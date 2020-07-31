የጥፋት ኃይሎችን አጥብቆ እንደሚታገል የሲዳማ ክልል ብልፅግና ፓርቲ አስታወቀ

ሐዋሳ፣ ሐምሌ 24/2012 (ኢዜአ) የሀገሪቱን የለውጥ ጉዞ ለማደናቀፍ ተልዕኮ ወስደው የሚንቀሳቀሱ የጥፋት ኃይሎችን አጥብቆ በመታገል የድርሻውን እንደሚወጣ የሲዳማ ክልል ብልፅግና ፓርቲ አስታወቀ።
የፓርቲው ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አብርሀም ማርሻሎ እንደገለጹት የሲዳማ ህዝብ ለዘመናት ሲታገልለት የቆየው ጥያቄ በለውጡ አመራር ሕገ-መንግስታዊ ምላሽ አግኝቷል።
ይህንን ተከትሎ ፓርቲው የሚመራው የክልሉ ህዝብና መንግስት ቀጣይ የትግል ምዕራፍ ድህነትን ማሸነፍ ነው ብለዋል።
እንደ ሀገር የተጀመረውን ሰላም ፣ ዴሞክራሲና ብልፅግና ጉዞ እንዲረጋገጥ የክልሉ ህዝብና መንግስት ከሌሎች ወንድሞቹ ጋር በመሆን ተባብረው እንደሚሰሩ ተናግረዋል።
ይህንን ሂደት ለማደናቀፍ ተልዕኮ ወስደው የሚንቀሳቀሱ የጥፋት ኃይሎችን ፓርቲው አጥብቆ በመታገል የድርሻውን እንደሚወጣ አስታውቀዋል።
በዚህ ላይ ያለውን ቁርጠኝነት በተለያዩ መድረኮች ላይ እያረጋገጠ መምጣቱን የጽህፈት ቤቱ ኃላፊ ገልጸዋል።
እንደ አቶ አብርሃም ገለፃ ሲዳማ ከሌሎች ህዝቦች ጋር ተባብሮ የማደግ የዳበረና የቆየ እሴቱን አጠናክሮ ለማስቀጠል ፓርቲው የሚመራው የክልሉ መንግስት አበክሮ ይሰራል።
በቅርቡ በኦሮሚያ ክልልና ሌሎች አካባቢዎች ግጭቶችን በማስነሳት ሀገርን ለማተራመስና የተጀመረውን የለውጥ ጉዞ ወደ ኋላ ለመጎተት ጥረት መደረጉን አስታውሰዋል።
አሁንም ይህንን ተግባር ለመፈጸም እየተሞከረ በመሆኑ ሁሉም አጥፊዎችን በንቃት እንዲጠብቅና እንዲታገል መልዕክታቸውን አስተላልፈዋል።