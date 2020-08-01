በሰሜን ሸዋ በኮሮና ቫይረስ ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች 3 ሚሊዮን ብር ድጋፍ ተደረገ

ፍቼ (ኢዜአ) ሐምሌ 25 /2012ዓ.ም በኦሮምያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ሶስት ወረዳዎች በኮሮና ቫይረስ ለችግር ለተጋለጡ የህብረተሰብ ክፍሎች 3 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው የቁሳቁስ ድጋፍ ዛሬ ተደረገ ።
በአዲስ አበባ ከተማ ከሚገኙት የአካባቢው ተወላጆች የተገኘውን ድጋፍ በፍቼ ከተማ ተገኝተው ያስረከቡት የአዲስ አበባ ብልፅግና ፓርቲ የፖለቲካ ዘርፍ ኃላፊና የድጋፍ አሰባሳቢ ጊዜያዊ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ማሾ ኦላና ናቸው ።
ድጋፉ ከባለሃብቶች ፣ በጎ ፈቃደኛ ግለሰቦችና ከአካባቢው ተወላጆች የተገኘ ሲሆን የቀለብ እህል ፣ ዘይት ፣ የሌሊት ልብስና የንፅህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ያካተተ መሆኑን አቶ ማሾ ተናግረዋል ።
ድጋፉ በዞኑ ያያ ጉለሌ ፣ ደብረ ሊባኖስና ውጫሌ ወረዳዎች በኮሮና ቫይረስ ምክንያት ለችግር ለተጋለጡ ወገኖች የሚከፋፈል ነው ተብሏል ።
ድጋፉ በቀጣይነትም ችግሩ ጎልቶ በሚታይባቸው አካባቢዎች ተጠናክሮ የሚቀጥል መሆኑን አቶ ማሾ ገልፀዋል ።
ድጋፍ ካደረጉ ባለሀብቶች መካከል አቶ አበራ ሁንዴ የተባሉ ባለሀብት እንደገለፁት መስራትም መነገድም የሚቻለው ህዝብ ጤናና ሰላም ሲሆን በመሆኑ ባላቸው አቅም የተቻላቸውን ያክል ማበርከታቸውን ገልፀዋል ።
ሌሎችም ተመሳሳይ ድጋፍ ቢያደርጉ ችግሩ እንደሚቀረፍ ተናግረዋል ።
ድጋፉን ካገኙ ነዋሪዎች መካከል የያያ ጉለሌ ነዋሪ ወይዘሮ አስቴር ገለታ በሰጡት አስተያየት የተደረገላቸው የቀለብና የቁሳቁስ ድጋፍ ችግራቸውን ለጊዜውም ቢሆን የሚያቃልል በመሆኑ መደሰታቸውን ተናግረዋል
ሌላው የ69 ዓመት አረጋዊ አቶ ተስፋዬ ጉሌ የተደረገላቸው ድጋፍ ከቀለብ በተጨማሪ የሌሊት ልብስና የበሽታ መከላከያ ቁሳቁሶቸን ያካተተ መሆኑ ለራሳቸውና ለባለቤታቸው ትልቅ እፎይታ እንደሰጣቸው ተናግረዋል ።
የኦሮሚያ ክልል የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ እንዳሻው ብርሃኑ የተደረገው ድጋፍ ችግረኛ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎችን አንገብጋቢ ችግር ከማቃለል በተጓዳኝ የቆየውን የመረዳዳትና የመደጋገፍ ባህል የሚያጎለብት ነው ብለዋል ።
በስነ ስርዓቱ ላይ የተገኙ የሀገር ሽማግሌዎችና እንግዶች ህብረተሰቡ የአካባቢውን ሰላምና ፀጥታ ለመጠበቅ ልጆቹን ከመምከርና ከማስተማር በተጨማሪ ለውይይትና ለመቻቻል ትልቅ ቦታ ሊሰጡት እንደሚገባ መክረዋል ።