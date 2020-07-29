ህዝበ ሙስሊሙ የአረፋ በዓል ሲያከበር እራሱን ከኮሮና ቫይረስ በመጠበቅ ሊሆን እንደሚገባ ተመለከተ

ሐዋሳ ሐምሌ 22/2012 (ኢዜአ) ህዝበ ሙስሊሙ የዘንድሮውን የአረፋ በዓል ሲያከብር በያለበት ሆኖ እራሱን ከኮሮና ቫይረስ በመጠበቅ ሊሆን እንደሚገባ ተመለከተ።
የደቡብ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ርስቱ ይርዳው ዛሬ በሰጡት መግለጫ ለመላው የሙስሊሙ ህብረተሰብ ክፍሎች ለአረፋ በዓል የእንኳን አደረሳችሁ መልዕክት አስተላልፈዋል።
በዚሁ መልዕክታቸው የእምነቱ ተከታዮች እራሳቸውን ከወረርሽኙ ለመጠበቅ በዓሉን በያሉበት ሆነው እንዲያከብሩ ጥሪ አቅርበዋል።
ለህዝብ ደህንነትና ወረርሽኙን ለመከላከል ሲባል ማንኛውም በዓሉን ለማክበር ወደ ክልሉ የሚመጣ እንግዳ ወደ ማቆያ እንዲገባ የሚደረግ መሆኑን አስታውቀዋል።
በተለመደው መልኩ እንዳናከብር የገጠመንን ወረርሽኝን በጋራ እየተከላከልን በዓሉን በመተሳሰብና በጥንቃቄ ማክበር ከሁሉም የእምነቱ ተከታይ ይጠበቃል ብለዋል።
በዓል ለማክበር በሚል ወላጆችን፣ ቤተሰብንና ማህበረሰብን ለከፋ አደጋ ከመዳረግ ጥንቃቄ እንዲደረግ በተደጋጋሚ የክልሉ መንግስት ማሳሰቡን አስታውሰዋል።
ማሳሰቢያውን በመተላለፍ ወደ ክልሉ ገብተው በማቆያ እንዲሆኑ ከተደረጉ ከ900 በላይ ዜጎች መካከል አስሩ ቫይረሱ እንደተገኘባቸው የጠቀሱት አቶ ርስቱ በዚህ ምክንያት ህብረተሰቡ ከፍተኛ ስጋት ውስጥ መግባቱንም ገልጸዋል።
አቶ ርስቱ እንዳሉት በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች የኮሮና ቫይረስ ያሳደረው ስጋት አሳሳቢ በመሆኑ ማህበረሰቡ እራሱን በመጠበቅ ከፍተኛ ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል።
እስካሁን በክልሉ በተደረገው ምርመራ ከ110 ሰዎች በላይ በቫይረሱ መያዛቸውን አመልክተው የስርጭት መጠን ለማወቅ የምርመራ አቅም ለማሳደግ እየተሰራ መሆኑን ገልጸዋል።
ሆኖም በማህበረሰቡ ዘንድ የሚስተዋለው ቸልተኝነትና መዘናጋት ያልተፈለገ ዋጋ እንዳያስከፍል ጥንቃቄ ማድረግ ላይ ትኩረት ሊሰጠው እንደሚገባ አሳስበዋል።
“የነገውን ብሩህ ጊዜ ለማየት ዛሬን መኖር ይገባል “ያሉት አቶ ርስቱ ለዚህ ደግሞ በጤና ባለሙያዎች የሚተላለፉ የጥንቃቄ መልዕክቶችን መተግበር ተገቢ መሆኑንም አስረድተዋል።