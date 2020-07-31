ዓለም የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ጥንቃቄ በተሞላበት አኳኋን የአረፋ በዓልን አክብሯል

አዲስ አበባ፣ ሀምሌ 24/2012 (ኢዜአ) ዓለም የኮሮና ቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝን ለመከላከል ጥንቃቄ በተሞላበት አኳኋን የኢድ አል አድሃ (አረፋ) በዓልን ማክበሩን ዘገባዎች አመለከቱ።
በዓሉ በኢትዮጵያም በተመሳሳይ ለወረርሽኙ ተጋላጭነት እንዳይኖር ጥንቃቄ በማድረግ ተከብሯል።
የሙስሊም ማህበረሰብ አባላት የእስልምና እምነት ተከታዮች በዓል ውስጥ አንዱና ዋነኛው የሆነውን የአረፋ በዓል ለማክበር የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ተጋላጭነት የሚቀንስ ጥንቃቄ በማድረግ ጸሎትና ስግደት አከናውነዋል።
በዓለም ላይ ከፍተኛ የሙስሊም ቁጥር ባላት ኢንዶኔዥያ ሱራባያ መስጂድ ተገኝተው የኢድ አል አድሃ ጸሎታቸውን ያደረሱ የእስልምና እምነት ተከታዮች የወረርሽኙን ተጋላጭነት ለመቀነስ በአግባቡ ርቀታቸውን በመጠበቅና የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ (ማስክ)አጥልቀው እንዳከበሩት የፈረንሳዩ የዜና ወኪል ኤ ኤፍ ፒ ከሥፍራው ዘገባ ያመለክታል።
ለምዕመናኑ በመስጅድ በመገኘት የበዓል ጸሎት ሲያደርስ ጥንቃቄ በተሞላው መልኩ እንዲያከብር ማሳሰቢያ ተሰጥቷል።
እያንዳንዱ ምዕመን የራሱን የመስገጃ ምንጣፍ እንዲይዝና አካላዊ ርቀቱን እንዲጠብቅም ተደርጓል።
ምዕመኑም ማሳሰቢያውን በመከተል የጸሎት ሥነ-ሥርዓቱን ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ታድሟል።
በበዓሉ ወቅት አቅማቸው ደካማ ለሆኑ ሰዎች የሚታደለው ሥጋ ዘንድሮ ቤት ለቤት በመሄድ ተከፋፍሏል።
በቱርክ ኢስታንቡል በሚገኘውና በቅርቡ ወደ መስጂድነት በተቀየረው ሐጊያ ሶፊያ መስጂድ በሺህዎች የሚቆጠሩ ምዕመናን የኢድ አል አድሃ ሰላትን ለመጀመሪያ ጊዜ ሰግደዋል።
በዚህ መስጂድ ጸሎታቸውን ያደረሱት ምዕመናን አካላዊ ርቀታቸውን በመጠበቅና የአፍና አፍንጫ መሸፈኛ በመጠቀም ወረርሽኙን ለመከላከል የሚያስችል ጥንቃቄ አድርገው ጸሎታቸውን ማድረሳቸውን አሶሺየትድ ፕሬስ ዘግቧል።
በዓሉ በሳዑዲ ዓረቢያ በምትገኘው ቅዱስ ስፍራ መካ የሐጂ ጉዞ የሚደረግበት ቢሆንም፤ በወረርሽኙ ምክንያት በየዓመቱ ወደ ሥፍራው የሚያቀናው በሚሊዮኖች የሚቆጠር ምዕመን የሐጅ ጉዞውን ሳያደርግ ቀርቷል።
ዘንድሮ ወደ ስፍራው የተጓዘው የምዕመናን ቁጥር ከአንድ ሺህ ያልበለጠ ሲሆን፤ እነሱም ኑሮአቸውን በሳዑዲ ዓረቢያ ውስጥ ያደረጉ ናቸው።
ሙስሊሙ ማህበረሰብ ለኮቪድ-19 ተጋላጭነቱን ለመቀነስ በዓሉን ጥንቃቄ በተሞላበት መንገድ በሌሎች አገሮችም ተከብሯል።
ጸሎት ለማድረስ ሶላት ማድረግን ጨምሮ እርድ ሲካሄድ ተጋላጭነት እንዳይኖር የጥንቃቄ እርምጃዎች ተወስደዋል።
በተለይም አቅመ ደካሞችን ለመደገፍ የሚሰጠው ሥጋ ተጋላጭነትን እንዳያስከትል በክፍፍል ላይ ጥንቃቄ ተደርጓል።
በዓሉ በኢትዮጵያም በተመሳሳይ ለወረርሽኙ ተጋላጭነት እንዳይኖር ጥንቃቄ በማድረግ ተከብሯል።
የዘንድሮው የአረፋ በዓል የተከበረው ለ1ሺህ 441ኛ ጊዜ ነው።