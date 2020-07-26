በበጀት ዓመቱ ለፋይናንስ ግልፀኝነትና ተጠያቂነት ትኩረት እንዲሰጥ ተጠየቀ

አዲስ አበባ፣ሐምሌ 19/2012 (ኢዜአ) በ2013 በጀት ዓመት ለፋይናንስ ግልፀኝነትና ተጠያቂነት ትኩረት ሊሰጥ እንደሚገባ የአዲስ አበባ ከተማ የህዝብ ክንፍ አመራሮች ተናገሩ።
አባላቱ ነባር ፕሮጀክቶችን መፈፀምና የተመደበው በጀት ለታለመለት ዓላማ መዋሉን መከታተል በበጀት ዓመቱ በትኩረት ሊሰራበት እንደሚገባም ጠቁመዋል።
የአዲስ አበባ ከተማ ፋይናንስ ቢሮ አስተዳደር የ2013 በጀት ዓመት ረቂቅ የበጀት መግለጫን አስመልክቶ ከክፍለ ከተማና ወረዳ የህዝብ ክንፍ አመራሮች ጋር ተወያይቷል።
አስተያየታቸውን ለኢዜአ የሰጡ የህዝብ ክንፍ አመራሮች እንዳሉት በረቂቁ ላይ ለየዘርፉ የተቀመጠው በጀት የህብረተሰቡን የልማት ጥያቄዎች ለመመለስ የሚያግዙ ናቸው።
ከጉለሌ ክፍለከተማ ወረዳ 4 የመጡት መቶ አለቃ ተከተል ተጋፋው እንዳሉት በረቂቁ ለየዘርፉ የተመላከተው የበጀት አመዳደብ ሳይንሳዊ አካሄድን የተከተለ ነው።
እንደ ውሃ እና ፍሳሽ፣ መንገድና መሰል ላሉ የልማት ዘርፎች ከፍተኛ በጀት መመደቡ ተገቢ መሆኑንና ይህም ለታሰበለት ዓላማ እንዲውል መከታተል እንደሚገባ ገልጸዋል።
ይሁንና የጤናውን ዘርፍ በማህበራዊ ዘርፍ አጠቃሎ ከማስቀመጥ ባለፈ ለራሱ የተመደበውን በጀት ለይቶ በግልጽ ያልተቀመጠበት ምክንያት ቅሬታ እንደፈጠረባቸው ጠቁመዋል።
በጀቱ ካለፈው ዓመት አንፃር ሲተያይ የ13 ቢሊዮን ብር ልዩነት እንዳለው ያነሱት አቶ ይላቅ እሸቱ በበኩላቸው፣ “የበጀት አፈጻጸሙ ውጤታማ እንዲሆን ጥረት መደረግ አለበት” ብለዋል።
ከዚህ ቀደም የታቀዱ የልማት ፕሮጀክቶች ክንውን መዘግየት ይታይባቸው እንደነበር አስታውሰው፣ በበጀት ዓመቱ በዚህ በኩል ተገቢ ትኩረት ሰጥቶ መስራት እንደሚገባ ተናግረዋል።
አስተያየት ሰጪዎቹ በበጀት ዓመቱ የፋይናንስ ግልፀኝነትና ተጠያቂነት ይበልጥ ትኩረት እንዲሰጠውም ነው የጠየቁት።
የውይይት ተሳታፊዎቹ የበጀት ውይይቱ የ2013 የሥራ ዘመን ከተጀመረ በኋላ መደረጉና እስካሁን ድረስ በጀቱ ባለመፅደቁ መድረኩን “የዘገየ” ሲሉ ገልጸውታል።
በአዲስ አበባ ከተማ ምክርቤት የመንግስት በጀት ወጪ አስተዳደርና ቁጥጥር ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ወይዘሮ ረውዳ ሱልጣን የከተማዋ ምክርቤት በጀቱን እንዲያፀድቅ ለቋሚ ኮሚቴው መመራቱን አንስተዋል።
የዛሬው መድረክም ከክፍለከተማና የወረዳ የህዝብ ክንፍ አመራሮች ግብአት ለማሰባሰብ ታስቦ የተዘጋጀ መሆኑን ገልፀዋል።
የከተማዋ ፋይናንስ ቢሮ የተበጀተው በጀት ለታለመለት ዓላማ መዋሉን መከታተል እንዲሁም የኦዲት ግኝትን ከማስመለስ አንጻር ተጠያቂነትን ለማስፈን የተጀመሩ ሥራዎችን አጠናክሮ መቀጠል አለበት ነው ያሉት።
የውስጥ ኦዲት አቅምን የመገንባትና ስርአት መዘርጋት ላይ የፋይናንስ ቢሮ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራ የተናገሩት ደግሞ የቢሮው ምክትል ኃላፊ አቶ ጌቱ ቡሳ ናቸው።
የቢሮው ኃላፊ ወይዘሮ ነጂባ አክመል በበኩላቸው በበጀት ዓመቱ የንግድ ስርዓቱን ማዘመንና የቢሮክራሲ አሰራርን ማሳጠር አስፈላጊ ናቸው ተብለው ከተለዩት መካከል መሆናቸውን ገልፀዋል።
በጀቱ ለታለመለት ዓላማ እንዲውልም ከከተማ ጀምሮ እስከ ወረዳ ድረስ ያሉ የምክርቤት አባላት አስተዋፅኦ ላቅ ያለ መሆኑም ተነግሯል።