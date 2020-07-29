በቤንች ሸኮ ዞን በሁለተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ ልማት ከ52 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ተተከለ

ሚዛን ሐምሌ 22/2012 (ኢዜአ) በቤንች ሸኮ ዞን በሁለተኛው ዙር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እንቅስቃሴ እስከ አሁን ድረስ ከ52 ሚሊዮን በላይ ችግኝ መተከሉን የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ ገለፁ ።
አስተዳዳሪው አቶ ፍቅሬ አማን እንደገለጹት ችግኞቹ የተተከሉት በመርሀ ግብሩ በዞኑ ለመትከል ከታቀደው 71 ሚሊዮን ችግኝ ውስጥ ነው።
ቀሪውንም ችግኝ እስከሚቀጥለው ነሃሴ ወር መጨረሻ ድረስ እንደሚተከሉ ገልጸው በዚህ እንቅስቃሴ ላይ በዞኑ 6 ወረዳዎችና የሁለት ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች በንቃት እየተሳተፉ ይገኛሉ ብለዋል።
የአረንጓዴ አሻራውን ለማሳረፍ የተሳተፈ ሁሉ ለተተከሉ ችግኞች ቀጣይነት ባለው መልኩ በመጠበቅና በመንከባከብ ሊያፀድቃቸው እንደሚገባም አሳስበዋል።
ይህንን አፈፃጸም የሚከታተል አደረጃጀት በየደረጃው በመፍጠር አስተዳደሩ ተገቢውን ክትትል እንደሚያደርግ አስታውቀዋል።
በተለይ አካባቢው ከፍተኛ የተፈጥሮ ደን የሚገኝበት መሆኑን የገለጹት ዋና አስተዳዳሪው ችግኝ ከመትከል ባለፈ የተፈጥሮ ሀብቱ ጉዳት እንዳይርስበት የመከላከልና የመጠበቅ ስራ እየተከናወነ መሆኑንም ገልጸዋል።
የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት መምሪያ ኃላፊ አቶ መስፍን ጉብላ በበኩላቸው ህብረተሰቡ የአረንጓዴ ልማት ግንዛቤው ከጊዜ ወደ ጊዜ እያደገ በመምጣቱ በራሱ ተነሳሽነት ችግኝ በማፍላት እየተከለ ይገኛል ብለዋል።
በትናንትናው ዕለት በተካሄደው የአንድ ጀምበር የችግኝ ተከላ ፕሮግራም ከ300 ሺህ ህዝብ በላይ በማሳተፍ 7 ሚሊዮን የሚጠጋ ችግኝ መትከል መቻሉን ተናግረዋል።
ከተተከሉት ውስጥ የአየር ሚዛን በመጠበቅ ጉልህ እገዛ የሚያደርጉ እንደ ዋንዛ፣ ቀረሮ፣ ብርብራና ሌሎችም ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ ያላቸው ፍራፍሬዎች ይገኙበታል።
በችግኝ ተከላው ከተሳተፉት የዞኑ የመንግስት ሠራተኞች መካከል ወይዘሮ መዓዛ መንገሻ በሰጡት አስተያየት ድርቅንና የመሬት መራቆትን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት ለማገዝ በማሰብ በደን ልማቱ ላይ ተሳትፈዋል።
አቶ አብዱ ካሣ የተባሉ ሰራተኛ ደግሞ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ሥራ እሳቸውን ጨምሮ ህብረተሰቡ ባህል በማድረግ ተሳትፎውን ሊያጠናክር ይገባል ብለዋል።