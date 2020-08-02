በመቀሌ ከተማ የእሳት ቃጠሎ በንብረት ላይ ጉዳት አደረሰ

መቀሌ፣ ሐምሌ 26/2012(ኢዜአ) በመቀሌ ሓውልቲ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሐቂ ገበያ ትናንት ሌሊት የተነሳ የእሳት ቃጠሎ በንብረት ላይ ጉዳት ማድረሱን ፖሊስ አስታወቀ።
የእሳት ቃጠሎው በሰው ህይወት ላይ ያደረሰው ጉዳት እንደሌለ ተመልክቷል።
የክፍለ ከተማው ፖሊስ አባል ረዳት ኢንስፔክተር ገብረ ክሮስ ገብረመስቀል እንደገለጹት በዓዲ ሓቂ ገበያ በተነሳው የእሳት ቃጠሎ ያደረሰው ጉዳት የነጋዴዎች ንብረት ነው።
መንስኤውና ያደረሰው የንብረት ጉዳት መጠን የሚያጣራ የቴክኒክ ኮሚቴ ተቋቋሞ እየሰራ መሆኑን ተናግረዋል።
የአይን እማኞች ለኢዜአ እንዳሉት በገበያው ትናንት ሌሊት ሰባት ሰዓት አካባቢ በተነሳው የእሳት ቃጠሎ በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ደርሷል።
አቶ ሃፍቶም ገብረ ህይወት የተባሉ የአካባቢው ነዋሪ “እኔ በቦታው ስደርስ አብዛኛው ንብረት ተቃጥሎ ነበር” ብለዋል ።
የእሳት አደጋ መከላከያ ቦታው ደርሶ ንብረቱን ከእሳት ቃጠሎው ለመታደግ ሲሰራ ማየታቸውን ገልጸው፤ ቃጠሎው ከባድ በመሆኑ ንብረቱን ለማዳን ብዙም የተሳካ እንዳልነበረ ተናግረዋል።
በእሳት ቃጠሎው 220 ሺህ ብር የሚገመት ንብረት ሙሉ በሙሉ እንደተቃጠለባቸው የተናገሩት ደግሞ በቦታው ይነግዱ የነበሩት በመቀሌ የሐድነት ክፍለ ከተማ ነዋሪ አቶ ብሩ ደስታ ናቸው ።
አቶ ብሩ በደረሰው የእሳት ቃጠሎ አደጋ ምክንያት ተጣርቶ ለህብረተሰቡ ይፋ መደረግ አለበት ብለዋል።
በእሳት ቃጠሎው ጨርቃጨርቅና ሌላም የንግድ ሸቀጥ ሸቀጥ በውስጣቸው የነበረባቸው ብዛት ያላቸው ትናንሽ የንግድ መደብሮች መቃጠላቸውንና ቃጠሎው ከሰዓታት ቆይታ በኋላ በቁጥጥር ስር መዋሉን በስፍራው የሚገኘው ሪፖርተራችን ገልጿል።
በመቀሌ ሓውልቲ ክፍለ ከተማ ዓዲ ሐቂ ገበያ በርካታ ነጋዴዎች የንግድ ስራ የሚያካሄዱበት ስፍራ መሆኑም ተመልክቷል።