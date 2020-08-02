የትራንስፖርት ሚኒስቴር አመራሮችና ሠራተኞች ከ2 ሺህ በላይ ችግኞች ተከሉ

አዲስ አበባ፣ ሀምሌ 26/2012 ( ኢዜአ) የትራንስፖርት ሚኒስቴር አመራሮችና ሠራተኞች አረንጓዴ አሻራ ቀንን ምክንያት በማድረግ ከ2 ሺህ በላይ ችግኞች ተከሉ።
ለችግኞቹ እንክብካቤ ለማድረግም ቃል ገብተዋል።
በዚህ ዓመት በአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብር የአምስት ቢሊዮን ችግኞች ተከላ በመካሄድ ላይ ይገኛል።
ባለፈው ዓመት ከተተከሉት አራት ቢሊዮን ችግኞች 84 በመቶ የሚሆኑት መጽደቃቸውም ተገልጿል።
የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ዑማ ባቀረቡት ጥሪ መሠረት ዛሬ የሁለት ሚሊዮን ችግኞች ተከላ እየተከናወነ ነው።
የትራንስፖርት ሚኒስትሯ ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ አስተዳደሩ ያቀረበውን ጥሪ በመደገፍ አመራሮችና ሠራተኞች በተከላው መሳተፋቸውን ተናግረዋል።
ሚኒስቴሩ ከግንቦት 28/2012 ጀምሮ አንድ ሚሊዮን ያህል ችግኞችን በተለያዩ ሥፍራዎች መትከሉንም ገልጸዋል።
በቀጣይም የተተከሉት ችግኞችን ከአካባቢው ማህበረሰብ ጋር በመተባበር ለማጽደቅ ይሰራል ብለዋል።
በመንገድ አካፋዮች የተተከሉ ችግኞችን ውሃ በማጠጣትና በመንከባከብ ባለፈው ዓመት ከታዩ ችግሮችን ልምድ በመውሰድ የተሻለ የጽድቀት ምጣኔ ለማስመዝገብ እንደሚሰራ ሚኒስትሯ አስታውቀዋል።
ነዋሪዎች አካባቢያቸውን ለመኖሪያ ምቹ ለማድረግ በችግኞች እንክብካቤና ጥበቃ እንደሚሰማሩ ጠይቀዋል።
የቦሌ ክፍለ ከተማ ዋና ሥራ አስፈጻሚ አቶ ጥላሁን ፈቃዱ በበኩላቸው በክፍለ ከተማው ከ1 ነጥብ 2 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ እስካሁን ከ87 በመቶ በላይ የሚሆነው መተከሉን ገልጸዋል።
በዛሬው ዕለትም ከ360 ሺህ በላይ ችግኞች በተለያዩ ሥፍራዎች እየተተከሉ መሆኑን አስታውቀዋል።
የአካባቢው ነዋሪ አቶ አስናቀ ኪዳኔ ባለፈው ዓመት የተተከሉ ችግኞች እንክብካቤ እየተደረገላቸው ቢሆንም፤ለጥበቃው በቂ ትኩረት ባለመስጠት ችግኞች በእንስሳት እየተበሉና እየተረጋገጡ በመሆኑ ሊታሰብበት ይገባል ብለዋል።
ወይዘሮ ወይንሸት አበበ የተባሉ ሌላዋ ነዋሪ ”ከቤት ወጥተን ስናይ የተሻለ እይታን ለመመልከትና ጥሩ የሆነ የአየር ንብረትም ለማግኘት ዛፎች አስፈላጊ በመሆናቸው ባለፈው ዓመት የተተከሉ ችግኞችን እንክብካቤ እያደረግን ነው” ሲሉ ተናግረዋል።
ችግኞችን በመትከል አረንጓዴ አሻራቸውን ለማሳረፍ ፍላጎት እንዳላቸው ገልጸዋል።
ወጣት መሠረት አዳነ በበኩሏ የተሻለች አገር ለመገንባት አሻራዋን ለማሳረፍ መቻሏን ገልጻ፤ ወጣቶችም ለነገ አገር ተረካቢ ትውልድ የተሻለች አገር ለማስረከብ በመርሃ ግብሩ እንዲሳተፉ ጠይቃለች።