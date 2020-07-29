በኢሉአባቦር እና ምዕራብ ሸዋ ከ107 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ተተከለ

መቱ/አምቦ/ ሐምሌ 22/2012 (ኢዜአ) በኢሉአባቦር እና ምዕራብ ሸዋ ዞኖች በዘንድሮ ክረምት በመደበኛና አረንጓዴ አሻራ ልማት መረሃ ግብር ከ107 ሚሊዮን በላይ ችግኝ መተከሉን የየዞኖቹ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽህፈት ቤቶች ገለጹ።
የኢሉአባቦር ዞን እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽህፈት ምክትል ኃላፊ አቶ ሽፋ ጣሂር በአካባቢው እየተካሄደ ባለው የአረንጓዴ አሻራ ልማት ላይ እንደተናገሩት በዞኑ በተያዘው የክረምት ወቅት መደበኛው መርሃ ግብር ከ147ሚሊዮን በላይ የዛፍ ችግኝ ለመትከል ታቅዷል።
ከዚህም ውስጥ እስካሁን ከ102 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ተተክሏል።
ይህ በእንዲህ እንዳለ በዞኑ በአንድ ቀን 14 ሚሊዮን የዛፍ ችግኞችን ለመትከል የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር እየተካሄደ ነው ብለዋል።
በዞኑ 12 ወረዳዎች ከሚተከለው ችግኝ ውስጥ 400ሺህ የሚሆነው የተለያየ የፍራፍሬ ዝርያ እንደሆነ አቶ ሽፋ አመልክተዋል።
ቀኑን ሙሉ በሚካሄደው አረንጓዴ አሻራ ችግኝ የመትከል መርሃ ግብር ከ170ሺ በላይ ሰዎች እንደሚሳተፉ ይጠበቃል።
በችግኝ ተከላው ወቅት ህብረተሰቡን የግሉን የስራ መሳሪያዎች በመያዝ ርቀትን ጠብቆ እራሱን ከኮሮና ቫይረሱ በመከላከል እንዲያከናውን እየተደረገ መሆኑን ገልጸዋል።
በመቱ ከተማ በችግኝ ተከላው እየተሳተፉ ካሉት ነዋሪዎች መካከል አቶ አሰፋ ሲማ በሰጡት አስተያየት በግላቸወ በአንድ ቀን እስከ 50 ችግኝ ለመትከል ከቤት እንደወጡ ተናግረዋል።
“በመኖሪያ ቤቴ ቅጥር ግቢም ችግኝ ተክያለው” ያሉት አስተያየት ሰጪው በቀጣይም ክረምቱን ሙሉ እንደሚሳተፉ አስረድተዋል።
በዞኑ ባለፈው ዓመት በተካሄደው የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር ከተተከለው 14 ነጥብ 9 ሚሊዮን ችግኝ ውስጥ 14 ሚሊዮን የሚሆነው መጽደቁን በጽህፈት ቤቱ የተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ ስራ ሂደት መሪ አቶ ተስፋዬ ጅራታ አመልክተዋል።
በተመሳሳይ በምዕራብ ሸዋ ዞን በአረንጓዴ አሻራ ልማት መረሃ ግብር ለመትከል ከታቀደው 23 ነጥብ 5 ሚሊዮን ችግኝ ውስጥ እስካሁን 5 ነጥብ 9 ሚሊየን ተፈጻሚ መሆኑን የዞኑ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ጽህፈት ኃላፊ አቶ ከበደ ደበሎ ገልጸዋል።
በተከላው በ22 የዞኑ ወረዳዎች የሚኖሩ ከ352ሺህ በላይ ነዋሪዎች እየተሳተፉ ናቸው ብለዋል።
በአምቦ ወረዳ ሰንቀል ፋሪሲ ቀበሌ እየካሄደ ባለው የችግኝ ተከላ ስራ የተሳተፉት የ80 ዓመት እድሜ ያላቸው አዛውንት አቶ ደረጀ በቀለ በሰጡት አስተያየት ” ዕድሜ ሳይገድበኝ ሁላችንም አንድነታችንን የምናሳይበት ቀን በመሆኑ የቻልኩትን ያህል እየተከልኩ ነው “ብለዋል፡፡
የተከሉትን ችግኝ አቅማቸው እስከቻለ ድረስ በመንከባከብና ጠብቆ በማቆየት ለተተኪ ትውልድ እንደሚያወርሱም ተናግረዋል።
የአካል ጉዳተኛ የሆነችው ወጣት ነጻነት ደገፋ በበኩሏ “እራሴን ከኮሮና ቫይረስ እየጠበቅሁ የተከልኳቸውን አምስት ችግኞች በአግባቡ እስከሚጸድቁ ድረስ ተገቢ እንክብካቤ አደርጋለሁ” ብላለች።
በምዕራብ ሸዋ ዞን ባለፈው ዓመት በአረንጓዴ አሻራ ልማት መረሃ ግብር ከተተከለው 19 ሚሊዮን ችግኝ ውስጥ 84 በመቶ መጽደቁም ከጽህፈት ቤቱ የተገኘው መረጃ ያመላክታል፡፡