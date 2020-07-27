ጠቅላይ ሚኒስትሩ ክልሎች ለስራ ዕድል ፈጠራ ማነቆ የሆነውን ‘የሠላም እጦት’ ለመቅረፍ በትኩረት እንዲሰሩ አሳሰቡ

አዲስ አበባ፣ ሀምሌ 20/2012 ( ኢዜአ) ለስራ ዕድል ፈጠራ ማነቆ የሆነውን ‘የሠላም እጦት’ ለመቅረፍ ክልሎች ልዩ ትኩረት ሰጥተው እንዲሰሩ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ አሳሰቡ።
የኢንቨስትመንትና ስራ ዕድል ፈጠራ መሪ ኮሚቴ የስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽንን የ2012 በጀት ዓመት ሪፖርት አድምጦ ውይይት አካሂዷል።
ኮሚቴው በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ የሚመራና የክልል ርዕሳነ መስተዳድሮችን ያካተተ ነው።
ኮሜቴው በዛሬው ስብሰባ በ2012 በጀት ዓመት ለምን ያህል ዜጎች የስራ ዕድል ተፈጠረ እንዲሁም በሂደቱ ለቀጣይ ስራዎች ምን ልምዶች ተገኙ በሚሉ ጉዳዮች ላይ ተወያይቷል።
ሪፖርቱን ያቀረቡት የፌዴራል ስራ ዕድል ፈጠራ ኮሚሽነር ዶክተር ኤፍሬም ተክሌ በበጀት ዓመቱ ለ3 ነጥብ 3 ሚሊዮን ዜጎች የስራ ዕድል መፈጠሩን ይፋ አድርገዋል።
የኮሚቴው አባላትም በቀጣይ ቢሻሻሉ ያሏቸውን ሃሳቦች አቅርበዋል።
አሳሪ አሰራሮችን ማስወገድ፣ ወጣቶች ለስራ ያላቸውን አመለካከት መቀየርና በተቋማት ደረጃ ቅንጅታዊ አሰራር መፍጠር እንደሚገባ ነው የኮሚቴው አባላትና የክልሎች ርዕሳነ-መስተዳድሮች ያነሱት።
በኢንቨስትመንት የሚመጡ ዕድሎችን ለቀጣይ ስራ ፈጠራ አሟጦ መጠቀም እንደሚገባም ተናግረዋል።
ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው የስራ ዕድል በመፍጠር ረገድ ዋነኛው ችግር የሠላም እጦት መሆኑን ተናግረዋል።
በመሆኑም ክልሎች ከጸጥታ መዋቅራቸው በተጨማሪ ማኅበረሰቡን በማስተባበር ሠላማቸውን ሊያረጋግጡ እንደሚገባ ነው ያሳሰቡት።
“የሚመገብበትን ገበታ በመስበር ለከፋ ችግር ይዳርጋል እንጂ ምንም አይነት ለውጥ አያመጣም” ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ።
በተለይ ወጣቶች የስራ ዕድል የሚፈጥሩላቸውን ኢንቨስትመንቶች መጠበቅና መንከባከብ እንዳለባቸው ነው ያስገነዘቡት።
ከዚህ አንጻር ወጣቶች ለስራ ያላቸውን አመለካከት በመቀየር ጠንካራ የስራ ባሕል እንዲዳብር መስራት እንደሚገባም አሳስበዋል።
ወጣቶች ያላቸውን በመስጠት በብዙ ማግኘት እንደሚችሉ ማስተማር ደግሞ በዚህ ረገድ ተጠቃሽ ዘዴ መሆኑን ጠቁመዋል።
የስራ ዕድል በስፋት መፍጠር የሚቻለው የግልና የመንግስት ዘርፎች ተቀናጅተው ሲሰሩ መሆኑን ጠቅሰው፤ አመራሩ ለግሉ ዘርፍ ማነቆ የሆኑ አሰራሮችን በማስወገድ ድጋፍ ሊያደርግ ይገባል ብለዋል።
መንግስት በቀጣዮቹ አስር ዓመታት ለ20 ሚሊዮን ዜጎች የስራ ዕድል ለመፍጠር ያቀደ ሲሆን ከዚህም ውስጥ 3 ሚሊዮኑ በ2013 በጀት ዓመት የሚከናወን ነው።
ግብርና፣ ኢንዱስትሪ፣ አገልግሎት፣ ማዕድን እንዲሁም የኢንፎርሜሽንና ኮሙኒኬሽን ቴክኖሎጂ ዘርፎች ለስራ ዕድል ፈጠራው በዋናነት የተለዩ ክፍለ ኢኮኖሚዎች መሆናቸው ተገልጿል።