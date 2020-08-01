በድሬዳዋ በ70 ሚሊዮን ብር ወጪ የጎርፍ መከላከል ስራ እየተከናወነ ነው

ድሬዳዋ /ኢዜአ/ ሐምሌ 25/2012 በድሬዳዋ በ70 ሚሊዮን ብር ወጪ የክረምት መግባትን ተከትሎ በጎርፍ ሊደርስ የሚችለውን አደጋ ለመከላከል የሚያስችሉ ስራዎች እየተከናወኑ መሆናቸውን የድሬዳዋ መንገዶች ባለሥልጣን አስታወቀ፤
የባለስልጣኑ ሥራ አስኪያጅ አቶ ደረጀ ፀጋዬ ለኢዜአ እንደገለፁት ድሬዳዋ ጎርፍ በተደጋጋሚ ጊዜያት በሰውና በንብረት ላይ ጉዳት ከሚያደርስባቸው ከተሞች መካከል ግንባር ቀደም ተጠቃሽ ናት ።
ዘንድሮም የክረምት መግባቱን ተከትሎ ጎርፍ ጉዳት እንዳያደርስ አስቀድመው የተገነቡ የመከላከያ ግንቦችን የመጠገንና የማጠናከር ሥራ እየተከናወነ መሆኑን ገልፀዋል ።
ጎርፍን ወደ መንደሮች እንዲገቡ ከሚያደርጉት መካከል የውኃ መውረጃ ቦዮች መደፈን አንዱ በመሆኑ 10 ሚሊዮን ብር በጀት ተመድቦ የመጥረግ ስራ እየተከናወነ መሆኑን አስረድተዋል ።
ጎርፍ በተደጋጋሚ የሚያጠቃቸው አካባቢዎችን በመለየትም በ60 ሚሊዮን ብር ወጪ የጎርፍ መከላከያ ግንብ ግንባታ በመጠናቀቅ ላይ መሆኑን አስረድተዋል ።
የጎርፍ መከላከል ስራው ውጤታማ ለማድረግ ህብረተሰቡ የውኃ መውረጃ ቦዮች እንዳይደፈኑና ህገወጥ ግንባታ እንዳይከናወን በመጠበቅ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል ።
የድሬዳዋ አስተዳደር ግብርና ፣ ውሃ ማዕድንና ኢነርጂ ቢሮ ኃላፊ አቶ ኢብራሂም ዩሱፍ በበኩላቸው ባለፈው ዓመት የጎርፍ ምንጭ በሆነ 34 ሺህ ሄክታር የተራቆተ ተፋሰስ ላይ መጠነ-ሰፊ የአፈርና የውሃ ጥበቃ ሥራዎች ማከናወን ተችሏል ።
በዘንድሮ አመትም 6 ሺሄክታር መሬት ላይ ተመሳሳይ ስራ ይከናወናል ብለዋል፡፡
ለሀረር ከተማ የንፁህ መጠጥ ውሀ ምንጭ በሆኑት ተፋሰሶች ላይ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ በማከናወን ጎርፍ በእርሻና በሰው ላይ የሚያደርሰውን ችግር የማስቀረት ስራ እንደሚከናወን ተናግረዋል፡፡
በአጠቃላይ የጎርፍን አደጋ ሙሉ በሙሉ ለመቀነስና ውሃውን ወደ ጥቅም ለመለወጥ የሐረሪ ክልል ፣ የምሥራቅ ሐረርጌ ዞንና የድሬዳዋ አስተዳደር የተቀናጀ ዘላቂ የተፈጥሮ ሃብት ጥበቃና እንክብካቤ ሥራዎች ማከናወን እንዳለባቸው ጠቁመዋል ።
የጎርፍ አደጋ መነሻ ማእከል በሆነው ደቻቱ ወንዝ አካባቢ የሚኖሩት ወይዘሮ አይናለም ሲሳይ በሰጡት አስተያየት ዘንድሮ የጎርፍ አደጋ እንዳይከሰት እየተከናወኑ የሚገኙት የጠረጋና የጥገና ስራዎች ጥሩ ቢሆኑም በአግባቡና በፍጥነት ማጠናቀቅ እንደሚገባ ጠቁመዋል፡፡
የተጠረገውን ቆሻሻ በፍጥነት ማንሳትና የፈረሱትን የጎርፍ መከላከያ ግንቦች በፍጥነት ማጠናቀቅ ሊደርስ የሚችለውን አደጋ ለማስቀረት ያግዛል ያሉት ደግሞ አቶ ሙሳ አብደላ የተባሉ የከተማዋ ነዋሪ ናቸው ፡፡