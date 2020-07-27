የብልጽግና ጉዞን ከዳር ለማድረስ የፀረ ሙስና ትግሉ መጠናከር አለበት — ምክትል አፈ ጉባኤ

ባህርዳር ፣ ሃምሌ 20/20 12 (ኢዜአ) በኢትዮጵያ በለውጥ አመራሩ የተጀመረውን የብልጽግና ጉዞ ዳር ለማድረስ ሙስናና ብልሹ አሰራርን የመከላከል ትግሉን አጠናክሮ ማስቀጠል እንደሚገባ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ምክትል አፈ ጉባኤ ገለፁ ።
ሙስናን በመከላከልና አሰራሮችን በማሻሻል ዙርያ ለመምከር የተዘጋጀው መድረክ ዛሬ በባህር ዳር ከተማ ተጀምሯል።
የምክር ቤቱ ምክትል አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሽታዬ ምናለ በመድረኩ ላይ እንደገለጹት ምክር ቤቱ የመንግስት በጀትን ለፈጻሚ ተቋማት የመመደብ፣ የመከታተልና ለተገቢው ዓላማ መዋሉን የመቆጣጠር ሃላፊነት አለበት።
ይህም ውሱን የሆነውን የመንግስትና የህዝብ ሃብት በአግባቡ ጥቅም ላይ በማዋል ወደ ብልጽግና ጉዞ የሚደረገውን ጥረት ከዳር በማድረስ ለህዝቦች ፍትሃዊ ተጠቃሚነት ለመስራት የሚያስችል መሆኑን ገልጸዋል።
ምክር ቤቱ የተጠናከረ የሙስና መከላከል ስራ በየደረጃው ባለው የስልጣን እርከን ዘርግቶ ሲንቀሳቀስ መቆየቱን ተናግረዋል።
በተለይም አሁን ላይ የለውጥ አመራሩ በሜጋ ፕሮጀክቶች ጭምር የሚፈጸሙ የሙስና ወንጀሎችን በማስወገድ በኩል ቁርጠኝነቱን በማሳየቱ ለውጥ እየመጣ መሆኑን አብራርተዋል።
በቀጣይም በወረቀት ላይ የሰፈሩ የተግባር እቅዶችን ወደ መሬት በማውረድ የተቀናጀ አሰራር በመዘርጋት ምክር ቤቱ ከስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ጋር በመሆን ስራውን አጠናክሮ እንደሚቀጥል ተናግረዋል።
የፌደራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ኮሚሽነር አቶ ጸጋ አራጌ በበኩላቸው የመድረኩ ዋና ዓላማ የኮሚሽኑን ሃላፊነትና ተግባራት በጠንካራ አደረጃጀትና አሰራር ለመመስረት ከባለድርሻ አካላት ጋር መግባባት ለመፍጠር ነው።
በ10 ዓመቱ የስትራቴጂክና በመጭው ዓመት እቅድ ላይ በመምከር በአገራችን የሚስተዋለውን ሙስናና ብልሹ አሰራር ለማስተካከል ቆርጦ መነሳቱን ገልፀዋል ።
በምክክር መድረኩ ላይ ዓለም አቀፋዊ፣ አህጉራዊና አካባቢያዊ አሰራሮችን፣ ልምዶችንና ተሞክሮዎችን ቀርበው በዘርፉ የሚስተዋሉ ችግሮችን ለማረም የሚያስችሉ አቅጣጫዎች ይቀመጣሉ ብለዋል።
ይህም በአገሪቱ በሚካሄዱ ኢኮኖሚያዊ፣ ማህበራዊና ፖለቲካዊ ልማቶች ከሙስና በጸዳ መልኩ እንዲተገበሩ የሚያስችል አደረጃጀትና አሰራር ለመዘርጋት የባለድርሻ አካላትን አስተያየት በግብዓትነት ይወሰዳል ነው ያሉት።
ኢትዮጵያ ከ180 በላይ አገራት ያካተተ የጸረ ሙስና መከላከል ስምምነት በመፈራረም እየሰራች ትገኛለች ያሉት ደግሞ በኮሚሽኑ የጥናትና ለውጥ ስራ አመራር ዳይሬክተር አቶ ተስፋዬ ሻሜቦ ናቸው።
በዚህም ጀርመን አገር የሚገኘው ትራንስፓረንሲ ኢንተርናሽናል በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ2019 ባወጣው ሪፖርት መሰረት እትዮጵያ ከ180 ሃገሮች ውስጥ በሙስና ተጋላጭነት 96ኛ ደረጃ ላይ አስቀምጧታል።
ከዚያ በፊት 114ኛ ደረጃ የነበረው የሙስና ተጋላጭነት ደረጃችን የለውጥ አመራሩ በወሰደው ቁርጠኛ አቋምን ተስፋ ሰጪ ውጤት መታየቱን አቶ ተስፋዬ ገልፀዋል ።
ይህን መልካም ጅምር በማስቀጠልም በመጪዎቹ 10 ዓመታት የሙስና ተጋላጭነቱን ከ50 አገሮች በታች ዝቅ ለማድረግ ይሰራል ብለዋል ።
ዕቅዱን ለማሳካት ሙስናና ብልሹ አሰራርን ለማስወገድ፣ መልካም ስነ ምግባር የተላበሰ ትውልድ ለማፍራትና የላቀ የፀረ ሙስና ትግል አጋርነት በማጠናከር ላይ በትኩረት እንደሚሰራ አስረድተዋል ።
በ2013 በጀት ዓመትም በሁሉም የመንግስት ተቋማት የስነ ምግባር መኮንኖችን የማደራጀትና ሁሉም አመራርና የመንግስት ሰራተኛ ሃብቱን እንዲያስመዘግብ የማድረግ ስራ ይከናወናል ብለዋል።
የኢፌዴሪ የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን ባዘጋጀው የሶስት ቀናት የምክክር መድረክ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የቋሚ ኮሚቴ አመራሮችና አባላት፣ የሁሉም ክልሎች የስነ ምግባርና ፀረ ሙስና ኮሚሽን ምክትልና ዋና ኮሚሽነሮችና ሌሎች ባለድርሻ አካላት ተሳትፈዋል።