የአማራ ክልልን ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የተከናወነው ስራ ውጤታማ ነው– አቶ ተመስገን ጥሩነህ

ባህርዳር ሐምሌ 20/2012(ኢዜአ) በአማራ ክልል የተለያዩ አካባቢዎች የፀጥታ ስጋት ሆነው የቆዩ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር በማዋል ሰላምና ደህንነት ለማስጠበቅ የተከናወነው ስራ ውጤታማ መሆኑን ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ገለጹ።
በባህር ዳር ከተማ እየተካሄደ ባለው የክልሉ ምክር ቤት ጉባኤ ርዕሰ መስተዳደሩ የ2012 በጀት ዓመት የአስፈፃሚ አካላት ሪፖርት ባቀረቡበት ወቅት እንዳሉት በክልሉ በበጀት ዓመቱ በማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ሰላም በመረጋጋት በኩል የተሻሉ ስራዎች ማከናወን ተችሏል።
በተለይም ለልማት እንቅፋት ፈጥሮ የነበረውን ሰላም ችግር በዘላቂነት ለመፍታት በተከናወነው ስራ አሁን ላይ የተረጋጋ ምቹ ሁኔታ መፈጠር መቻሉን ገልጸዋል።
ከምንም በላይ በህገ ወጥ መንገድ ተደራጅተው ይንቀሳቀሱ የነበሩ ኃይሎችን በመቆጣጠር ውጤታማ ስራ መከናወኑን አመልክተዋል።
በዚህም ህዝባቸውንና አካባቢያቸውን መልሰው እንዲያገለግሉና ሰላማዊ በሆነ መንገድ እጅ እንዲሰጡ የተደረገ ግለሰቦች እንዳሉ ጠቅሰዋል።
እንዲሁም በተሰጣቸው እድል መጠቀም ያልቻሉና ፈቃደኛ ያልሆኑ 686 የሚሆኑ ግለሰቦች በፀጥታ ኃይሉ ብርቱ ጥረት እጃቸውን እንዲሰጡ መደረጉን ርዕሰ መስተዳደሩ አስረድተዋል።
አሁን ላይ በሁሉም የክልሉ አካባቢዎች ለዓመታት ለአካባቢው ህብረተሰብ የፀጥታ ስጋት ሆነው የቆዩ ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስር በማዋል የተሻለ ሰላም ማስፈን መቻሉን አስታውቀዋል።
ሆኖም አሁንም በተለይም ትህነግ የሀሰት መረጃ በመልቀቅ ለዘመናት በአብሮነት ይኖሩ የነበሩ የቅማንትና የአማራ ህዝብን ወደ ግጭት እንዲያመሩ ሌት ተቀን እየሰራ እንደሚገኝም አስረድተዋል።
በስጋና ደም ተጋምደው የኖሩትን የአማራና ትግራይ ህዝቦችን ለማጋጨት በአዋሳኝ አካባቢዎች የተለያዩ የጠብ አጫሪነትና ትንኮሳ እየፈጸመ በመሆኑ የሚመለከታቸው አካላት እንዲገነዘቡ እንፈልጋለን ሲሉ ርዕሰ መስተዳድሩ አስታውቀዋል።
የአማራ አጎራባች በሆኑ ቤንሻንጉል፣ አፋርና ኦሮሚያ ክልሎች የህዝቦችን የእርስ በርስ ግንኙነት ለማጠናከርና ሰላምን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ውይይቶች በዓመቱ መከናወናቸውንም ጠቅሰዋል።
በቀጣይም መሰል የህዝቦችን መልካም ግንኙነትና የጋራ ተጠቃሚነትን ሊያረጋግጡ የሚችሉ ተግባራት እንደሚከናወኑም አቶ ተመስገን አስታውቀዋል።
በሀገሪቱ የመጣውን ለውጥ ተከትሎ ዲሞክራሲ እንዲሰፋ፣ የሃሳብ ነፃነትና የዜጎች ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ የተከናወኑ ስራዎች ዕውቅና የሚሰጣቸው ናቸው ያሉት ደግሞ የምክር ቤቱ የህግ፣ ፍትህና አስተዳደር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ አማረ ሰጤ ናቸው።
የነበሩት ክፍተቶችን ለማረም በየደረጃው የሚገኘው የመንግስት መዋቅር ተደራጅቶና ተቀናጅቶ ሰፊ ስራዎች መከናወናቸውን ገልጸዋል።
በተከናወኑት ስራዎችም በየደረጃው በህዝብ ሲነሱ የነበሩ የህግ የበላይነት አለመከበር የቅሬታ ምንጮች እየተፈቱ ሰላሙም እየተረጋገጠ እንዲመጣ ማስቻሉን አስረድተዋል።
በቀጣይም የክልሉን ሰላም ለማስጠበቅ መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር ስራ አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል።
የምክር ቤቱ አባል ወይዘሮ ሉባባ አብዱ በበኩላቸው በተከናወነው የተጠናከረ ህግ የማስከበር ስራ ክልሉ ሰላምና የተረጋጋ እንዲሆን መመቻቸቱ የሚመሰገን ተግባር መሆኑን ገልጸዋል።
ግጭት በተነሳ ቁጥር ኢላማ የሚሆኑ ከክልሉ ውጭ የሚኖሩ ተወላጆች የክልሉ መንግስት ከሌሎች ክልሎች ጋር በመነጋገር ደህንነታቸው እንዲከበር ሊሰራ እንደሚገባም ጠቁመዋል።
ምክር ቤቱ በርዕሰ መስተዳደሩ በቀረበው ሪፖርት ላይ እየተወያየ የሚገኝ ሲሆን ቀጣይ አቅጣጫም ያስቀምጣል ተብሎ ይጠበቃል።
የክልሉ ምክር ቤት አምስተኛ ዙር ፣አምስተኛው የስራ ዘመን 15ኛ መደበኛ ጉባኤም ዛሬ በባህርዳር ከተማ እንደተጀመረ ቀደም ብሎ ዘግበናል።