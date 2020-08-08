በበቾ ወረዳ የተገነባ የንፁህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ለአገልግሎት በቃ

መቱ ነሐሴ 02/2012 (ኢዜአ) በኢሉ አባ ቦር ዞን በቾ ወረዳ ከ16 ሚሊዮን ብር በላይ የተገነባ የንፁህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት ለአገልግሎት በቃ።
የወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ሙሉጌታ ሊግዲ እንደገለጹት በበቾ ከተማ የተገነባው የውሃ ፕሮጀክት የአካባቢውን ህብረተሰብ የረዥም ጊዜ የልማት ጥያቄዎችን በመለየት በቅደም ተከተል ለመመለስ የተደረገው ጥረት አንዱ አካል ነው።
በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ብቻ እስከ ዘጠኝ ዓመታት የተጓተቱ የውሃ፣ መንገድ፣ ትምህርት ፣ ጤና ተቋማት ጨምሮ 15 የተለያዩ ፕሮጀክቶች በጀት በመመደብ እንዲጠናቀቁ መደረጉን አመልክተዋል።
ላለፉት ስድስት ወራት በክልሉ መንግስት በጀት ግንባታው ሲካሄድ የቆየውና ተጠናቆ ሰሞኑን ለአገልግሎት የበቃው የበቾ ከተማ የንፁህ ውሃ ፕሮጀክት የከተማውን የንፁህ ውሃ አቅርቦት እንደሚያዳርስ ተናግረዋል።
ከበቾ ከተማ ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ ዓለምፀሐይ ጎበና በሰጡት አስተያየት የንፁህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት ፣የመንገድና በሌሎች መሰረተ ልማቶች ችግሮች እንዲፈቱላቸው ሲጠይቁ መቆየታቸውን አውስተዋል።
ከነበሩት የመሰረተ ልማት ጥያቄዎች መካከል አብዛኛዎቹ ባለፉት ሁለት ዓመታት እንደተመለሱላቸው ተናግረዋል።
በከተማው ደረጃውን የጠበቀ የመዋዕለ ህፃናት ትምህርት ቤት፣ የንፁህ ውሃ ፕሮጀክት፣ የተሽከርካሪ መናኸርያና የውስጥ ለውስጥ መንገድ በመገንባታቸው ተጠቃሚ መሆን እንደጀመሩ ጠቅሰዋል።
“ከዚህ ቀደም ለበርካታ ዓመታት የውሃ ችግር ነበረብን፣ አንድ ጀሪካን ውሃ እስከ 25 ብር በመግዛት ለችግር ተጋልጠን ነበር” ያሉት ወይዘሮ ዓለምፀሐይ በአሁኑ ወቅት በቤታቸው የአገልግሎቱ ተጠቃሚ መሆን በመጀመራቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል::
ከዚህ ቀደም ለዓመታት የተጓተቱ የመንገድና ሌሎች የልማት ስራዎች በፍጥነት ለማጠናቀቅና አዳዲሶችን በወቅቱ ገንብቶ በመጨረስ መንግስት የሚያበረታታ ስራ ማከናወኑን የተናገረው ደግሞ ወጣት በለጠ ገዳ ነው።
በትምህርት ቤት ፣በመንገድ እና በሌሎች የመሰረተ ልማት ስራዎች እያገኘን ያለው ተጠቃሚነት ቀጣይ እንዲሆን የበኩሌን እወጣለው ብሏል”