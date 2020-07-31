በአማራ ክልል በበጋው የመስኖ ልማት ከ30 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ተሰበሰበ

ባህርዳር፣ ሐምሌ 24/2012 (ኢዜአ) በአማራ ክልል ባለፈው የበጋ ወራት በመስኖ ከለማው መሬት 30 ነጥብ 8 ሚሊዮን ኩንታል ምርት መሰብሰብ መቻሉን የክልሉ ግብርና ቢሮ ገለጸ።
በቢሮው የመስኖ አትክልትና ፍራፍሬ ልማት ባለሙያ አቶ ተሻለ አይናለም ለኢዜአ እንደገለጹት ምርቱን መሰብሰብ የተቻለው በበጋ ወቅት በ1ኛና በ2ኛ ዙር በመስኖ ከለማው 220 ሺህ ሄክታር መሬት ላይ ነው።
በዚህም በበጋ መስኖ ልማት የተሳተፉ አንድ ነጥብ አንድ ሚሊዮን አርሶ አደሮች 30 ነጥብ 8 ሚሊዮን ኩንታል ምርት መሰብሰብ መቻላቸውን ገልጸዋል።
በመስኖ ልማቱ ከዚህ በፊት አርሶ አደሩ ተመሳሳይ ምርት በማምረቱ በገበያ እጦትና በዋጋ መውረድ ተገቢውን ጥቅም እንዳያገኝ ያደረገውን አሰራር ዘንድሮ መቅረፍ ተችሏል።
በዚህም ቀደም ሲል አንድ ኪሎ ቀይ ሽንኩርት እስከ ሁለት ብር ይሸጥ የነበረው በዘንድሮው የበጋ ወራት እስከ 26 ብር፣ ጥቅል ጎመን በኪሎ እስከ 10 ብር ዋጋ ማውጣቱን በማሳያነት አቅርበዋል።
በተጨማሪም ከንግድና ገበያ ልማት ቢሮና ከክልሉ ህብረት ስራ ማህበራት ማስፋፈያ ኤጀንሲ ጋር በቅንጅት መስራት በመቻሉ የደላሎችን ጣልቃ ገብነት በማስቀረት አርሶአደሮቹ የተሻለ ተጠቃሚ እንዲሆኑ ተደርጓል።
ከመስኖ የተገኘው ምርት ገበያውን በማረጋጋት ሸማቹ ህብረተሰብ የከፋ ጉዳት እንዳይደርስበት አድርጓል።
ባህርዳር ዙሪያ ወረዳ የይጎማ ሁለቱ ነዋሪ አርሶ አደር ተውልኝ ደሌ በሰጡት አስተያየት ባለፈው የበጋ ወራት በመስኖ ያመረቱት ምርትን በተሻለ ዋጋ በመሸጥ ተጠቃሚ እንድንሆን አስችሎናል ብለዋል ።
በሁለት ሄክታር መሬት ካመረቱት ሽንኩርትና ቲማቲም ያገኙትን 260 ኩንታል ምርት ጨምሮ ከሸንኮራ አገዳ ሽያጭ 275 ሺህ ብር ገቢ ማግኘታቸውን ገልጸዋል።
ቀደም ሲል በበጋ ወራት በተመሳሳይ መሬት በመስኖ ከሚያለሙት ሰብል ከ58 ሺህ ብር በላይ ገቢ አግኝተው እንደማያውቁ ጠቁመው፣ ዘንድሮ ጥሩ የገበያ ዋጋ በማግኘታቸው የተሻለ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንዳስቻላቸው አስረድተዋል።
“ባለፈው ዓመት የገበያ ችግር ስለነበር የልፋቴን ያህል ተጠቃሚ አልነበርኩም” ያሉት ደግሞ በምዕራብ ጎጃም ዞን ሜጫ ወረዳ የዳጊ አብዮት ቀበሌ አርሶ አደር ዮሐንስ ደምለው ናቸው።
በባለሙያዎች ምክር ተመሳሳይ ምርት በአንድ ጊዜ አርሶ አደሩ እንዳያመርት በመደረጉ በሁለት ሄክታር መሬታቸው ከዘሩት ድንች፣ ስንዴና ቃሪያ 75 ሺህ ብር ገቢ እንዳገኙም ተናግረዋል።
በክልሉ ለመስኖ ልማቱ ከ306 ሺህ ኩንታል በላይ ማዳበሪያና ምርጥ ዘር ጥቅም ላይ መዋሉን ከቢሮው የተገኘው መረጃ ያመላክታል።