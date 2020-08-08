አሰራርና አደረጃጀቱን በመከለስ እየሰራ መሆኑን የብልፅግና የኢንስፔክሽንና ቁጥጥር ኮሚሽን ገለጸ

አዳማ ነሐሴ 02/2012 (ኢዜአ ) ለፓርቲው መጠናከርና ለተጀመረው ሪፎርም ጥልቀት አሰራርና አደረጃጀቱን በመከለስ እየሰራ መሆኑን የብልፅግና ፓርቲ የኢንስፔክሽንና ቁጥጥር ኮሚሽን ገለጸ።
የኮሚሽኑ የተጠናቀቀውን የበጀት ዓመት የሥራ አፈጻጸም ግምገማና ቀጣይ ሂደት ላይ ያተኮረ መድረክ ዛሬ በአዳማ ከተማ ተጀምሯል።
የፓርቲው የኢንስፔክሽንና ቁጥጥር ኮሚሽን ሰብሳቢ አቶ አወቀ ኃይለማሪያም በተለይም ለኢዜአ እንደገለጹት ለፓርቲው መጠናከርና ለተጀመረው ሪፎርሙ ጥልቀት ኮሚሽኑ እየሰራ ይገኛል።
በዚህም ከለውጡ በፊት የነበረውን የኮሚሽኑን ራዕይና ተልዕኮ ጭምር በመፈተሽና በመከለስ በአዲስ መልክ መዋቅራዊ አደረጃጀትና አሰራር መዘርጋቱን ተናግረዋል።
ይህም ለውጡ እንዲሻገር መንግሥትና ህዝብ የተሻለ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ለማስቻል ነው ያሉት ሰብሳቢው በድርጅቱ ውስጥ የነበሩ የዴሞክራሲና የአሰራር ብልሽቶች ለማስተካከል ወጥነት ያለው አደረጃጀት በመፍጠር እየተሰራመሆኑን አስረድተዋል።
የመድረኩ ዓላማ የነበረንን አፈፃፀም መፈተሽና በለውጡ የተሄደበትን ርቀትና ያሉትን ተግዳሮቶች መፈተሽና በመለየት ቀጣይ የጋራ አቅጣጫ ለማስቀመጥ ነው ብለዋል።
ከዚህ ተነስተን በቀጣይነት ከችግራችን ወጥተን ለድርጅቱ የተሻለ አስተዋፅኦ የምናበረክትበትና ሀገራዊ ለውጡ የበለጠ ፍሬያማ እንዲሆን ነው ሲሉ አመላክተዋል።
ፈተናዎችን በማለፍ ተስፋ ሲጪ የሆነውን የለውጥ ጉዞ ማሳካት የሚችል አደረጃጀትና አሰራር ማስፈን እንደሚገባ የተናገሩት ደግሞ የብልፅግና ፓርቲ የአደረጃጀት ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አቶ ካሊድ አልዋን ናቸው።
ከግለሰብ ፍላጎት ባሻገር ተቋማዊ አሰራርና አደረጃጀትን ተግባራዊ ለማድረግ የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽኑን የማጠናከርና የመደገፍ ሥራ ፓርቲው እንደሚያከናውን ገልጸዋል።
ከለውጡ በፊት በስምንትና ዘጠኝ ድርጅት ተከፋፍለን ኮሚሽኑ ትኩረት እንዲያጣ ከመደረጉም ባለፈ የአንድ ድርጅታዊ አምባገነንነት አስተሳሰብ የሚስተናገድበት ወቅትም ነበር ብለዋል።
በአሁኑ ወቅት ወደ አንድ በመሳበሰብ ወጥነት ያለው የቁጥጥርና ኢንስፔክሽን ኮሚሽን መዘርጋት መቻላቸውንም አስረድተዋል።
የጋምቤላ ክልል ብልፅግና ፓርቲ የኢንስፔክሽንና ቁጥጥር ኮሚሽን ሰብሳቢ አቶ ኦኬሎ ኡማን በበኩላቸው ከለውጡ በፊት በነበረው የአንድ ፓርቲ አምባገነንነት የኮሚሽኑ ሥራ መዳከምና፣ በውስጠ ድርጅት ዴሞክራሲያዊነት አለመኖር ነበር ብለዋል።
ከለውጡ ወዲህ ከባይተዋርነት ወጥተው በአንድ ፓርቲ ውስጥ በመሆናችን የቁጥጥርና የኢንስፔክሽን ሥራው መጠናከሩን ገልጸዋል።
በዚህም ከለውጡ በፊት አጋር ፓርቲዎች ተብለን ለተገለልን ድርጅቶች በአሁኑ ወቅት ትልቅ አቅም በመፍጠር በድርጅቱ ውስጥ የነበሩትን ችግሮች በመፍታት ከፌዴራል የቁጥጥር ኮሚሽን ጋር ጠንካራ አሰራርና አደረጃጀት ፈጥረን እየሰራን ነው ብለዋል።
ኮሚሽኑ በጥናት ያገኘውን ግብረ መልስ በፓርቲው ውስጥ የነበሩ የዴሞክራሲና የአሰራር ብልሽቶች እንዲስተካከልና ጠንካራ አቅም ያለው ድርጅት ለመገንባት ሚናው የላቀ መሆኑን የገለጹት ደግሞ የድሬደዋ ብልፅግና ፓርቲ የኢንስፔክሽንና ቁጥጥር ኮሚሽን ሰብሳቢ ወይዘሮ ጫልቱ ሁሴን ናቸው።
በአዳማ ለሁለት ቀናት በሚቆየው መድረክ የአሥር ክልሎችና የፌዴራል የብልጽግና ፓርቲ የኢንስፔክሽንና ቁጥጥር ኮሚሽን አመራሮችና አባላት እየተሳተፉ መሆናቸውን ሪፖርተራችን ከሥፍራው ዘግቧል።