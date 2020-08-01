በአማራ ክልል የኮሮና ቫይረስ ስርጭት አሳሳቢ ደረጃ ላይ ደርሷል

ባህር ዳር (ኢዜአ) ሐምሌ 24/2012 በአማራ ክልል የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በከፍተኛ ፍጥነት እያሸቀበ በመምጣቱ ህብረተሰቡ ከአላስፈላጊ መዘናጋት መቆጠብ እንዳለበተ የአማራ ክልል ኮሮና ቫይረስ መከላከል ግብረ ሃይል አሳሰበ።
የግብረ-ሃይሉ አስተባባሪ ዶክተር ሙሉነሽ አበበ ትናንት አመሻሽ ላይ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ እንዳሉት በክልሉ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ከእለት ወደ እለት በከፍተኛ ፍጥነት እየተስፋፋ ነው።
የበሽታው ስርጭት በአሳሳቢ ሁኔታ እየጨመረ ቢመጣም ህብረተሰቡ ቫይረሱን ለመከላከል የሚያደርገው ጥረት በተቃራኒው በአሳሳቢ ደረጃ መዘናጋት እየተስተዋለ መሆኑን ገልፀዋል።
በትናንትናው እለት ብቻ 22 ሰዎች በክልሉ የኮሮና ቫይረስ እንደተገኘባቸው የገለጹት አስተባባሪዋ ህብረተሰቡ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ መመሪያዎችን በጥብቅ ዲስፕሊን ሊተገብር ይገባል ብለዋል።
የክልሉ መንግስት ቫይረሱን ለመከላከል የተለያዩ አደረጃጀቶችን ፈጥሮ በሽታውን ለመከላከል የሚያስችሉ መመሪያዎችን የማስገንዘብ ስራ እየሰራ ቢሆንም ህብረተሰቡ የሚወርዱ መመሪያዎችን እየተገበረ አይደለም።
በዚህም በበሽታው የሚያዙም ሆነ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር እያሻቀበ በመምጣቱ ህዝቡ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ አሳስበዋል ።
የሃይማኖት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎችና የጤና ተቋማት ተሰሚነታቸውን ተጠቅመው እየተቀዛቀዘ የመጣውን ቫይረሱን የመከላከል ጥንቃቄ ህብረተሰቡን በማስተማር እንዲያግዙ ጥሪ አቅርበዋል ።
ከዛሬ ጀምሮ የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚሰጡ መንግስታዊና መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማትም የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ ማስክ የማያደርጉ ተግልጋዮችን ማስተናገድ እንደሌለባቸውም አስታውቀዋል።
በተለይም በባህርዳር ከተማ ማንኛውም ሰው ከቤት ውጪ ለሚያከናውናቸው ተግባራት የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛ ጭንብል የማድረግ ግዴታ መተላለፉን አስረድተዋል።
ማንኛውም ሰው ከቤት ውጪ ለሚያደርገው እንቅስቀሴ ማስክ ጭንብል በማያደርጉ ሰዎች ላይ ፖሊስ ግዴታውን የማስከበር እርምጃ እንዲወስድ ትዛዝ መተላለፉን ዶክተር ሙሉነሽ አብራርተዋል።
በክልሉ ስምንት የመመርመሪያ ጣቢያዎች ተቋቁመው እየተሰራ መሆኑንም አስተባባሪዋ ተናግረዋል ።