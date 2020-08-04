በሚቀጥሉት 10 ዓመታት የሚተገበረው የሰላም እቅድ አዳዲስ ጽንሰ ሀሳቦች የተካተቱበት ነው– ሚኒስትር ሙፈሪያት

አዲስ አበባ፣ ሀምሌ 28/2012 ( ኢዜአ) በአገሪቱ በሚቀጥሉት 10 ዓመታት የሚተገበረው የሰላም እቅድ አዳዲስ ጽንሰ ሀሳቦች የተካተቱበት መሆኑን የሰላም ሚኒስትር ወይዘሮ ሙፈሪያት ካሚል ገለጹ።
የፕላንና ልማት ኮሚሽን በሠላም ዘርፍ መሪ እቅድ ላይ ያዘጋጀው ውይይት ተካሂዷል።
በውይይቱ ላይ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎችን ጨምሮ የዘርፉ ምሁራንና ባለድርሻ አካላትም የተሳተፉ ሲሆን፤ ግብዓት የሚሆኑ ሐሳቦችም ቀርበዋል።
በውይይቱ በቀጣዮቹ ዓመታት ሠላምን ለመገንባት የሚከናወኑ ተግባራት፣ማስፈጸሚያ ስልቶችና ሊያጋጥሙ የሚችሉ ችግሮችን ያካተተ ዕቅድ ቀርቧል።
እስካሁን የሚተገበረው የሠላም ማስከበር እንቅስቃሴ ከጸጥታ አካላት ጋር ብቻ የሚያያዝ የማህበረሰብ እሴቶችን ከግምት ያላስገባ እንደሆነ ገልጸዋል።
እንደ ሚኒስትሯ ገለጻ በቀጣይ የሚተገበረው ፖሊሲ ሠላምን በግለሰብ፣በቤተሰብና ተቋማት ደረጃ ሐሳቡን ማስረጽ ሌላው ቁልፍ ጉዳይ ነው።
”እኩልነትን ማስፈን፣ፍትህን ማረጋገጥና የተመጣጠነ የኢኮኖሚ ክፍፍል ማረጋገጥ ለሚገነባው ሠላም መሠረት ነው” ያሉት ወይዘሮ ሙፈሪያት፤ የሠላም እሴት በእያንዳንዱ ግለሰብ ውስጥ የሚያድግበት ምቹ አቅጣጫ መቀመጡን ተናግረዋል።
በየትኛውም የመንግሥት ደረጃ ያለ መሪ ከሕግ በታች መሆኑን ማረጋገጥ ሌላው የፖሊሲው አቅጣጫ መሆኑን ጠቁመው፤ ሕግ የማክበር መርህ እንዲዳብር ይሰራል ብለዋል።
ሚኒስትሯ እንደሚገልጹት በቀጣዮቹ ዓመታት የሚሰራው የደህንነት ሥራ ሙያዊ መሠረት ያለው፤ ዘመን ተሻጋሪና ሰው ተኮር እንዲሆን ግብ ተጥሏል።
ማንነትን መሠረት ያደረገ ጽንፈኝነት፣ከእኛነት ይልቅ እኔነት እየጎላ መምጣቱ የዘርፉ ችግሮች መሆናቸውን አመልክተዋል።
”ወንጀል ቢሰራም ከእኔ ወገን ከሆነ ችግር የለውም” የሚለው አስተሳሰብ ሌላው ፈተና መሆኑን የገለጹት ሚኒስትሯ፤ በነጻነት፣ መብትና ግዴታ መካከል ያለውን ወሰን አጥርቶ አለመያዝ ችግሮች እንደሚስተዋሉ ገልጸዋል።
በቀጣይም ሰላምን ለመገንባት ብሄራዊ ምክክር ማድረግ ቅድሚያ እንደሚሰጠው አመልክተው ”ምን ዓይነት አገር እንዲኖረን ነው የምንፈልገው?፣ምን ዓይነት የፖለቲካ ባህል እንዲመጣ ነው የምንፈልገው?” የሚሉት ጉዳዮች ንግግር ይፈልጋሉ ብለዋል።
እንደ ሚኒስትሯ ገለጻ በሚቀጥሉት ዓመታት መገናኛ ብዙኃን አስተሳሰብ ቀረጻ ላይ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ መታቀዱንና ሠላም የሚያሰፍኑ መርሐ ግብሮች መዘጋጀታቸውን አስታውቀዋል።
ወጣቱን አገር ወዳድ እንዲሆን ማድረግ ሌላው ቁልፍ ጉዳይ እንደሚሆን ተናግረዋል።
ማኀበረሰባዊ እሴቶችን ማጎልበትና ማልማት ሌላው የእቅዱ ስልት መሆኑን ወይዘሮ ሙፈሪያት አብራርተዋል።
በትምህርት ቤቶች በሠላም አስፈላጊነት ትምህርት ለመስጠት ትኩረት ይሰጣል ብለዋል።
የዘርፉ አማካሪና ምሁር ዶክተር አምባዬ ኡርቃቶ በሰጡት አስተያየት ሰላምን ለማረጋገጥ በአገሪቷ ልዩነት ባለባቸው ጉዳዮች ላይ የሚደረገው ውይይት መጠናከር አለበት ይላሉ።
በታሪክ አረዳድና ታሪክ ላይ ግልጽና ስልጡን ውይይት እንደሚያስፈልግ አጽንኦት የሰጡት ምሁር፤ አንዱ የሌላውን ኃይማኖት፣ባህልና ቢያውቅ አስተዋጽኦው የጎላ መሆኑን ያነሳሉ።
ብሄራዊ እርቅ ማምጣት የረዥም ጊዜ እቅድ መሆን እንደሚገባው አመልክተው፤ የሠላም ጉዳይ በሥርዓተ ትምህርት ተካቶ ትውልድ መቀረጽ እንዳለበትም ያስረዳሉ።
ከአዲስ አበባ ዩኒቨርስቲ የመጡት ዶክተር ዮናስ አሽኔ በበኩላቸው ሠላም ከቤተሰብ ግንኙነት እንደሚጀምር ገልጸው፤”አባት ልጆቹን እንዴት ነው የሚያሳድገው?ምን ያህል የንግግር ባህል አለ?ምን ያህል አሳታፊ ነው?”ከሚለው መጀመር ይገባል ብለዋል።