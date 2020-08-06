በየመንገዱ የሚሸጡ የንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች ጥራት የተረጋገጠ አይደለም… የትግራይ ጤና ቢሮ

መቀለ ሐምሌ 30/2012 (ኢዜአ) በትግራይ ክልል ኮሮናቫይረስ መከሰት ተከትሎ በየመንገዱ የሚሸጡ የንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች ጥራታቸው ያልተረጋገጠ በመሆኑ ህብረተሰቡ ተገቢውን ጥንቃቄ እንዲያደርግ የክልሉ ጤና ጥበቃ ቢሮ ኣሳሰበ።
በቢሮው የምግብ ፣ መድሃኒትና ጤና እንክብካቤ ቁጥጥር የስራ ሂደት ባለቤት አቶ ባህረ ተካ ለኢዜአ እንደተናገሩት የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ መከሰትን ተከትሎ በርካታ የንጽህና መጠበቂያ ምርቶች በህገ ወጥ መንገድ በየመንገድ ዳር እየተሸጡ ነው ብለዋል።
ቢሮው በክልሉ የተለያዩ ከተሞች ባደረገው ዳሰሳና ቁጥጥር የት እንደተመረቱ የማይታወቁና የጥራት ደረጃቸው ያልተረጋገጡ አልኮልና ሳኒታይዘር ገበያ ላይ ውለው ተገኝተዋል ።
በተለይም በዓድዋ ፣ አላማጣና ማይጨው ከተሞች መንገድ ዳር ላይ ይሸጡ የነበሩ ከ2ሺ 500 ሊትር በላይ አልኮልና ሳኒታይዘር ከጥራት ደረጃ በታች ሆነው መገኘታቸውን አቶ ባህረ ተናግረዋል ።
በመቀሌ መንገድ ዳርም ደህንነታቸውና ጥራታቸው ያልተረጋገጡ ተመሳሳይ ምርቶች ገበያ እየዋሉ በመሆናቸው ህብረተሰቡ ከመድሀኒት ቤቶች ውጭ ሌላ ቦታ እንዳይገዛ አሳስበዋል።
መንገድ ዳር ላይ እየተሸጡ የሚገኙ ምርቶች የኮሮና ቫይረስ የመከላከል አቅም የሌላቸው ከመሆናቸው በተጨማሪ ለአደጋ የሚያጋልጡ መሆናቸውን የስራ ሂደት ባለቤቱ ተናግረዋል።
ህገ ወጥ ምርቶችን ለመቆጣጠር ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በቅንጅት እየተሰራ መሆኑን አስረድተዋል ።
የመቀሌ ከተማ ነዋሪ አቶ ሓለፎም በርሀ በሰጡት አስተያየት ተጠቃሚው አልኮል መሆኑን እንጂ ጥራቱን ለይቶ እንደማያውቀው በመግለፅ መንግስት ጥራታቸው የወረደ ነው የሚል ከሆነ ምርቶቹ ገበያ ላይ እንዳይውሉ መከልከል አለበት ብለዋል ።
የመቀሌ ከተማ ፖሊስ ፅህፈት ቤት የወንጀል መከላከል ኃላፊ ኮማንደር ሓድነት ነገሰ ስለ ሁኔታው ተጠይቀው ከክልሉ ጤና ቢሮ የመንገድ ላይ የአልኮልና የሳኒታይዘር ሽያጭ እንዳይደረግ የተሰጠ ትእዛዝ አለመኖሩን ገልፀዋል ።
የክልሉ ጤና ቢሮ ግን የጥራት ደረጃቸውን ያልጠበቁ የመንገድ ላይ የንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች ሽያጭ እንዲከለከል ከክልሉ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር ተነጋግረን ስምምነት ላይ በመደረሱ በቅርቡ ተግባራዊ ይሆናል ብለዋል ።