ወሰን ተሻጋሪ የወጣቶች በጎ ፈቃድ አገልግሎት ፍቅርና መቻቻል የተተከለበት ነው… የኦሮሚያ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ቢሮ

ሐምሌ 22/2012 (ኢዜአ) “እኔ ለወገኔ በሚል መሪህ ሐሳብ የተካሄደው ወሰን ተሻጋሪ የወጣቶች የዜግነት አገልግሎት ፍቅርና መቻቻል የተተከለበት ነው” ሲሉ የኦሮሚያ ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ሁሴን ዝናብ ገለጹ።
በቢሮው አስተባባሪነት ለ14ቀናት ሲካሄድ የቆየው ወሰን ተሻጋሪ የወጣቶች የዜግነት አገልግሎት መጠናቀቅን አስመልክተው የቢሮው ምክትል ኃላፊ በሰጡት መግለጫ በትንሿ ኢትዮጵያ በተመሰለው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ጉዞ ላይ ከክልሉ ዞኖችና ከተማ አስተዳደሮች እንዲሁም ከሁሉም ክልሎች 120 የሚሆኑ የወጣቶች ተወካዮች መሳተፋቸውን ተናግረዋል።
በጉዞውም ወጣቱ በአፍላ ጉልበቱ ማህበረሰቡን ማገልገል እንዳለበት ከማሳየት ባለፈ የእርስ በርስ ትውውቁ በተሳካ ሁኔታ የተሰራበት መሆኑንም ገልጸዋል።
በአማራ ክልል አዊ ዞን እንጅባራ ከተማ ተጀምሮ ጅማ ዞን በሻሻ ከተማ በተጠናቀቀው በዚሁ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ወጣቶቹ የታላቁን ህዳሴ ግድብ የመጀመሪያ ዙር የውሃ ሙሌት በቦታው ሆነው ምስክር እንደሆኑም አቶ ሁሴን አንስተዋል።
የኮሮና ቫይረስን የመከላከል ግንዛቤ ማስጨበጥ፣ የደም ልገሳ ፣ ችግኝ ተከላ እንዲሁም የአቅመ ደካማ ቤተሰቦች የተጎዳ ቤታቸውን መልሶ መስራት ደግሞ ወጣቶቹ ያከናወናቸው ተግባራት መሆኑን ገልጸዋል።
“በየክልሉ ሄደው የተከሉት ችግኝ ከችግኝም በላይ ነው “ያሉት ምክትል ኃላፊው፣ ችግኙ ፍቅር፣ አንድነትና መቻቻል የተተከለበት መሆኑን ገልጸዋል።
በታላቁ የህዳሴ ግድብ የተካሄደው የደም ልገሳ መርሃ ግብርም ግድቡ የሁለንተናችን ተጋምዶ የእኛነት ድምር ተሳትፎ መገለጫ መሆኑን ያሳየንበት ነው ሲሉ አቶ ሁሴን ተናግረዋ።
ከእንጅባራ ከተማ ተጀምሮ የህዳሴን ግድብ የመጀመሪያ የውሃ ሙሌት በቦታው በመገኘት የተመለከቱት ወሰን ተሻጋሪው የወጣቶች የዜግነት አገልግሎት ተሳታፊዎች አዳማ፣ አዋሽ፣ ሀረር፣ ጅግጅጋና ጅማ ከተሞች ላይ ችግኝ ተክለዋል፤የኮሮና ቫይረስ መከላከል ግንዛቤ ማስጨበጥ ፣ ደም በመለገስ የአረጋዊያንት ቤትም አድሰዋል።
በጉዞአቸው ማጠቃለያም በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የትውልድ መንደር በሻሻ ላይ የአንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ተጨማሪ ክፍሎች መስራታቸውም ተመልክቷል።