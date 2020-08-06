በበዓል ሰሞን በነበሩ መዘናጋቶች እና ጥንቃቄ በጎደላቸው ሰልፎች ኮሮና ተስፋፍቷል… ጤና ሚኒስቴር

ሐምሌ 30/ 2012 (ኢዜአ) የበዓል ሰሞን የነበሩ መዘናጋቶች የፈጠሯቸው ንክኪዎች፣ ህብረተሰቡ ያለጥንቃቄ ሲሳተፍባቸው የነበሩ ሰልፎች አሁን ላለው የኮሮና ቫይረስ መስፋፋት ምክንያቶች መሆናቸውን ጤና ሚኒስቴር አስታወቀ።
በትራንስፖርት ዘርፉ የተሰማሩ፣ የተፈናቀሉ፣ ጎዳና ተዳዳሪና አቅመ ደካማ ዜጎች ለቫይረሱ የበለጠ ተጋላጭ መሆናቸውም ተጠቁሟል።
የጤና ሚኒስትር ዴኤታ ወይዘሮ ሳሕርላ አብዱላሂ ለኢዜአ እንደገለጹት፤ የኮሮና ቫይረስ ወደ ኢትዮጵያ መግባቱ ከታወቀ ጊዜ ጀምሮ የነበሩ ጥንቃቄዎች እና መከላከሎች አሁን ላይ እየተቀዛቀዙ መጥተዋል።
በሽታው ሌሎች አገራት ላይ እንዳደረሰው ጉዳት ባለማድረሱ ህብረተሰቡ “እኛን አያጠቃንም በማለት” የጥንቃቄ መንገዶችን ችላ በማለቱ የቫይረሱ ስርጭት እየተስፋፋ መምጣቱን ተናግረዋል።
ለአብነትም በአዲስ አበባ ከተማ 33 በመቶ ዜጎች ብቻ የፊት ጭንብል (ማስክ) እንደሚጠቀሙና ከዚህም ውስጥ ጥቂቶቹ ብቻ የባለሙያ መመሪያ ተከትለው እንደሚተገብሩት ነው ያነሱት፡፡
እንደ ሚኒስትር ዴኤታዋ ማብራሪያ በተለይም በበዓላት ወቅት ይታይ የነበረው የህብረተሰቡ መዘናጋት፤ በህዝባዊ ሰልፎች የነበረው ከፍተኛ የጥንቃቄ ጉድለትና ግርግሮችን ተከትሎ የተፈጠረው ንክኪ ሌላው ቫይረሱን ያስፋፋው አቢይ ምክንያት ነው፡፡
በበዓላቱም ሆነ በሰልፎቹ ወቅት የነበሩት እንቅስቃሴዎች አካላዊ ርቀትን ካለመጠበቃቸው በላይ እንደ ፊት ጭንብል ያሉ መከላከያ መንገዶችን ያልተተገበሩበት በመሆኑ ለቫይረሱ መስፋፋት ከፍተኛ ሚና ተጫውተዋል ብለዋል፡፡
በሌላ በኩል በትራንስፖርት ዘርፉ ላይ የተሰማሩ ዜጎች፣ የረጅም ርቀትና የከተማ አሽከርካሪዎች፣ የተፈናቀሉ ዜጎች፣ የስደተኛ ካምፕ ውስጥ የሚገኙ ሰዎችና ጎዳና ተዳዳሪዎች እንዲሁም አቅመ ደካማ አረጋውያን ለበሽታው የበለጠ ተጋላጭ ተብለው መለየታቸውንም ገልጸዋል፡፡
እንደ ኤች አይቪ፤ ደም ግፊት፣ ካንሰርና አስም የመሳሰሉ ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸው ዜጎችም ለበሽታው ተጋላጭ ተብለው ከተለዩት መካከል ናቸው፡፡
ተጓዳኝ በሽታ ያለባቸውን ሰዎች ለብቻ የሚታከሙበት ሁኔታ እየተፈጠረ እንደሚገኝና ረጅም ርቀት የሚያሽከርከረክሩ ሹፌሮችንም በድንበሮች አካባቢ በየ15 ቀኑ የመመርመር ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል የጤና ሚኒስትር ዴኤታዋ፡፡
አቅመ ደካማ አረጋውያንንና ጎዳና ተዳዳሪዎችን ወደ ማቆያ ማዕከላት ለማስገባት ከሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስቴር እንዲሁም ከሴቶች፣ ህጻናትና ወጣቶች ሚኒስቴር ጋር በትብብር እየተሰራ እንደሚገኝም ገልጸዋል፡፡
በቀጣይ ከነሐሴ 1 እስከ 17 የሚደረገውን ‹‹ማንም›› የተሰኘ የምርመራ ዘመቻ ውጤትን ተከትሎ በኢኮኖሚው በኩል አገልግሎት የሚሰጡ የማህበራዊ አገልግሎት ዘርፎች ወደ ስራ እንደሚገቡም ወይዘሮ ሳሕርላ አስረድተዋል፡፡
የበሽታውን ስርጭት በማያስፋፋ መልኩ አገልግሎት መስጠት ይችላሉ ብለው ባለሙያዎች በሚሰጡት መመሪያ መሰረት ወደ ስራ የሚገቡት የአገልግሎት ዘርፎች እንደሚለዩ ነው ያስታወቁት፡፡
በመላ አገሪቱ ሊካሄድ በታቀደው የምርመራ ዘመቻ ላይ ህብረተሰቡ ምርመራ በማድረግ ራሱንም ሆነ ሌሎችን ከበሽታው እንዲጠብቅ ያሳሰቡት ሚኒስትር ዴኤታዋ፤ ህብረተሰቡ ከመዘናጋት ወጥቶ እጅን በመታጠብ፤ አካላዊ ርቀትን በመጠበቅና ከቤት ባለ መውጣት ቫይረሱን እንዲካለከል ጥሪ አቅርበዋል፡፡
በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ የኮቪድ 19 ቫይረስ ከተገኘባቸው 80 በመቶ የሚሆኑት የበሽታው ምልክት የማይታይባቸውና የህመም ስሜት የሌላቸው መሆኑን ከጤና ሚኒስቴር የተገኘው መረጃ ያመለክታል፡፡