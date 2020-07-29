በኦሮሚያ ክልል በአንድ ጀንበር ከ327 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ተተከለ

አዲስ አበባ፤ ሀምሌ 22/2012(ኢዜአ)በኦሮሚያ ክልል ሁሉም አካባቢዎች በዛሬው እለት ብቻ 304 ሚሊዮን ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ ከ327 ሚሊዮን በላይ ችግኞች መተከላቸው ተገልጿል።
የኦሮሚያ ክልል የእርሻና ተፈጥሮ ሃብት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዳባ ደበሌ በሰጡት መግለጫ በዛሬው እለት በተከናወነው የችግኝ ተከላ ከእቅዱ በላይ ተሳክቷል ብለዋል።
በክልሉ በአንድ ቀን ከ304 ሚሊዮን በላይ ችግኞችን ለመትከል ታቅዶ የነበረ ቢሆንም፣ 327 ሚሊዮን 339 ሺህ 570 ችግኞችን በመትከል ከእቅድ በላይ ማሳካት ተችሏል።
በክልሉ 21 ዞኖች፣ 19 ከተሞችና ከ6 ሺህ በላይ ቀበሌዎች ከ13 ሚሊዮን በላይ ሰዎች በችግኝ ተከላው ከማለዳ ጀምሮ እስከ ምሽት 12 ሰዓት ተሳትፈዋል።
በዚህም ከታቀደው በላይ 107 በመቶ ስኬት መመዝገቡን የገለጹት አቶ ዳባ ለሁሉም ተሳታፊዎች ምስጋና አቅርበዋል።
ባለፈው ዓመት በአሮሚያ ክልል በአንድ ጀምበር ከ211 ሚሊዮን 900 ሺህ በላይ ችግኞች መተከላቸውን አስታውሰው፣ በጥቅሉ 1 ነጥብ 9 ቢሊዮን ችግኞች መተከላቸውን ተናግረዋል።
ይህ የተካሄደው በከፍተኛ የህዝብ ተነሳሽነትና ያለምንም የጸጥታ ችግር መሆኑንም ጨምረው ገልጸዋል።
በምክትል ፕሬዚዳንት ማዕረግ የክልሉ የገጠር ዘርፍ አስተባባሪ ዶክተር ግርማ አመንቴም ለክልሉ ህዝብ ምስጋና አቅርበዋል።
ዶክተር ግርማ ዋናው ቁምነገሩ ችግኙን መትከል ብቻ አለመሆኑን ጠቅሰው፣ የተተከለው በሙሉ እንዲጸድቅ ሁሉም እንክብካቤ በማድረግ ሥራ ላይ እንዲሰማራም ጠይቀዋል።
ዶክተር ግርማ ክልሉ በብዙ ችግሮች ውስጥ ሆኖ ይህን ተግባር ማከናወኑ የሚያበረታታ መሆኑንም ገልጸዋል።
የብሔራዊ ችግኝ ተከላ ቴክኒክ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ግዛውም ሥራው በተሳካና በጥሩ ሁኔታ እየተከናወነ መሆኑን አስረድተዋል።
እንደ አቶ ጌታቸው ገለጻ እስካሁን ወደ ስምንት ክልሎች በተሳካ ሁኔታ የአንድ ጀምበር ችግኝ ተከላ መርሐ-ግብር ማካሄዳቸውን ጠቁመዋል።
የቀሩት የአዲስ አበባ፣ የሶማሌ እና የሐረሪ ክልሎችም በቅርቡ የአንድ ጀምበር ችግኝ ተከላ መርሐ- ግብር እንደሚያካሄዱ ተናግረዋል።
በዚህ ዓመት በአገር አቀፍ ደረጃ አምስት ቢሊዮን ችግኝአደ ለመትከል ታቅዶ ሥራዎች እየተከናወኑ መሆኑ ይታወቃል።