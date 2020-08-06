በአምቦ ከተማ ለ244 መምህራን የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ ሰጠ

አምቦ ሐምሌ 30/2012 (ኢዜአ) በምዕራብ ሸዋ ዞን አምቦ ከተማ አስተዳደር ለ244 መምህራን በነፍስ ወከፍ 140 ካሬ ሜትር የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ ሰጠ።
የከተማ አስተዳደሩ መሬትና ልማት ማኔጅመንት ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጂኔኑስ ዲንቃ ለኢዜአ እንደገለጹት የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታው የተሰጠው ባለፉት ሶስት ዓመታት በ11 ማህበራት ለተደራጁ የአምቦ ወረዳ መምህራን ነው፡፡
ቦታውም በከተማው ጎሱ ቀበሌ የሚገኝና 34 ሺህ 160 ካሬ ሜትር ስፋት ያለው የቤት መስሪያ ቦታ መሆኑን አስታውቀዋል፡፡
የቤት መስሪያ ቦታ መሰጠቱ የዜጎችን ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ የተጀመረው ጥረት አካል እንደሆነ ያመለከቱት አቶ ጂኔኑስ፤ መምህራኑ በነፍስ ወከፍ 140 ካሬ ሜትር ቦታ ማግኘታቸውንም አስረድተዋል።
ትውልድን የማነጽ ኃላፊነት የተጣለባቸው መምህራን ስራቸውን በውጤታማነት እንዲያከናውኑ በመንግስት በተሰጠው ትኩረት የቤት መስሪያ ቦታ እየተሰጠ መሆኑን የተናገሩት ደግሞ የአምቦ ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ሳህሉ ድሪብሳ ናቸው።
በቀጣይም በከተማው በማህበር ለተደራጁ የመንግስት ሰራተኞች የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ ለመስጠት ዕቅድ መያዙንም ገልጸዋል፡፡
የመማር ማስተማር ስራው የተሳካ እንዲሆን በየደረጃው ያለው አመራርና ሁሉም ባለድርሻ አካላት የበኩላቸውን እንደሚያደርጉም ከንቲባው መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።
የቤት መስሪያ ቦታ ከተሰጣቸው መካከል መምህር አቶ አበበ ተስፋዬ በሰጡት አስተያየት በመኖሪያ ቤት ችግር ለብዙ ዓመታት ከነ ቤተሰቦቻቸው በግለሰብ የቤት ኪራይ መኖራቸውን ገልጸው፤ መንግስት ችግራቸውን ተረድቶ የመኖሪያ መስሪያ ቦታ መስጠቱ እንዳስደሰታቸው ተናግረዋል፡፡
የመኖሪያ ቤት መስሪያ ቦታ ማግኘታቸው ሥራቸውን በተረጋጋ ሁኔታ ለመስራት እንደሚያስችላቸው የገለጹት ደግሞ መምህርት ቀበኔ ዲባባ ናቸው፡፡
“በቤት ኪራይ በቆየሁበት ጊዜ በርካታ ችግሮችን አሳልፌያለሁ” ያሉት መምህርት ቀበኔ በማህበራቸው አማካኝነት በቆጠቡት ገንዘብ በአጭር ጊዜ ውስጥ ቤቱን መገንባት እንደሚጀምሩ አስረድተዋል፡፡
አስተያየት ሰጪዋ መምህርት አሁን ያገኙት የቤት መስሪያ ቦታ ስራቸውን በተረጋጋ ሁኔታ ለማከናወን እንደሚያስችላቸውም ገልጸዋል፡፡
መንግስት በአነስተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመፍታት ድጋፉን አጠናክሮ እንዲቀጥልም መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።