በአዳማ ከተማ በአረፋ በዓል ምክንያት ከ1 ሺህ ለሚበልጡ ችግረኛ ነዋሪዎች ድጋፍ ተደረገ

ሐምሌ 23 /2012 (ኢዜአ) የአዳማ ከተማ ከንቲባ አቶ አሰግድ ጌታቸው ድጋፉን ለነዋሪዎቹ ባስረከበቡት ወቅት እንደገለጹት በኮሮና ቫይረስ ምንክያት በተገደበው እንቅስቃሴ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ወገኖች ለ2012 ዓ.ም አረፋ በዓል መዋያ እንዳይቸገሩ በማሰብ ድጋፍ አንደተደረገ ገልፀዋል ።
አስተዳደሩ በከተማዋ ከሚገኙ 18 ቀበሌዎች የተለዩ 1ሺህ 12 አካል ጉዳተኞች፣ አቅመ ደካሞችና በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎች በዓሉን እንዲያሳልፉ የተደረገ ድጋፍ መሆኑን አስረድተዋል ።
በዚህም እያንዳንዱ ሰው 25 ኪሎ ግራም ዱቄትና ማካሮኒ ድጋፍ ተደርጎላቸዋል ያሉት ከንቲባው በህብረተሰቡ ውስጥ አሁን እየታየ ያለው መዘናጋት ዋጋ እንዳያስከፍለን ህዝበ ሙስልሙ በዓሉን ከኮሮና ራሱን በመጠበቅ በቤቱ ሆኖ በጥንቃቄ ማክበር እንዳለበትም ተናግረዋል።
የአዳማ ከተማ የሀብት ማሰባሰብ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ሙሐመድ ጉዮ በበኩላቸው እስከ አሁን በከተማዋ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ለሚገኙ ከ43 ሺህ በላይ ነዋሪዎች የምግብ እህልና የቁሳቁስ ድጋፍ መደረጉን ገልጸዋል።
በእስከ አሁኑ ሂደት ከከተማዋ ባለሃብቶች በገንዘብና በአይነት ከ57 ሚሊዮን ብር በላይ የሚገመት ሀብት ማሰባሰብ መቻሉን ጠቅሰው ዛሬ የተደረገው ድጋፍ ከ900 ሺህ ብር በላይ ግምት እንዳለው ጠቅሰዋል ::
ድጋፉን ከተደረገላቸው ነዋሪዎች መካከል ወይዘሮ ባህርነሽ ሙሐመድ እንዳሉት በሽታው ከመግባቱ በፊት በየቤቱ በመንቀሳቀስ ልብስ በማጠብ ህይወታቸውን ይመሩ ነበር ።
በአሁኑ ወቅት በበሽታው ምክንያት “ከነልጆቻችን ችግር ላይ ወድቀን ነበር ካሉ በኋላ መስተዳደሩ በዓሉን ምክንያት በማደረግ ላደረገልን ድጋፍ እናመሰግናለን” ብለዋል::
አሁን ከአስተዳደሩ የተሰጠን ድጋፍ ሥራ አጥተን በተቸገርንበት ሰዓት ላይ የደረሰልን በመሆኑ መንግስታችንን እያመሰገንን በዓሉን በደስታ እናሳልፈዋለን ሲሉ ተናግረዋል ።