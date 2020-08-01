በምእራብ ጎንደር ዞን በ257 ሚሊዮን ብር የተገነቡ መሰረተ ልማቶች ተመረቁ

መተማ፤ ሐምሌ 25/2012 (ኢዜአ) በምዕራብ ጎንደር ዞን ከ257 ሚሊዮን ብር በሚበልጥ ወጪ የተገነቡት መሰረተ ልማቶች ተመረቁ ።
በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ የክልሉ ርዕሰ መስተዳደር አቶ ተመስገን ጥሩነህ፣ የክልሉ ብልፅግና ጽህፈት ቤተ ሃላፊ አቶ አገኘሁ ተሻገር ፣ የክልሉ ምክር ቤት ዋና አፈጉባኤ ወይዘሮ ወርቅሰሙ ማሞና ሌሎች የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተዋል።
በዞኑ ተገንብተው ከተመረቁት መሰረተ ልማትቶች መካከል የመተማ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታል ማስፋፊያ ግንባታ፣ የቋራና አብርሃጅራ የመጀመሪያ ደረጃ ሆስፒታሎች ይገኙበታል።
ሁለት የ2ኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ አራት የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤቶች፣ የደም ባንክ አገልግሎት ማእከልና የመንገድ መሰረተ ልማት ዝርጋታዎች በአመራሮቹ ተመርቀው ለአገልግሎት ክፍት ሆነዋል።
በአሁኑ ወቅትም ከነዋሪዎቹ ጋር በገንዳ ውሃ ከተማ ውይይት እየተደረገ ሲሆን አመራሮቹ ቀጣይ የልማት አቅጣጫ ያስቀምጣሉ ተብሎ ይጠበቃል።