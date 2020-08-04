‘ኢትዮጵያ ከጎረቤት አገሮች ጋር ያላትን ግንኙነት ማጎልበትና ዘላቂ ሠላምን ማረጋገጥ ዋነኛ ግቧ ነው”… ሚኒስትር ገዱ

አዲስ አበባ፤ ሀምሌ 28/2012 (ኢዜአ) ኢትዮጵያ ከጎረቤት አገሮች ጋር ያላትን ግንኙነት ማጎልበትና ዘላቂ ሠላምን ማረጋገጥ የሚቀጥሉት 10 ዓመታት ዋነኛው ግቧ መሆኑን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገዱ አንዳርጋቸው አስታወቁ።
በውጭ ግንኙነት ዘርፍ የሚቀጥሉት10 ዓመታት መሪ እቅድ ላይ ውይይት ተካሂዷል።
ፕላንና ልማት ኮሚሽን ባዘጋጀው ውይይት ላይ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ገዱን ጨምሮ የሚኒስቴሩ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችና ባለሙያዎች ተሳትፈዋል።
ሚኒስትሩ ኢትዮጵያ በቀጣናው፣ በአህጉርና በዓለም ደረጃ የሚኖራት ግንኙነት ላይ ማብራሪያ ሰጥተዋል።
በዚህም በቀጣዮቹ ዓመታት አገሪቱ በአፍሪካ ቀንድ አካባቢ ዘላቂ ሠላምን ማረጋገጥና ኢኮኖሚያዊ ትስስርን ማጠናከር መሠረት ተደርጓል።
”በአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ ሠላምና የጋራ ብልጽግና ሊመጣ የሚችለው አጎራባች አገራት ወንድማማች ግንኙነት ሲፈጥሩ ነው” ያሉት አቶ ገዱ፤ኢትዮጵያም በመደጋገፍ ላይ የተመሰረተ ሚናዋን ትወጣለች ብለዋል።
አገራዊ ገጽታን መገንባት ከሚመለከታቸው አካላት ጋር በመሆን እንደሚከናወንና ከአገሮቹ ጋር የሚኖረውን አጋርነት ለማስፋት እንደሚሰራ አስታውቀዋል።
በዜጋ ተኮር ዲፕሎማሲው መስክም የዜጎችን መብትና ክብር ማስጠበቅ በትኩረት የሚሰራበት ጉዳይ መሆኑን ያስረዱት ሚኒስትሩ፤ የውጭ ኢንቨስትመንትን መሳብ፣የገበያ መደረሻዎችን ማሳደግና የዳያስፖራውን ተሳትፎና ተጠቃሚነት መጠናከር ከግቦቹ መካከል መሆናቸውን አንስተዋል።
ከሱዳንና ከኬንያ ጋር ያለውን ሁለንተናዊ ግንኙነት ወደ ላቀ ደረጃ ማሸጋገር ከተያዘው እቅድ መካከል ይገኝበታል ያሉት አቶ ገዱ፤ በሶማሊያና ደቡብ ሱዳን ደግሞ ዘላቂ ሠላም እንዲመጣ አትዮጵያ ሚናዋን እንደምትወጣ ተናግረዋል።
”በቀጣናው ያለው አለመረጋጋት በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ የኢትዮጵያን ሠላምና ብልጽግና ይጎዳል” ያሉት ሚኒስትሩ፤ የአገሮቹን ውስጣዊ ሠላም እንዲያረጋግጡ ማገዝ በእቅዱ እንዲካተት መደረጉን ገልጸዋል።
ከኤርትራ ጋርም በጋራ ተጠቃሚነት ላይ የተመሰረተ ተቋማዊ ግንኙነት የማጠናከር ስራ ይሰራል ብለዋል።
ኢትዮጵያ የምሥራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግሥታት ባለሥልጣን(ኢጋድ)ን ማጠናከር ለቀጣናው ሰላምና ኢኮኖሚያዊ ትስስር በማጠናከር ድርሻዋን እንደምትወጣም አረጋግጠዋል።
የምክክር፣ጥናትና ትብብር ማዕከል ዳይሬክተር ዶክተር አብደታ ድርብሳ በበኩላቸው ውስጣዊ ሠላም ሲጠፋ የውጭ ተጽዕኖ እንደሚበረታ ከግንዛቤ መግባት አለበት ይላሉ።
የውጭ ጉዳይ ዘርፍ መሪ ልማት እቅዱ ተጋላጭነትን መቀነስ ላይ ማተኮር እንዳለበትም አመልክተዋል።
ከጎረቤት አገሮች ጋር የሕዝብ ለሕዝብ ግንኙነቱን ማጎልበት ወሳኝ እንደሆነም አስገንዝበዋል።
የአገር ውስጥ ሠላም ዋነኛ ኢንቨስትመንት መሳቢያ መንገድ በመሆኑም ሠላምን ማስፈን ቅድሚያ ሊያገኝ እንደሚገባም ዳይሬክተሩ አጽንኦት ሰጥተዋል።