የፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት በ750 ሚሊዮን ብር የተገነቡ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ተረከበ

አዲስ አበባ ሀምሌ 25/2012 (ኢዜአ) የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስቴር በ750 ሚሊዮን ብር የተገነቡ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለፌዴራሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት አስረክቧል።
የመንግስት ሠራተኞችን የመኖሪያ ቤት ችግር መቅረፍ የሚያስችሉ ዝግጅቶች ወደ ትግበራ ምዕራፍ እንዲገቡ እንደሚደረግም ተገልጿል።
የፌዴራል ዳኞች የጋራ መኖሪያ ቤት ግንባታ የምረቃ ስነ ስርዓት ዛሬ የተካሄደ ሲሆን የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ የቤቶቹን ቁልፎች ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት መዓዛ አሸናፊ አስረክበዋል።
የመኖሪያ ቤቶቹ የተገነቡት በፌዴራል መንግስት ሕንጻዎች ግንባታ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት ነው።
ግንባታቸው በአራት ዓመታት የተጠናቀቀላቸው የጋራ መኖሪያ ቤቶቹ ለ278 አባ ወራዎች የተዘጋጁ ናቸው።
ከ278 ቤቶች መካከል 40 ባለ ሶስት መኝታና 40 ባለ ሁለት መኝታ በድምሩ 80 ቤቶች ሙሉ ለሙሉ ተጠናቀው ዛሬ ለፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ተላልፈዋል።
የፌዴራል ጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚዳንት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ በዚሁ ጊዜ እንደተናገሩት ዳኞች የተመቻቸ ኑሮ እንዲመሩ ለማድረግ የተለያዩ ተግባራት ሲከናወኑ ቆይተዋል።
የሕግ የበላይነትን ለማስከበር እየተደረገ ባለው ስራ የዳኞች ሚና ከፍተኛ መሆኑን ጠቅሰው ጥራት ያለውና የተቀላጠፈ አሰራር ለመዘርጋት የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛል ብለዋል።
ዳኞች ሕዝቡን በቁርጠኝነት ለማገልገል ቤታቸውም መስሪያ ቤታቸው በመሆኑ ለራሳቸውና ለቤተሰቦቻቸው ምቹና ዘመናዊ መኖሪያ ቤት ማዘጋጀቱ ለስራቸው ቅልጥፍና ይፈጥርላቸዋል ብለዋል።
የዳኝነት አገልግሎት ጥራትና ቅልጥፍናን ለማሻሻልና ለማስጠበቅ በሚደረገው ጥረት ውስጥ የቤቶቹ ግንባታ የሚኖረው አስተዋጽኦ ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችልም ጠቁመዋል።
ካለፈው አንድ ዓመት ጀምሮ የዳኞችን ደመወዝና ጥቅማጥቅም በማሻሻል ሲነሳ የነበረውን የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ምላሻ እንዲያገኝ መደረጉን ተናግረዋል።
“አገሪቱ ባላት አቅም ይህን ያህል ለዳኞች ካደረገች እኛም በሙያችን በታማኝነትና በቁርጠኝነት ለማገልገል መነሳታችንን ማስመስከር ይገባናል” ብለዋል ወይዘሮ መዓዛ።
የህግ የበላይነትን ለማስከበር የዳኝነት ሚና ወሳኝነት እንዳለው የጠቆሙት ፕሬዚዳንቷ የተቋም ግንባታው በመካከለኛና በረጅም ጊዜ የሚከወን እንደሆነ ገልጸዋል።
ይሁንና በተቻለ አቅም ለህብረተሰቡ ጥራት ያለውና የተቀላጠፈ አገልግሎት ለመስጠት ሲባል የጀመርነውን ስራ አጠናክረን እንቀጥልበታለን ብለዋል።
የከተማ ልማትና ኮንስትራክሽን ሚኒስትሯ ኢንጂነር አይሻ መሐመድ በበኩላቸው የመንግስት ሠራተኞች ያለባቸውን የመኖሪያ ቤት እጥረት ለመፍታት በመንግስት በኩል የተጀመሩ ጥረቶች ተጠናክረው እንደሚቀጥሉ ተናግረዋል።
በሚኒስቴሩ የዜጎችን የመኖሪያ ቤት ጥያቄዎች ለመፍታት የተለያዩ ስራዎች ቢሰሩም ካለው ፍላጎት አንጻር ብዙ መስራት ያስፈልጋል ብለዋል።
መንግስት የሠራተኞቹን የመኖሪያ ቤት ችግር በማቃለል የተረጋጋ ህይወት እንዲመሩና ለአገር ብልጽግና የበኩላቸውን እንዲወጡ ከምንጊዜውም በላይ በትኩረት እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል።
የመኖሪያ ቤት እጦትን ለመፍታት የሚያስችሉ ጥናቶችን በማጠናቀቅ ወደ ቀጣይ ምዕራፍ መግባት የሚያስችሉ ተግባራት እየተከናወኑ ይገኛሉም ብለዋል።
የፌዴራል ዳኞች መንግስትና ሕዝብ የጣሉባቸውን ከባድ ኃላፊነት በመወጣት በኩል የመኖሪያ ቤት ችግሩ በዚህ ደረጃ መቃለሉ የሚኖረው ሚና ትልቅ ነው ብለዋል።
ዳኞችን በመወከል ንግግር ያደረጉት ዳኛ ብርሃኑ አመነው መንግስት የቤት ችግራቸውን ለመቅረፍ ያደረገውን ጥረት አድንቀዋል።
የዳኝነት ስራ ነጻነትን ስለሚጠይቅ በመኖሪያ ቤት በኩል ያለው ችግር በመፈታቱ ከከዚህ ቀደሙ በበለጠ ሕዝቡን ለማገልገል ዝግጁ እንዳደረጋቸው ተናግረዋል።
የፌራል ዳኞች የጋራ መኖሪያ ቤቶች በተለያዩ ምከንያቶች ግንባታቸው እንደዘገየና በአጠቃላይ በግንባታው ከ12 ሺህ በላይ ዜጎች የስራ ዕድል እንደተፈጠረላቸው በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ ተገልጿል።