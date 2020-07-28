በምርቃት ሰበብ የሚደረግ መሰባሰብ ለኮሮናቫይረስ መስፋፋት ምክንያት ሊሆን ስለሚችል ጥንቃቄ እንዲደረግ ተጠየቀ

አዲስ አበባ ሀምሌ 21/2012 (ኢዜአ)በምርቃትና ባበዕላት ሰበብ የሚደረግ መሰባሰብ ለኮሮናቫይረስ መስፋፋት ምክንያት ሊሆን ስለሚችል ዜጎች ከመሰል ተግባራት እንዲታቀቡ የጤና ሚኒሰትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አሳሳቡ።
በአሁኑ ወቅት በዓለም ላይ ከ16 ነጥብ 5 ሚሊዮን የሚልቁ ሰዎች በኮሮናቫይረስ ተይዘዋል፤ ከ655 ሺህ በላይ የሚሆኑት ደግሞ ለሞት ተዳርገዋል።
በኢትዮጵያ እስከ ትናንት 14 ሺህ 500 ሰዎች በቫይረሱ የተያዙ ሲሆን 228 ሰዎች ደግሞ ህወታቸው አልፏል።
ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ የቫይረሱን ስርጭት አስመልክተው መግለጫ ሰጠተዋል።
ሚኒስትሯ እንዳሉትም በማንኛውም አጋጣሚ በመሰባሰብ የሚደረግ ማህበራዊ መስተጋብር ለኮሮናቫይረስ ስርጭት መስፋፋት ምክንያት ይሆናል።
ወቅቱ የምርቃትና የባዕላት ቀናት የሚበዙበት በመሆኑ የቫይረሱ ስርጭት ይበልጥ እንዳይስፋፋ ሁሉም ጥንቃቄ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል።
እንደ ሚኒስትሯ ገለፃ ባለፈው ሳምንት ብቻ 4 ሺህ 465 ሰዎች በቫይረሱ ሲያዙ የ56 ሰዎች ህይወትም አልፏል።
በለቅሶና በቀብር ወቅት፣ በንግድ ቦታዎች ረቀት ያልጠበቀ ግብይት ሳቢያ በቫይረሱ የሚያዙና ሰዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ መጥቷል።
በተፈጠረው መዘናጋት ምክንያት የተለያዩ ተቋማት አመራሮችና ሰራተኞች በከፍተኛ ሁኔታ በቫይረሱ እየተያዙ መሆኑንም ሚኒስትሯ ገልጸዋል።
የኮሮናቫይረስ እስካሁን መድሃኒትና ክትባት ያልተገኘለት በመሆኑ በመከላከል ላይ ትኩረት ማድርግ እንደሚገባም ጠቁመዋል።
የቫይረሱ ስርጭት በተለይ በአዲስ አበባ በከፍተኛ ሁኔታ እየተስፋፋ በመሆኑ ሁሉም ጥንቃቄውን አጠናክሮ እንዲቀጥል ጠይቀዋል።
መንግስት የመመርመር አቅሙን በማጠናክር የቫይረሱን ስርጭት ለመግታት እየሰራ መሆኑንም ጠቁመዋል።
እስካሁን እንደ አገር የተፈጠረው የመመርመር አቅም በ47 ላብራቶሪዎች 14 ሺህ ሰዎችን በቀን ሲሆን ለመመርመር የተታለመ ቢሆንም እስካሁን የተቻለው 9 ሺህ ብቻ ነው ብለዋል።
የምርመራ አቅሙን በቀጣይ ሳምንት ወደ 14 ሺህ ለማድረስ እየተሰራ መሆኑንም ጠቅሰዋል።
በርካታ ምርማራዎች የሚደረጉት በአዲስ አበባ ሲሆን በቀጣይ በክልሎችም ለማስፋፋት እየተሰራ ነው ብለዋል።