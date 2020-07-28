የመገናኛ ብዙኃን በአገር አንድነትና የጋራ መግባባት በሚፈጥሩ ጉዳዮች ላይ በትኩረት ሊሰሩ ይገባል – አቶ ንጉሱ ጥላሁን

አዲስ አበባ ሀምሌ 21/2012 (ኢዜአ)የመገናኛ ብዙኃን የአገር አንድነትን በሚያስቀጥሉና የጋራ መግባባት በሚፈጥሩ ጉዳዮች ላይ በትኩረት መሥራት እንደሚገባቸው የጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬተሪያት ኃላፊ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ገለጹ።
የድምጻዊ ሃጫሉ ሁንዴሳን ግድያ ተከትሎ በተፈጠረው አለመረጋጋት የበርካታ ንጹሃን ዜጎች ህይወት አልፏል፤ብዙ ንብረትም ወድሟል።
በዚህ አጋጣሚ የአንዳንድ መገናኛ ብዙኃን አዘጋገብ ግጭትና ጥላቻን የሚቀሰቅሱ መልዕክቶች የተላለፉበት እንደነበር ለማየት ተችሏል።
የመገናኛ ብዙኃኑ ዘገባ ሚዛናዊነትና ትክክለኛ መረጃ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግን ያልተከተሉ እንደሆነ የዘርፉ ባለሙያዎች በተደጋጋሚ ሲያነሱት የነበረ ጉዳይ ነው።
እንደ አቶ ንጉሱ ገለፃ በአሁኑ ሰዓት መገናኛ ብዙኃን በሚሰሩት ሥራ ለሦስት ጎራ መከፈላቸውን ያመላክታል።
በተለይም በአንዳንድ መገናኛ ብዙኃን የሚተላለፉ መልዕክቶች የአገር አንድነትን የማያጎለብትና የአብሮነት እሴቶችን የሚሸረሽሩ ናቸው ብለዋል።
መገናኛ ብዙኃን ትኩረታቸውን የአገር አንድነት በሚያስቀጥሉና የጋራ መግባባት በሚፈጥሩ ጉዳዮች ላይ መሥራት እንዳለባቸውና ለዚህም መንግሥት አስፈላጊውን ትብብር እንደሚያደርግ ገልጸዋል።
የዋልታ ቴሌቪዥን ዋና ሥራ አስፈጻሚ ዶክተር ንጉሴ መሸሻ በበኩላቸው፣ መገናኛ ብዙኃን ብሔራዊ መግባባትና አንድነት ላይ ያተኮሩ ሥራዎች ላይ መሥራት እንደሚገባቸውና በዚህ ረገድም መልካም ጅምር እየታየ መሆኑን ተናግረዋል።
ኢትዮጵያ በፈተና ውስጥ ባለችበት ወቅት መገናኛ ብዙኃኑ መሥራት ያለባቸው አገርን በሚያሻግሩ ጉዳዮች ላይ ሊሆን ይገባልም ብለዋል።
መገናኛ ብዙኃን የጋዜጠኝነት ስነ-ምግባር መርሆዎችን ተከትለው በመሥራት ሙያዊ ኃላፊነታቸውን በአግባቡ መወጣት እንዳለባቸውም አሳስበዋል።