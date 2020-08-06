የጎንደር ህዝብ የአካባቢውን ሰላምና ልማት በማጠናከር ትውልዳዊ አደራውን ሊወጣ ይገባል

ጎንደር፣ ሐምሌ 30/2012 ( ኢዜአ) የጎንደር ህዝብ ከጥንት አባቶቹ የወረሰውን ታላቅነት ተላብሶ የአካባቢውን ሰላምና ልማት በማጠናከር ትውልዳዊ አደራውን ሊወጣ ይገባል ሲሉ የአማራ ክልል ምክትል ርእሰ መስተዳድር ዶክተር ፋንታ ማንደፍሮ ተናገሩ፡፡
ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ በአካባቢው የተሰሩ የልማት ፕሮጀክቶች ሲመርቁ እንደተናገሩት ሰላም የልማት፣ የቱሪዝምና ኢንቨስትመንት እድገትና ብልጽግና ቁልፍ መሳሪያ ነው ።
የክልሉ ህዝብ ለሰላም የከፈለው መስዋእትነት እጅግ የላቀ መሆኑን ምክትል ርእሰ መስተዳድሩ ጠቅሰው፤ አሁንም ህዝቡ ለሰላም ዘብ በመቆም የአባቶቹ ታሪክ መድገም አለበት ብለዋል ።
ትልቁ ጠላታችን ድህነት በመሆኑም ታግሎ በማሸነፍ በኢኮኖሚ ወደ ፊት በመስፈንጠር አንገት ከመድፋት መላቀቅ እንደሚገባም ተናግረዋል።
በድህነት ውሰጥ እየኖርን ያለፉ አባቶቻችንን ታሪክ መዘከር ብቻውን የኩራት ምንጭ ባለመሆኑ ትውልዱ የራሱን ታሪክ በመስራት የተጫነብንን የድህነት ካባ ከላያችን ላይ ማንሳት ይገባል ብለዋል ።
ትውልድ ባለፈው ተቆጭቶ ወደፊት መስፈንጠር እንጂ ባለፈው ጥፋት ተይዞ ከቆመ ወደፊት መራመድ አይችልምና ጎንደርም እንደ ቀደመ ታላቅነቷና እንደ ታሪክ መነሻነቷ ወደፊት መራመድ አለባት ብለዋል፡፡
የጎንደር ከተማ በዙሪያው ነጭ ወርቅ እያመረተ መተላለፊያ እንጂ ማደሪያ እንዳይሆን ተደርጎ በመቆየቱ ባለፉት 10 አመታት የሚገባውን ያህል አላደገም ሲሉም ምክትል ርእሰ መስተዳድሩ ተናግረዋል፡፡
በጎንደር ከተማ አሁን ላይ የሰፈነው ሰላም ልማቱን ወደፊት ለማስቀጠል ምቹ አጋጣሚ የፈጠረ በመሆኑ ህዝቡ ለአፍታም ቢሆን ሳይዘናጋ ሰላሙን ለማስቀጠል ግንባር ቀደም መሆን እንዳለበት አሳስበዋል፡፡
አሁን የተመረቁት መሰረተ ልማቶች በቀጣይ በከተማው ሊከናወኑ የሚታሰቡት የቱሪዝምና የኢንዱስትሪ ልማት ፕሮጀክቶች ኢኮኖሚያዊ ሽግግር ሊያመጣ በሚችል መልኩ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። ፡፡
የክልሉ ከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ቢሮ ሃላፊ ዶክተር ሰይድ ኑሩ በበኩላቸው የጎንደር ከተማ ህዝብ ከነበረበት የሰላም እጦት ወጥቶ ዛሬ የልማት ተቋማትን ገንብቶ ማስመረቁ ተስፋ ሰጪ ነው ብለዋል፡፡
ጎንደር ከተማ ሀብቱን በአግባቡ ተጠቅሞ ለትውልድ የሚተርፍ የኢንቨስትመንት ኮሪደርና የልማት ማእከል ሆኖ እንዲቀጥል ቢሮው ማናቸውንም ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆኑን ገልፀዋል፡፡
የከተማው የሰላም መረጋገጥ ማሳያ የሚሆነው የኢንቨስትመንት ፍሰት መጨመርና የተጀመሩ ልማቶች ተጠናቀው ለምረቃ መብቃታቸው ነው ያሉት ደግሞ የከተማው ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ማስተዋል ስዩም ናቸው፡፡
የክልሉ መስተዳድር የከተማውን ልማትና እድገት ለሚያፋጥኑ የልማት ፕሮጀክቶች በተጠናቀቀው በጀት አመት ብቻ የ490 ሚሊዮን ብር የተጨማሪ በጀት የብድር ድጋፍ መስጠቱን ተቀዳሚ ምክትል ከንቲባው በማሳያነት ጠቅሰዋል፡፡
የጠዳ ክፍለ ከተማ ነዋሪ አቶ ክፍሌ ማሞ በሰጡት አስተያየት ክረምት በመጣ ቁጥር የውሰጥ ለውስጥ መንገድ በጭቃ ሳቢያ ለመንቀሳቀስ ችግር እንደነበር አስታውሰው የከተማ አስተዳደሩ ባሰራው የድንጋይ ንጣፍ መንገድ ችግሩ እንደተቀረፈ ተናግረዋል ።
የአዘዞ ክፍለ ከተማ ነዋሪ ወጣት እርስቱ ባዬ በበኩሉ ወጣቱ በአካባቢው የእረፍት ጊዜ ማሳለፊያ ቦታ ባለመኖሩ አልባሌ ስፍራ በመዋል ለሱስ ሲዳረግ መቆየቱን በመግለፅ አሁን የተገነባው የወጣቶች መዝናኛ ማእከል ችግሩን እንደሚፈታ ገልጿል ።
በእለቱ ከተመረቁት የልማት ፕሮጀክቶች መካከልም የጠዳ ክፍለ ከተማ የጌጠኛ መንገድ ንጣፍ፤ የአዘዞ ወጣቶች መዝናኛ ማእከል፤ የጎንደር ደም ባንክ ፣ የከተማው የመሬት ይዞታ ምዝገባና መረጃ ዋና ጽህፈት ቤት ህንጻ ይገኙበታል፡፡
በምረቃ ስነ-ስርአቱ ላይ የክልሉና የከተማ አስተዳደሩ ከፍተኛ አመራሮችን ጨምሮ የከተማው ነዋሪዎች ተገኝተዋል ።
ለፕሮጀክቶቹ ግንባታ የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ግለሰቦችና ተቋማት የእውቅና የምስክር ወረቀት የተሰጠ ሲሆን ለምክትል ርእሰ መስተዳድሩና ለአመራሮችም የአጼ ፋሲል ምስለ ቅርጽ በስጦታ ተበርክቶላቸዋል ።