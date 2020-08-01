በመዲናዋ በህዳሴ ግድብ ዋንጫ ከ80 ሚሊዮን ብር በላይ ቦንድ ተሸጠ

አዲስ አበባ ሀምሌ 25/2012 (ኢዜአ) በአዲስ አበባ በህዳሴው ግድብ ዋንጫ ከ80 ሚሊዮን ብር በላይ ቦንድ መሸጡን የከተማው የታላቁ ህዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት አስታወቀ፡፡
የአዲስ አበባ ከተማ የህዳሴ ግደቡን ዋንጫ ከሶማሌ ክልል ከተረከበበት የሶስት ወራት ገቢ ማሰባሰቢያ ፕሮግራም ከ80 ሚሊዮን ብር በላይ የቦንድ ሽያጭ ማከናወኑ ታውቋል።የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ አቶ ዘመን ጁነዲ ለኢዜአ እንደገለጹት የለውጥ ሃይሉ ከመጣ ወዲህ ከግድቡ ግንባታ ጋር በተያያዘ የነበሩ ክፍተቶችና መጓተቶች በመቀረፉ ህዝባዊ መነቃቃት ዳግም መታየቱን ነው ያስረዱት፡፡
በ2012 በጀት ዓመት ሊከናወኑ በታቀዱ ተግባራት ላይ የኮሮና ወረርሽኝ ሌላ ጫና መፍጠሩን የገለጹት ኃላፈው የቫይረሱን ስርጭት በመከላከል ገቢ ለማሰባሰብ መሰራቱን ተናግረዋል፡፡
ዋንጫውን በየክፍለ ከተሞቹ በማዘዋወር ገቢ ለማሰባሰብ በታቀደው መሰረት የንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ከ36 ሚሊዮን በላይ ሲሰበስብ፣ የአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ 40 ሚሊዮን ብር እንዲሁም የኮልፌ ክፍለ ከተማም 9 ሚሊዮን ብር መሰብሰቡን በአብነት ጠቅሰዋል፡፡
በዚህም በበጀት ዓመቱ ለመሰብሰብ ከታቀደው 100 ሚሊዮን ብር 80 ሚሊዮን 800ሺ ብር መሰብሰቡን ነው አቶ ዘመን የተናገሩት፡፡
ከግድቡ ጋር ተያይዞ በማህበራዊ ሚዲያና በመገናኛ ብዙኃን በመታገዝ አለም አቀፍ ማህበረሰብ ግንኙነቶችን ለመፍጠር እየሰሩ መሆናቸውንም ተናግርዋል።
በ2013 በጀት ዓመት ለመሰብሰብ ከታቀደው 150 ሚሊዮን ብር ገቢ ግድቡ ውሀ ከመያዙ ጋር በተያያዘ ህብረተሰቡ ባሳየው ከፍተኛ መነሳሳት እስካሁን ከ30 እስከ 40 በመቶ ገቢ መሰብሰቡን ተናግረዋል፡፡