ለፍፃሜ የተቃረበውን የህዳሴ ግድብ ለማጠናቀቅ ህዝቡ አንድነቱን ሊያጠናክር ይገባል..የሲዳማ ርእሰ መስተዳድር

ሀዋሳ ሐምሌ 28/2012 (ኢዜአ) በብዙ ጥረትና ልፋት ለፍፃሜ የተቃረበው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ለማጠናቀቅ ህዝቡ አንድነቱን የበለጠ በማጠናከር ሊረባረብ እንደሚገባው የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ አሳሰቡ።
ለታላቁ የህዳሴ ግድብ ግንባታ ከክልሉ 40 ሚሊዮን ብር በቦንድ ግዢ ለማሰባሰብ በሚቻልበት ዙሪያ ለመምክር የተዘጋጀ የንቅናቄ መድረክ ትናንት በሀዋሳ ተካሔዷል።
መድረኩን የመሩት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ደስታ ሌዳሞ እንዳሉት አንዳንድ ይተፋሰሱ ሀገራት የአባይን ውሃ ኢ-ፍትሃዊ በሆነ መንገድ በብቸኝነት ለመጠቀም ካላት ፍላጎት የተነሳ የህዳሴው ግድብ ግንባታ ከተጀመረ ማግስት አንስቶ ፕሮጀክቱን ሲቃወሙ ይስተዋላል ።
የፕሮጀክቱ ግንባታ እየተገባደደ ባለበት በአሁኑ ወቅት እንኳን የውሀ ሙሌቱ እንዳይከናወን በውጭም ሆነ የሀገር ውስጥ ጠላቶችን በመጠቀም ከፍተኛ ዘመቻ ማድርጓን ጠቅሰዋል።
ይሁን እንጂ በሁሉም መስክ ኢትዮጵያውያን ባደረጉት ርብርብ ግድቡ አሁን ባለበት ደረጃ ሊደርስ መቻሉን ተናግረዋል።
ለዚህ ውጤት መገኘት የለውጡ አመራር በግድቡ ዙሪያ ያሉትን ጉድለቶች ፈጥኖ በማረም የወሰደው የማስተካከያ እርምጃና ቁርጠኝነት ከፍተኛ አስተዋፅኦ ነበረው ብለዋል።
እንዲሁም “አንድነታችንን በመጠበቃችንና ኃይላችንን አሰባስበን በመጠቀማችን ነው ” ያሉት አቶ ደስታ÷ ሂደቱን ለማደናቀፍ የሚጥሩ የውስጥም ሆነ የውጭ ኃይሎች ያደረጉት ከንቱ ጥረት ያልተሳካላቸው በአንድነት በመቆማችን ነው ብለዋል ።
የሁሉም ህብረተሰብ ጥረት ታክሎበት ለፍፃሜ የተቃረበውን የህዳሴ ግድብ ለማጠናቀቅ ይበልጥ አንድነትን አጠናክሮ መቀጠል ይጠበቃል ብለዋል።
አፍራሽ አጀንዳ ይዘው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎችንም በጥብቅ መቃወምና መታገል እንደሚገባም ርዕሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል ።
የሀዋሳ ከተማ ምክትል ከንቲባ አቶ ጥራቱ በየነ በበኩላቸው የለውጡ አመራር ቁርጠኛ አቋም ይዞ የግድቡ ሂደት የነበሩበት የአፈፃጸም ችግሮች ፈጥኖ ባያርም ኖሮ አሁን ባለበት ደረጃ ባልደረሰ ነበር ብለዋል።
ፕሮጀክቱን የመምራት ዕድሉ የነበራቸው አካላት ይህን ማሳካት ስላልቻሉ ግድቡ ተሸጧል የሚል አሉባልታ በመንዛትና ህዝብን በማደናገር ሂደቱን ለማደናቀፍ ቢሯሯጡም አልተሳካላቸውም ብለዋል።
በመሆኑም የግድቡን ግንባታ ከፍፃሜ ለማድረስ በሚደረገው ርብርብ አንድነታችንንና ሠላማችንን ማስጠበቅና ኃላፊነታችንን መወጣት ከሁሉም የሚጠበቅ ተግባር እንደሆነ አመልክተዋል።
ከመድረኩ ተሳታፊዎች መካከል ከአርቤ ጎና ወረዳ የመጡት አቶ ቦጋለ ወልደሀና በሰጡት አስተያየት ከአሁን በፊት የ100 ሺህ ብር ቦንድ በመግዛት ለግድቡ አስተዋፅኦ ማድረጋቸውን ገልጸው በቀጣይም በግላቸውና በማህበር የ70 ሺህ ብር ቦንድ ለመግዛት መዘጋጀታቸውን አስታውቀዋል።
የሀዋሳ ከተማ ነዋሪና የሀገር ሽማግሌ አቶ ታደሰ ኮራ በበኩላቸው ልክ እንደ አድዋ ድል የህዳሴው ግድብ እዚህ ደረጃ መድረሱ የህዝቡ አንድነት ያመጣው ድል ነው ብለዋል ።
የህዳሴ ጉዞን ለማደናቀፍና የህዝቡን አንድነት ለመበታተን የሚጥሩ የውስጥና የውጭ ኃይሎችን ነቅተን ልንታገላቸው እንደሚገባ ተናግረዋል ።
ከዚህ በፊት የአራት ሺህ ብር ቦንድ መግዛታቸውንና በንቅናቄውም ተጨማሪ የአምስት ሺህ ብር ቦንድ ለመግዛት መዘጋጀታቸውን አክለው ገልፀዋል።