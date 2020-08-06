ጎርፍ ባስከተለው ጉዳት ከማይጨው ወደ መቀሌ የሚደረገው የከባድ ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ ተስተጓጎለ

ማይጨው፣ ሀምሌ 30/2012 ዓ.ም (ኢዜአ) በማይጨው ከተማ መውጫ አንድ መለስተኛ ድልድይ በጎርፍ ተደርምሶ ወደ መቀሌ የሚመላለሱ ከባድ የጭነት ተሽከርካሪዎች እንቅስቃሴ መስተጓጎሉ ተገለፀ ።
የማይጨው ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ሳምሶን ተፈሪ ለኢዜአ እንደተናገሩት ለበርካታ አመታት ጥገና ሳይደረግለት የቆየው ድልድይ ትናንት በዘነበው ከባድ ዝናብ የመደርመስ ጉዳት ስለደረሰበት መስመሩ ለከባድ ተሽከርካሪዎች ዝግ ተደርጓል።
ድልድዩ ተደርምሶ የከፋ ጉዳት ከማድረሱ በፊት የከተማ አስተዳደሩ ከባድ ተሽከርካሪዎች በመኾኒ መስመር በኩል እንዲጠቀሙ ማድረጉን ተናግረዋል።
ድልድዩ ከአዲስ አበባ መስመር ዋናው መንገድ ጋር የሚገኝ በመሆኑ ጥገና እንዲደረግለት ላለፉት አራት ዓመታት ለኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን ጥያቄ ሲቀርብ መቆየቱን ገልፀው፤ ተግባራዊ ምላሽ ባለመገኘቱ ለከባድ ጉዳት መዳረጉን አስረድተዋል።
ድልድዩ በአገልግሎት ብዛት አደጋ ላይ መሆኑን በተደጋጋሚ ብናሳውቅም ምላሽ ሳይሰጠን እስከ አሁን ቆይቷል ያሉት ደግሞ የከተማው ነዋሪ አቶ ግርማይ ገብረኪዳን ናቸው።
መንገዱ ከመቀሌ ማይጨው ብሎም ከአጎራባች ክልሎች የሚያገናኝ ዋና መስመር በመሆኑ በከተማውና አካባቢው ነዋሪዎች ላይ አሉታዊ ጫና ስለሚፈጥር በአስቸኳይ ጥገና እንዲደረግለት ጠይቀዋል።
ከማይጨው መቀሌ የሚወስድ መንገድ በድልድዩ መደርመስ ምክንያት ለከባድ ተሽከርካሪዎች ዝግ መሆኑ በመኾኒ መስመር በመመላለስ ላልተፈለገ የነዳጅ ወጪና የጊዜ ብክነት እንደሚዳርጋቸው የገለጹት ደግሞ የከባድ ጭነት አሽከርካሪ አቶ ጌታቸው አስመላሽ ናቸው።
እንደ አማራጭ የተያዘው የማይጨው- መኾኒ መንገድ ተጨማሪ 17 ኪሎ ሜትር ለመጓዝ እንደሚያስገደድም አሽከርካሪው ተናግረዋል ።
በኢትዮጵያ መንገዶች ባለስልጣን የአዲግራት ዲስትሪክት የዋጃ- አዲ ጉደም ከባድ ጥገና ፕሮጀክት አስተባባሪ ኢንጂነር ሰሎሞን ካህሳይ ስለሁኔታው ተጠይቀው በጣልያን ወረራ ጊዜ ተሰርቶ ለበርካታ ዓመታት አገልግሎት ሲሰጥ የነበረ ድልድይ መሆኑን ገልፀዋል ።
በድልድዩ ላይ የደረሰውን ጉዳት በማጥናት ለባለስልጣኑ ሪፖርት የሚያቀርብ የባለሙያዎች ቡድን ዛሬ ወደ ስፍራው መላካቸውን ተናግረዋል ።