የትራንስፖርት ችግርን በዘላቂነት ለመፍታትመሰረተ ልማቶች ማስፋፊያ እየተሰራ ነው

አዲስ አበባ ሐምሌ 23 /2012 (ኢዜአ) የትራንስፖርት ችግርን በዘላቂነት ለመፍታት የእግረኛ፣ የሳይክልና የብዙሃን ትራንስፖርት መሰረተ ልማቶች ላይ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ መሆኑን የትራንስፖርት ሚኒስትር ገለጸ።
የትራንስፖርት ሚኒስትር ወይዘሮ ዳግማዊት ሞገስ ባለፋት ሁለት ዓመታት በሚኒስቴሩ የተከናወኑ የለውጥ ስራዎችን በተመለከተ ለባለድርሻ አካላት ገለጻ አድርገዋል።
ሚኒስትሯ እንደገለጹት፤ በተቋሙ ባለፉት ሁለት ዓመታት የትራንስፖርት ዘርፍን ለማዘመን የተለያዩ የለውጥ ስራዎች ተከናውነዋል።
በዚህም ለውጥ የሚጀምረው ከራስ በመሆኑ ከተቋሙ ሰራተኞች ጋር በመሆን ለበርካታ ዓመታት የቆዩና አላስፈላጊ ሰነዶችን የማስወገድ ስራ መሰራቱን ገልጸዋል።
በዚህም ምቹ የስራ ከባቢ ለመፍጠር መሞከሩን ተናግረዋል።
”ወደ ተቋሙ የሚመጡ ተገልጋዮች ማራኪ ገጽታ እንዲመለከቱ ማድረግ ተችሏል” ብለዋል።
የትራንስፖርት እጥረትን በዘላቂነት ለመፍታት የእግረኛ፣ የሳይክልና የብዙሃን ትራንስፖርት መሰረተ ልማቶች ላይ ትኩረት ተደርጎ እየተሰራ መሆኑንም ገልጸዋል።
ተቋሙ በቀጣይ 10 ዓመታታ የመንገድ እቅድ ማዘጋጀቱንና ይህም ለቀጣይ 20 እና 30 ዓመታት ሊያገለግል እንደሚችል ተናግረዋል።
የአገርን አጠቃላይ እድገት፣ የህዝብን አቀማመጥ፣ የምርት ስርጭትና ከሌሎች ጋር ተያያዥነት ያላቸውን ጉዳዮች ያካተተ ዕቅድ ዝግጅት በመጠናቀቅ ላይ መሆኑን ጠቁመዋል ።
ይህ ተጠናቆ ለአገልግሎት ሲውል የትራንስፖርት ዘርፉን ለማዘመን እንደሚያስችል ገልጸው፤ በአገራዊ የኢኮኖሚ እድገት ላይ አስተዋጽኦ እንደሚኖረው ወይዘሮ ዳግማዊት ገልጸዋል።