ባለፈው ዓመት በኮሚሽኑ ከተተከሉ ችግኞች ከ95 በመቶ በላይ የሚሆኑት መጽደቃቸው ተጠቆመ

አዲስ አበባ ሀምሌ 21/2012 (ኢዜአ) የሲቪል ሰርቪስ ኮሚሽን ባለፈው ዓመት በአረንጓዴ አሻራ ዘመቻ ከተከላቸው ችግኞች ከ95 በመቶ በላይ የሚሆኑት መጽደቃቸውን አስታወቀ።
ኮሚሽኑ በዛሬው ዕለት በኦሮሚያ ክልል ሰላሌ ዞን ውጫሌ ወረዳ የችግኝ ተከላ መርሃግብር አከናውኗል።
በኢፋ ሱሉልታ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት በተካሄደው የችግኝ ተከላ መርሃግብር ላይ 150 የኮሚሽኑ ሠራተኞች ከአካባቢው ነዋሪዎች ጋር በመሆን የአረንጓዴ አሻራቸውን አሳርፈዋል።
በመርሃ ግብሩ የተለያዩ አገር በቀል ችግኞችን ጨምሮ ለምግብነት የሚውሉ የፍራፍሬ ችግኞችም ተተክለዋል።
የኮሚሽኑ ምክትል ኮሚሽነር አቶ ብርሃኑ ፈይሳ ለኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት እንደተናገሩት፣ ኮሚሽኑ በአረንጓዴ አሻራ እንቅስቃሴ ሠራተኞችን በማስተባበር የራሱን አሻራ እያሳረፈ ነው።
ባለፈው ዓመት በአምቦ ወረዳ ከ10 ሺህ በላይ ችግኞችን መትከሉን ጠቁመው፣ ባለፈው ዓመት በተሰራው የእንክብካቤና የክትትል ሥራ ከተተከሉት ችግኞች ከ95 በመቶ በላይ መጽደቃቸውን ተናግረዋል።
“ዛፍ እና የአገር ሽማግሌ ያለው አገር አይጠፋም” ያሉት ምክትል ኮሚሽነሩ፣ ኮሚሽኑ የአረንጓዴ ልማት የሚኖረውን አገራዊ ፋይዳ ከግምት በማስገባት ትኩረት ስጥቶ እየሰራ መሆኑን ገልጸዋል ።
ችግኞች እንዲጸድቁ ከንክኪ ነጻ ማድረግ ወሳኝ መሆኑን ጠቁመው፣ ተቋሙ ችግኝ የተተከለባቸው ቦታዎች ታጥረው እንዲከለሉ ከማድረግ ባለፈ ጥበቃ በመመደብ የድርሻውን እየተወጣ መሆኑን ተናግረዋል።
ለችግኝ እንክብካቤ ሥራው ሠራተኞች ገንዘብ እንዲያዋጡ መደረጉን ጠቁመው፣ የአካቢው ነዋሪም በእንክብካቤ ሥራው ላይ በእኔነት ስሜት እየተሳተፈ መሆኑን አስረድተዋል ።
ለስምንተኛ ጊዜ ችግኝ ተከላ ዘመቻ ላይ መሳተፋቸውን የገለጹት አቶ አለባቸው ዓለሙ በበኩላቸው፣ ጤናማ ህይወት ለመኖር ሰዎች ችግኝ መትከልን ባህል ሊያደርጉ እንደሚገባ መክረዋል።
ሌላዋ አስተያየት ሰጪ ወይዘሮ ሙሉ ምትኩ በበኩላቸው ችግኝ ለሚፈለገው ዓላማና ግብ እስኪደርስ ድረስ እንደ ልጅ ተገቢ እንክብካቤ ማድረግ እንደሚገባ ተናግረዋል።
“የአረንጓዴ አሻራ እንቅስቃሴው በተለይ የሕዳሴ ግድቡ በደለል እንዳይሞላ የበኩሉን እገዛ ያደርጋል” ያሉት ደግሞ በኦሮሚያ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኤዳኦ ኮጂ ናቸው።
በዞኑ የዘንድሮ የአረንጓዴ አሻራ ዘመቻ መጀመሩን ገልጸው በተያዘው ክረምት ብቻ 150 ሚሊዮን የተለያዩ የችግኝ አይነቶችን ለመትከል ታቅዶ ወደሥራ መገባቱን አመልክተዋል።
እስካሁንም ህብረተሰቡን በማሳተፍ ከተያዘው ዕቅድ 70 በመቶ የሚሆነው መከናወኑን ነው አቶ ኤዳኦ አስረድተዋል።
በአገሪቷ በ2012 ዓ.ም የክረምት ወራት 5 ቢሊዮን ችግኝ ለመትከል ዕቅድ የተያዘ ሲሆን በጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር ዐቢይ አህመድ የችግኝ ተከላ ዘመቻው ይፋ መደረጉም የሚታወስ ነው።