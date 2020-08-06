በጎንደር የተገነቡ የልማት ፕሮጀክቶች የምረቃ ስነ-ስርዓት እየተካሄደ ነው

ጎንደር ሐምሌ 30/2012 (ኢዜአ) በጎንደር ከተማ 360 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ የተገነቡ የተለያዩ የልማት ፕሮጀክቶች የአማራ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ፈንታ ማንደፍሮ በተገኙበት የምረቃ ስነ-ሰርዓት እየተካሄደ ይገኛል።
ከተገነቡት ፕሮጀክቶች መካከል የአባ ሳሙኤል ዘመናዊ መናፈሻ ፓርክ፣ የደም ባንክ ፣ ሰባት ኪሎ ሜትር የድንጋይ ንጣፍ መንገድ እና የከተማ አገልግሎቱ የመሬት አስተዳደር ህንጻ ይገኙበታል።
ምክትል ርዕሰ መስተዳደሩ በከተማው በቁጥር አራት የኢንዱስትሪ መንደር በአንድ ባለሃብት 160 ሚሊዮን ብር በሆነ ወጪ የተገነባው የፕላስቲክ ውጤቶች ማምረቻ ፋብሪካም መርቀው ከፍተዋል።
የፋብሪካው ባለቤት አቶ ሙክታር መሐመድ በምረቃው ስነስርዓት ወቅት “ፋብሪካው 120 ለሚደርሱ የከተማው ወጣቶች የስራ እድል የፈጠረ ነው” ብለዋል።
የጎንደር ከተማ አስተዳደር ኢንዱስትሪና ኢንቨስትመንት መምሪያ ኃላፊ አቶ አዲሱ ደባልቄ በበኩላቸው በከተማው ዘንድሮ 11 ኢንዱስትሪዎች ወደ ማምረት መሸጋገራቸውንና 61 ፕሮጀክቶች ደግሞ በግንባታ ሂደት ላይ እንደሚገኙ ገልጸዋል።
ኃላፊው እንደገለጹት በተጠናቀቀው የበጀት ዓመት ከ10 ቢሊዮን ብር በላይ ካፒታል ያስመዘገቡ ከ200 በላይ ባለሃብቶች የኢንቨስትመንት ፈቃድ ወስደው ወደ ግንባታ ለመግባት በዝግጅት ላይ ናቸው።
በምረቃው ስነ-ስርዓት የክልሉ፣ የጎንደር ከተማ አስተዳደር አመራሮችና የአካባቢው ነዋሪዎች ተገኝተዋል።