉት ግን ኃላፊው “ቦታውን ካጠሩት ሰዎች ጋር ተደራደሩ” የሚል ምላሽ እንጂ ሌላ ምላሽ አልሰጧቸውም።
የመሬት ይዞታ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊው “በጹሑፍ ምላሽ ሰጥተናል” ያሉትም “ሐሰት” ነው ሲሉ ገልጸዋል።
የክፍለ ከተማው መሬት ይዞታ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ “በፅሁፍ ምላሽ ሰጥተናል” ላሉትም የኢዜአ ሪፖርተር ማስረጃ ጠይቆ ማግኘት አልቻለም።
የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ፍቃዱ ካሣሁን በበኩላቸው የነዋሪዎቹን የህግ ይከበር ጥያቄ የመሬት ማኔጅመንት ጽህፈት ቤት መፍትሄ ካልሰጠው ነዋሪዎቹ ለክፍለ ከተማው ፅህፈት ቤት ማቅረብ እንደሚችሉ ገልጸዋል።
በነዋሪዎቹ የቀረበው ቅሬታ ትክክለኛ መሆኑ ከተረጋገጠ ህግን በተላለፉ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወስድም አረጋግጠዋል።
ከዚህ ቀደም በክፍለ ከተማው ሐሰተኛ ካርታ በመያዝ ቦታ ያጠሩ እንዲሁም በሌሎች ምክንያቶች የተያዙ ከ460 ሺህ ካሬ ሜትር በላይ ቦታዎች እንዲመለሱ ተደርጓል ብለዋል።
የወንጀል ተባባሪ ናቸው ተብለው የተጠረጠሩ የመሬት ማኔጅመንት ኃላፊዎች፣ ባለሙያዎች፣ የደንብ ማስከበር ጽህፈት ቤት ኃላፊዎች፣ ደላሎችና የፀጥታ አካላት ጭምር ከስራ ማገድን ጨምሮ በህግ ተጠያቂ ለማድረግ በሂደት ላይ መሆኑንም ሃላፊው ገልጸዋል።