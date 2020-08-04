ለግጭት ምክንያት የሚሆኑና ሰላም የማይፈልጉ ኃይሎችን ለመመከት ቁርጠኛ አቋም አለን… የወላይታ፣ ጋሞና ጎፋ ዞን አመራሮች

አዲስ አበባ፤ ሐምሌ 28/2012(ኢዜአ) የወላይታ፣ ጋሞና ጎፋ አመራሮች በዞኖቹ ለሚፈጠሩ ግጭቶች ምክንያት ለሚሆኑና የሕዝቡን ሰላም የሚያደፈርሱ ኃይሎችን ለመመከት ቁርጠኛ አቋም እንዳላቸው ገለጹ።
አካባቢዎቹን የግጭት ቀጠና ለማድረግ ከውስጥም ከውጪም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ላይ የማያዳግም እርምጃ እንደሚወሰድም ተጠቁሟል።
በደቡብ ክልል የወላይታ፤ የጋሞና የጎፋ ዞኖች አመራሮችና የዞኑ ተወላጅ የሆኑ የፌደራልና የአዲስ አበባ የክልሉ አመራሮች በተገኙበት ለሁለት ቀናት ሲካሄድ የነበረው የጋራ የምክክር መድረክ ተጠናቋል።
በአዲስ አበባ በተካሄደው ውየይትም በዞኖቹ በተለያዩ ጊዜያት ሲያጋጥሙ በነበሩ እርስ በእርስ የመጠራጠር ፣ የመካሰስና ፣ ለልዩነትና ግጭት ምክንያት የሚሆኑ አጀንዳዎችን በማራገብ ወደ ሕዝቡ ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ ከውስጥም ከውጭም ሙከራዎች ሲያጋጥም እንደነበር ተመልክቷል።
በዚህም አመራሩ በችግሮቹ ውስጥ ዋነኛ ተዋናይ ሆኖ እንደመቆየቱ በቀጣይም ችግሮቹን ለመፍታት በመድረኩ መግባባት ላይ መድረሱ ተጠቁሟል።
የዞኖች ሕዝቦች እያጋጠማቸው ያሉትን የግጭት ሙከራዎችን በተደጋጋሚ በማክሸፍ ሰላም ፈላጊነቱን በተግባር እያሳየ መዝለቅ ቢቻልም፤ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የተነሱና መንግሥት ምላሽ ለመስጠት እየተንቀሳቀሰባቸው ያሉ የአደረጃጀት ጥያቄዎችን ምክንያት በማድረግ በሕዝቦች መካከል ግጭት ለማስነሳት የሚደረጉ ሙከራዎች አሁንም መቀጠላቸው ተነስቷል።
በመሆኑም በየትኛውም መንገድ የሕዝቦችን ለዘመናት የኖረ የእርስ በእርስ ግንኙነት የሚያሻክሩ ተግባራትን በጋራ ለመታገል ቁርጠኛ አቋም መያዙም ተገልጿል።
በዚህም ሁሉም የዞኖቹ ተወላጅ አመራሮች ራሱን በሚገባ በመፈተሸ ችግሮችን ለማረም በፍጥነት ለመንቀሳቀስም ጥረት ያደርጋል።
ችግሮቹን ከዳር ቆሞ እርስ በእርስ እየተወራወረ ሳይሆን ተቀራርቦ እየተነጋገረና የሕዝቡን ፍላጎት እያስቀደመ ችግሮቹን ሊፈታ እንደሚገባም ተጠቁሟል።
የግጭት ምንጮችን በመለየት ችግሮችን በመነጋገርና በመወያየት በመፍታት ልዩነትን የሚያሰፉና የሕዝብን ስሜት የሚያነሳሱ አጀንዳዎችን በማህበራዊ ሚዲያና በሌሎች መንገዶች በማሰራጨትና ጎራ ለይቶ ማዋጋት ሊታረም እንደሚገባም ተገልጿል።
ችግሮቹ ውስጣዊውን ብቻ ሳይሆኑ የሕዝቡን ሰላም የማይፈልጉ ኃይሎች ከተለያዩ አቅጣጫዎች የሚነዙትን አጥፊ ዘመቻ በጋራ ሆኖ መመከትና ማስቆም እንደሚገባም በትኩረት ከታዩ ጉዳዮች ውስጥ ነው።
የአደረጃጀት ጥያቄም ሆነ ሌሎች ሕጋዊ ጥያቄዎች በአግባቡ ምላሽ የሚያገኘው በሰላማዊ በመንገድ ብቻ በመሆኑ ሰላምን የማረጋገጥ ጉዳይ ለድርድር ማቅረብ እንደማይገባም የተገለጸ ሲሆን፤ የሰላም ጠንቅ የሆኑ ጉዳዮችን በጋራ የሚፈቱበት አቅጣጫም ተቀምጧል።
ዘላቂ የሕዝቦች ሰላም ከየትኛውም ጥያቄ በላይ የሆነ በመሆኑ የሕዝቦችን ግንኙነትና አብሮነት ማጠናከር በ ትክረት የሚሰራ መሆኑ ተገልጿል።
አካባቢውን የግጭት ቀጠና ለማድረግ ከውስጥም ከውጭም የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ላይ የማያዳግም እርምጃ በመውሰድ የሕግ የበላይነትን ለማስፈን ቁርጠኛ አቋም መያዙም ተጠቅሷል።
እስካሁን በነበረው የሚዲያ አጠቃቀም የሕዝቦችን ግንኙነትና ሰላም የሚጎዱ ዝንባሌዎችና ተግባራት የነበሩበት በመሆኑ መዋቅሩና ሕዝቡ ዘላቂ ሰላም በሚያረጋግጥ፣ ጥርጣሬን በሚያጠፋና የሕዝቦችን አብሮነት በሚያጠናክር መልኩ ለማረም ጥረት ይደረጋል ተብሏል።
ሕዝቡም አገሪቱ ከጀመረችው የብልፅግና ጉዞ ተጠቃሚ እንዲሆንና ዘላቂ ሰላም እንዲረጋገጥ ለቅሬታ የሚያጋልጡ አጀንዳዎችን በጋራ ለመፍታት ጥረቱን ማጠናከር እንደሚገባው ተገልጿል።