“ሰው የማክበር እሴታችን በማሳደግ ለጋራ ልማትና ሰላም መስራት ይገባል”

መተማ ሃምሌ 25/2012 “ማንኛውንም ሰው ሰው በመሆኑ ብቻ የማክበር እሴታችን በማሳደግ ለጋራ ልማትና ሰላም ተባብረን መስራት ይገባል” ሲሉ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ገለጹ።
የክልሉ ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ከምዕራብ ጎንደር ዞን ህዝብ ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮረ ውይይት ዛሬ በመተማ ከተማ አካሔደዋል ።
ርዕሰ መስተዳደሩ አቶ ተመስገን ጥሩነህ በውይይቱ ላይ እንዳሉት ዞኑ ባለፉት ዓመታት የነበረውን አለመረጋጋትና የፀጥታ ችግር በማስወገድ በኢንቨስትመንት ተመራጭነቱ እንዲቀጥል እየተሰራ ይገኛል።
አሁን ላይም የተሰሩ የመሰረተ ልማት ስራዎችን መመረቅና በቀጣይ ሊሰሩ በሚገባቸው ላይ ከአካባቢው አመራርና ከህዝቡ ጋር መወያየት መቻሉ የተገኘውን ሰላም አጠናክሮ ለማስቀጠል የሚያስችል ነው ብለዋል ።
“ሰላምን ለማምጣት ሰውን በሰውነቱ ማክበርና ማፍቀር ያስፈልጋል” ያሉት ርዕሰ መስተዳድሩ የዞኑ ህብረተሰብ የነበረ አንድነቱን በመመለስ ለቀጣይ ልማትና ብልፅግና በጋራ መስራት እንዳለበት አሳስበዋል፡፡
በዞኑ በተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጮች ተሰማርተው እየሰሩ የሚገኙ ባለሃብቶችም የተሰጣቸውን መሬት በአግባቡ አልምተው ከመጠቀም ባሻገር ለአካባቢው ወጣቶች የስራ እድል ለመፍጠር ተግተው መስራት አለባቸው።
ከዚህ በተጨማሪም እንደ ሰሊጥ፣ አኩሪ አተር፣ ማሽላ፣ ጥጥና ሌሎች በገበያ ተፈላጊ የሆኑ ምርቶችን አምርተው ወደ ውጭ በመላክ ለውጭ ምንዛሬ ግኝት የበኩላቸውን ድርሻ እንዲወጡ አሳስበዋል።
አካባቢው ለአማራ ክልል ብሎም ለሀገሪቱ ትልቅ የልማት ቀጠና መሆኑን ገልፀው የዞኑ ህዝብ በራሱ ውስጥም ሆነ በሌሎች አካባቢዎች የሚንቀሳቀሱ ጸረ ሰላም ሃይሎችን በመቆጣጠር አካባቢው ፍፁም ሰላም መሆኑን ለማረጋገጥ መስራት አለበት ብለዋል ።
የጎንደር አካባቢ ወደ ነበረበት የሰላምና የልማት ስራ እንዲመለስ ላደረጉ የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የፀጥታ አካላት ርዕሰ መስተዳድሩ ምስጋና አቅርበዋል፡፡
የክልሉ የብልፅግና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አገኘሁ ተሻገር በበኩላቸው አካባቢው ያለውን እሴትና ሃብት ተጠቅሞ እንዳይለማና የትርምስ ቀጠና ሆኖ እንዲቀጥል አልመው የሚሰሩ አካላትን የዞኑ ህዝብ በንቃትና በትጋት ተከታትሎ ማስወገድ አለበት።
አካባቢውን ዳግም ለትርምስ ሊዳርጉ የሚንቀሳቀሱ ፀረ ልማትና ፀረ ሰላም ሃይሎችን በማጋለጥ ለፍትህና ለህግ የበላይነት መስራት የእለት ተእለት ተግባሩ መሆን አለበት ብለዋል ።
“ዞኑ እንደ አዲስ ሲዋቀር የህብረተሰቡን የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ለመመለስ ነው” ያሉት ሃላፊው የክልሉ መንግስትና የአካባቢው መስተዳድር በህብረተሰቡ የሚነሱ የመልካምና አስተዳደርና የልማት ጥያዎች ለመመለስ ይሰራል ብለዋል።
የምዕራብ ጎንደር ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አደባባይ ሙሉጌታ በበኩላቸው ዞኑ በግብርናና ኢንቨስትመንት ሰፊ የመልማት አቅም ያለው ቢሆንም እስከ አሁን ድረስ ልዩ ትኩረት ባለመሰጠቱ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ሆኖ ሲነሳ መቆየቱን አውስተዋል።
“ምንም እንኳ ብንዘገይም አሁን ላይ የተሴረብንን ከፋፍሎ የማፋጀት ሴራ በውል በመረዳት ከልዩነት ይልቅ ይቅርታና አንድነትን በማንገብ የነገን የጥል ደመና ገፈን የፍቅርና የመተሳሰብ ጎህ እንዲቀድ አድርገናል” ብለዋል።
በዛሬው እለት ከ257 ሚሊየን ብር በላይ ወጪ የተገነቡ ትምህርት ቤቶችን፣ መንገዶችንና ድልድዮችን፣ ሆስፒታሎችንና ሌሎች የልማት ስራዎችን ለማስመረቅ መብቃችን የስኬታችን ምንጭ ነው ሲሉ ተናግረዋል ።
ለምርቃት የበቁ መሰረተ ልማቶችም የህዝቡን የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄ በሙሉ የመልሱ ባይሆኑም በቀጣይ ችግሮችን ደረጃ በደረጃ መፍታት እንደሚቻል የሚያረጋግጡ ማሳያዎች ናቸው ብለዋል ።
በተካሄደው ህዝባዊ ውይይትም የሰላምና ጸጥታ ፣ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጉዳዮች ተነስተው መግባባት ላይ የተደረሰበት ምክክር ተደርጓል ።