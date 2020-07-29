ዕድሮች ማህበራዊ መዋቅራቸውን ተጠቅመው የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል መስራት ይጠበቅባቸዋል

አዲስ አበባ ሀምሌ 21/2012 (ኢዜአ) ዕድሮች ማህበራዊ መዋቅራቸውን ተጠቅመው የኮሮናቫይረስ (ኮቪድ-19) ወረርሽኝን ለመከላከል መስራት እንደሚጠበቅባቸው ተገለጸ።
እስካሁን ድረስ ባለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መከላከል ስራ ዕድሮች በቂ ተሳትፎ እያደረጉ እንዳልሆነም ተገልጿል።
ኢዜአ በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የሚገኙ የተለያዩ ዕድሮች ኃላፊዎችን በኮቪድ-19 መከላከል ዙሪያ ያላቸውን ተሳትፎ በተመለከተ አነጋግሯል።
ኃላፊዎቹ እንደገለጹት፤ ህብረተሰቡን ግንዛቤ በማስጨበጥ ረገድ ዕድሮች በቂ ስራ አልሰሩም።
3 ሺህ 500 ያህል አባላት ያሉት የቢል አልአበሺ እድር የቦርድ ሰብሳቢ አቶ አሪፍ አብዱልቃድር እንዳሉት፤ ዕድሮች የተለያየ ማህበራዊ መሰረት ያላቸው አባላትን ያቀፉ በመሆናቸው ተጽዕኖ የማምጣት አቅማቸው ጠንካራ ነው።
ዕድሮች ተጠናክረው ከሰሩ በተለያዩ ጉዳዮች ዙሪያ ውጤት ለማምጣት የሚያስችል አቅም እንዳላቸው ገልጸዋል።
ብዙሃኑን ለመድረስ የሚችሉ በመሆናቸው ተሰሚነት እንዳላቸው ገልጸው፤ የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመከላከል ህብረተሰቡ የጥንቃቄ ርምጃ እንዲወስድ ግንዛቤ ለማስጨበጥ መስራት እንደሚጠበቅባቸው ጠቁመዋል።
ዕድሮች ወረርሽኙን ለመከላከል የሚደረገውን ጥረት እያገዙ ቢሆንም ባላቸው መዋቅር፣ አሰራርና የሰው ሃይል ልክ የሚጠበቅባቸውን ያህል እየሰሩ እንዳልሆነም ተናግረዋል።
በመሆኑም ሁሉም ዕድሮች አባሎቻቸውን ከኮቪድ-19 ጉዳት ለመጠበቅ ሲሉ ዕቅድ አውጥተው መስራት እንዳለባቸው አቶ አሪፍ አስገንዝበዋል።
የዋጮ መረዳጃና ልማት አቀፍ ዕድር ስራ አስኪያጅ አቶ ከተማ ቢፍቱ በበኩላቸው ዕድሮች ወረርሽኙን ለመከላከል የጀመሯቸው ስራዎች ቢኖሩም በቂ እንዳልሆኑ አመልክተዋል።
ወረርሽኙን ለመከላከል ተገቢው የጥንቃቄ ርምጃ እንዲወሰድ ዕድሮች ድጋፍና ክትትል ማድረግ እንዳለባቸው አመልክተዋል።