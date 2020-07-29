ሐጫሉ በሥራዎቹ ሕዝቡ ለረጅም ዓመታት ሲናፍቀው የነበረውን ነጻነት አምጥቷል — አቶ ታዬ ደንደአ

አዲስ አበባ ሀምሌ 22/2012 (ኢዜአ) አርቲስት ሐጫሉ ሁንዴሣ በለጋነት ዕድሜው ባከናወናቸው ሥራዎች ሕዝቡ ለረጅም ዓመታት ሲናፍቀው የነበረው ነጻነት ማምጣቱን የኦሮሚያ ብልጽግና ፓርቲ የሕዝብ ግንኙነት ዘርፍ ኃላፊ አቶ ታዬ ደንደአ ተናገሩ።
የኦሮሚያ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ከኦሮሞ አርቲስቶች ጋር በመተባበር ያዘጋጀው የመታሰቢያ መርሃ ግብር ዛሬ ተካሂዷል፡፡
አርቲስቱ በሥራዎቹ ሕዝቡ ከጭቆና ተላቆ ወደ ነጻነት እንዲሸጋገር መሥራቱ ተገልጿል፡፡
አቶ ታዬ በዚሁ ጊዜ ሐጫሉን ለዘመናት የምናስታውሰው የማያልፍ ሥራ ሰርቶ ያለፈ የሕዝብ ልጅ በመሆኑ ነው ብለዋል፡፡
በተለይ ከለውጡ በፊት ያከናወናቸው ሥራዎች አስፈሪውንና ጨቋኝ የነበረውን ሥርዓት ሲሞግቱ እንደነበሩ ተናግረዋል፡፡
በዚህም በለጋነት ዕድሜው ሕዝቡ ለረጅም ዓመታት ሲናፍቀው የነበረው ነጻነት እንዲመጣ ያስቻለ ብርቅዬ አርቲስትም ነበር ብለዋል አቶ ታዬ ፡፡
በሐጫሉ ላይ የተፈጸመው ግድያም ሕዝቡን አንገት ለማስደፋት ታስቦ የተደረገ መሆኑን ያነሱት አቶ ታዬ ” እኛ ግን ጀግንነቱንና ለሕዝብ ሰርቶና ተሰውቶ ያለፈ ጀግና መሆኑን ለልጅ ልጅ እንናገራለን” ሲሉም ተናግረዋል፡፡
የኦሮሚያ ክልል ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ አቶ ከበደ ዴሲሣ በበኩላቸው አርቲስት ሐጫሉን ” ዕድሜውን ሙሉ ስለ ህዝቦች አንድነት ያቀነቀነ ጀግና ነው ” ብለውታል፡፡
ቢሮው የአርቲስቱ ሥራዎች የሚዘከሩበት ቤተ መጻህፍት ለማስገንባት መዘጋጀቱን አስታውቀዋል፡፡
” ሐጫሉ አርት አዋርድ ” የተሰኘ በየዓመቱ የሚካሄድ የሽልማት መርሃ ግብርም በስሙ እንዲዘጋጅ መወሰኑን ገልጸዋል፡፡
የሐጫሉ የህይወት ታሪክና ሥራዎቹም ዘመን ተሻጋሪ እንዲሆኑ በመጽሐፍ መልክ ተዘጋጅቶ ለትውልድ ይተላላፋል ሲሉም ተናግረዋል፡፡
በመርሃ ግብሩ ላይ የተገኙ አርቲስቶችና የሃጫሉ ጓደኞች በሰጡት አስተያየትም ሐጫሉ የነጻነት ተምሣሌት ነው ብለዋል፡፡
የኦሮሞ አርቲስቶች ማህበር ሊቀመንበር አርቲስት ጸጋዬ ደንደና ”ሐጫሉ ፖለቲከኛ ሳይሆን፤ የሕዝቡ ነጻነት እንዲረጋገጥ ያደረገ ታጋይ ነበር” ብሏል፡፡
ማህበሩ በሥራውም ምን ጊዜም የማይዘነጋውና ሥራዎቹንም እንደ አርዓያ ወስዶ ለትውልድ ያስተላልፋል ሲልም ተናግሯል፡፡
በአዲስ አበባ በተካሄደው የአርቲስቱ መታሰቢያ መርሃ ግብር ላይም የመንግሥት ባለስልጣናት፣ አርቲስቶች፣ የአርቲስቶቹ ቤተሰቦችና ወዳጆች ተገኝተዋል፡፡
በመርሃ ግብሩም አርቲስቱን የሚዘክሩ የኪነ-ጥበብ ሥራዎች ቀርበዋል፡፡
ለአርቲስቱ ቤተሰቦችም የገቢ ማሰባሰቢያ ሥራዎች ተከናውኗል፡፡