የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሮች ለከርስ ምድር ውሃ ክምችት ጠቀሜታቸው ከፍተኛ ነው — ኮሚሽኑ

አዲስ አበባ፣ ሀምሌ 20/2012 ( ኢዜአ) በየጊዜው የሚከናወኑ የአረንጓዴ አሻራ የችግኝ ተከላ መርሃ ግብሮች ለከርስ ምድር ውሃ ክምችት ጠቀሜታቸው የላቀ መሆኑን የውሃ ልማት ኮሚሽነሩ አስታወቀ፡፡
” ችግኞችን መትከልና ተፋሰስን ማልማት ውሃን በማቆር ባንክ ውስጥ ማስገባት ነው ” ብለዋል፡፡
ኮሚሽነሩ ዶክተር በሻህ ሞገሴ ከኢዜአ ጋር ባደረጉት ቆይታ እንዳሉት ተፈጥሮን መንከባከብና ችግኞችን መትከል ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታዎች አሉት፡፡
በአገሪቷ በውሃ አቅርቦት ዘርፍ የከርሰ ምድር ውሃ መሸሽ፤ የምንጮች መድረቅና የወንዞች የውሃ መጠን መቀነስ ችግሮች እንደሚታይ ገልጸው፤ ለዚህም የደን ምንጠራና መመናመንን እንደ ምክንያት ጠቅሰዋል፡፡
ተከላው በሚከናወንበት ጊዜ የደን መጠን ስለሚጨምር ዝናብ ወደ መሬት ሰርጎ እንደገባና በቅርበት የከርሰ ምድር ውሃ ለማስገኘት ያስችላል ብለዋል፡፡
በአገሪቱ በተለያዩ አካባቢዎች የከርሰ ምድር ውሃ ፕሮጀክቶች መገንባታቸውን የገለጹት ኮሚሽነሩ፤ ፕሮጀክቶች ሥራ በጀመሩ በአጭር ጊዜ ለውሃ እጥረት ሲጋለጡ ይስተዋላሉ ብለዋል፡፡
ችግሩን ለመፍታትም የችግኝ ተከላው መጠናከር እንደሚገባው ዶክተር በሻህ አመልክተዋል፡፡
ዛፎች በሚተከሉበት ጊዜም የዝናብ ውሃ ወደ መሬት እንዲሰርግ ያደርጋል ያሉት ኮሚሽነሩ፤ ይህም የከርሰ ምድር ውሃ ለማከማቸት እንደሚያስችል አስረድተዋል፡፡
ኮሚሽኑ በአራት ክልሎች የጀመራቸው የውሃ ቁፋሮ ፕሮጀክቶች በተያዘው በጀት ዓመት ወደ ግንባታ እንደሚገቡ ገልጸዋል፡፡
በተጨማሪም በተጠናቀቀው በጀት ዓመት ለዓመታት ሲንከባለሉ የነበሩ ሥራዎችን ማጠናቀቁን ኮሚሽነሩ አስታውቀዋል፡፡
የውሃ ልማት ኮሚሽን ከአንድ ዓመት ከግማሽ በፊት የተቋቋመ መንግሥታዊ ተቋም ነው።