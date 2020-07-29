ከ9 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ሺሻና ልባሽ ጨርቅ ተያዘ

ደሴ ሀምሌ 21/2012 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ ጉምሩክ ኮሚሽን የኮምቦልቻ ቅርንጫፍ ወደ አዲስ አበባ ሲጓጓዝ የነበረ ከ9 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ሺሻና ልባሽ ጨርቅ መያዙን ገለፀ ።
በቅርንጫፍ ጽህፈት ቤቱ የደንበኞች ትምህርት ቡድን አስተባባሪ አቶ አሳምነው አዳነ ለኢዜአ እንደገለጹት ሺሻውና ልባሽ ጨርቁ ትናንት የተያዙት በወልዲያና ሃርቡ ከተሞች በሚገኙ የፍተሻ ጣቢያዎች በተደረገው ቁጥጥር ነው።
6 ሺህ 813 ስቴካ ሺሻ የተያዘው በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 ኢት 37590 ከባድ የጭነት ተሽከርካሪ ወደ አዲስ አበባ በመጓጓዝ ላይ እንዳለ ነው ብለዋል ።
በተሽከርካሪው ተሳቢ ላይ አስመስሎ በተበየደ ቦታ ላይ ተደብቆ የተገኘው ሺሻ በህብረተሰቡ ጥቆማ መሰረት በፍተሻ የተገኘ መሆኑን አስረድተዋል ።
የተያዘው ሱስ አስያዥ ሺሻ 6 ነጥብ 8 ሚሊዮን ብር ግምት እንዳለውም አቶ አሳምነው ተናግረዋል ።
በተመሳሳይ ሁኔታ በሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3 ኢት 95487 ሎቬድ የጭነት ተሽከርካሪ 306 ቦንዳ ልበሽ ጨርቅ በደሴ በኩል ወደ አዲስ አበባ በመጓጓዝ ላይ እንዳለ ሃርቡ ከተማ ላይ ሲደርስ በፍተሻ ተይዟል ።
ልባሽ ጨርቁ ከ2 ነጥብ 4 ሚሊየን ብር በላይ ግምት እንዳለው አቶ አሳምነው ገልፀው አሽከርካሪው ለጊዜው በመሰወሩ ክትትል እየተደረገ መሆኑን ተናግረዋል ።
ሺሻውን ጭኖ የተገኘው አሽከርካሪ ግን በቁጥጥር ስር ውሎ ጉዳዩ በህግ እየተጣራ መሆኑን ተገልፇል ።