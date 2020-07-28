ችግኝን ተንከባክቦ በማሳደግ የአረንጓዴ አሻራ ግብን ከዳር ማድረስ ይገባል- ዶክተር ካባ ኡርጌሳ

ዲላ/ሆሳዕና/አርባምንጭ ሐምሌ 21/2012 (ኢዜአ ) ችግኝ ከመትከል ባለፈ ተከባክቦ በማሳደግ የአረንጓዴ አሻራ ግብን ከዳር ማድረስ እንደሚገባ የግብርና ሚኒስትር ዴኤታ ዶክተር ካባ ኡርጌሳ አሳሰቡ።
የደቡብ ክልል የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሀ ግብር በጌዴኦ ዞን ወናጎ ወረዳ ካራሶዲቲ ቀበሌ በይፋ ተጀምሯል።
በስፍራው በመገኘት የችግኝ ተከላውን ያስጀመሩት ዶክተር ካባ እንዳሉት ባለፉት ዓመታት በተከናወኑ የችግኝ ተከላ መረሃ ግብሮች በሀገር ደረጃ ውጤት ተገኝቷል።
በዘንድሮው የአረጓዴ አሻራ መረሃ ግብር በሀገር ደረጃ 5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ታቅዶ ከ3 ነጥብ 5 ቢሊዮን በላይ መከናወኑን አስታውቀዋል።
በኮሮና ቫይረስ ሳቢያ በአንድ ቀን ብዙ ለመትከል ባይቻልም በዘመቻ 460 ሚሊዮን ችግኝ ለመትከል ታቅዶ እስካሁን ከዚህ በላይ ማሳካት መቻሉን ተናግረዋል።
ችግኝ መትከል ብቻውን ግብ አይደለም ያሉት ሚኒስተር ዴኤታው ተከባክቦ በማሳደግ የአረንጓዴ አሻራ ግብን ከዳር ማድረስ እንደሚገባ አሳስበዋል።
ክልል አቀፍ የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መረሃ ግብር የህዳሴው ግድብ የመጀመሪያ ዙር ውሃ ሙሌት በስኬት በተጠናቀቀ ማግስት መከናወኑ ልዩ እንደሚያደርገው የገለጹት ደግሞ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማዕረግ የደቡብ ክልል ግብርና ቢሮ ኃላፊ አቶ አንተነህ ፍቃዱ ናቸው።
በደቡብ ክልል ደረጃ ማህበረሰቡን በተለይም ወጣቱና አርሶ አደሩ በማስተባበር ከ1 ነጥብ 5 ቢሊዮን በላይ ችግኝ ለመትከል ታቅዶ ከ1 ቢሊዮን 360 ሚሊዮን በላይ ችግኝ መትከል መቻሉን አስታውቀዋል።
ዛሬ በክልሉ ሁሉም ወረዳዎችና ከተማ አስተዳደሮች ለኮሮና ቫይረስ ተገቢውን ጥንቃቄ በማድረግ ከ60 ሚሊዮን በላይ ችግኝ ለመትከል ታቅዶ ሲከናወን መዋሉን አስረድተዋል።
ከተተከለው ችግኝ ውስጥ የተለያየ ዝርያ ያለው ፍራፍሬና ቡና እንደሚገኝበት ጠቁመው ተተከለው ችግኝ የሚንከባከብ ባለቤት እንዲኖረው የሚደረግ መሆኑን ገልጸዋል።
የጌዴኦ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ ገዙ አሰፋ ክልል አቀፍ የችግኝ ተከላ መረሃ ግብር በዞኑ መጀመሩ ጌዴኦ የሚታወቅበት የአካባቢ ጥበቃ ባህል ተጠናክሮ እንዲቀጥል አቅም እንደሚሆን ተናግረዋል።
የኮሮና ቫይረስ ከመከላከሉ በተጓዳኝ የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መረሃ ግብር ላይ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል ተሳታፊ በመሆን የበኩሉን እንዲወጣ ጥሪ አቅርበዋል።
በጌዴኦ ወናጎ ወረዳ ካራሶዲቲ ቀበሌ ዛሬ በተካሄደው ችግኝ መትከል መረሃ ግብር የፌዴራል፣ የክልልና ዞኑ አመራሮች፣ የጸጥታ አካላትና አርሶ አደሮች ጨምሮ የተለያዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ተሳትፈዋል።
በተመሳሳይ በሀድያ ዞን በአንድ ጀምበር የአረንጓዴ አሻራ መርሃ ግብር በዞኑ በተለያዩ አካባቢዎች አምስት ነጥብ ሰባት ሚሊየን ችግኝ የመትከል መረሃ ግብር ዛሬ ተከናውኗል፡፡
በመረሃ ግብሩ የተሳተፉት የደቡብ ክልል ሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አስቴር ከፍታው እንተናገሩት የታላቁ ህዳሴ ግድብን ዘላቂነት ማረጋገጥ የሚቻለው መላው ህብረተሰብ ለግንባታው እንዳደረገው ረብርብ ሁሉ በአካባቢ ጥበቃና ችግኝ ተከላ ላይ በነቂስ ወጥቶ መሳተፍ ሲችል ነው።
ከደን መራቆት ጋር የሚፈጠሩ ችግሮችን ለመከላከልና የምግብ ዋስትናን ለማረጋገጥ ጭምር ፋይዳው የጎላ በመሆኑ ህብረተሰቡ እንደተከላው በእንክብካቤ ላይ ትኩረት መስጠት እንዳለበት ጠቁመዋል።
የሀድያ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሸናፊ ጴጥሮስ በበኩላቸው አምና በአረንጓዴ አሻራ ልማት መረሃ ግብር ከተተከለው ችግኝ በህብረተሰቡ እንክብካቤ ሰማኒያ በመቶ መጽደቅ ማቻሉን ተናግረዋል።
በሌላ በኩል በጋሞ ዞን ሁሉም ወረዳዎች ዛሬ ማለዳ ላይ በተጀመረው የአንድ ጀምበር የችግኝ ተከላ መርሀ ግብር ሲካሄድ ውሏል።
በደቡብ ክልል አምና በተከናወነው የአንድ ጀምበር መርሀ ግብር ከተተከለው ከ75 ሚሊዮን ባላይ ችግኝ ውስጥ 85 በመቶ መጽደቁን ከክልሉ እርሻና ተፈጥሮ ሀብት ልማት ቢሮ የተገኘው መረጃ ያመለክታል።