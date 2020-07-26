በበጀት አመቱ ታክስ ካልሆኑና ከማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቶች ከቀደምት አመታት የተሻለ ገቢ ለማግኘት ታቅዷል

አዲስ አበባ (ኢዜአ) ሀምሌ 19/2012ዓም የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በ2013 በጀት አመት ታክስ ካልሆኑና ከማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቶች ከቀደምት አመታት የተሻለ ገቢ ለማግኘት ማቀዱ ተገለፀ።
በበጀት አመቱ በከተማዋ የመስሪያ ቤቶች ቢሮ ኪራይ የሚወጣውን ወጪ ለመቀነስ ለቢሮ አገልግሎት የሚውሉ ህንፃዎች ግንባታ ላይ በትኩረት እንደሚሰራ ነው የከተማዋ የፋይናንስ ቢሮ የገለፀው።
የአዲስ አበባ ከተማ ፋይናንስ ቢሮ አስተዳደር የ2013 በጀት አመት ረቂቅ የበጀት መግለጫን ከክፍለ ከተማና ወረዳ የህዝብ ክንፎች ጋር ውይይት አድርጓል።
በዚሁ ወቅት እንደተብራራው፤ በከተማዋ በ2013 በጀት አመት 61 ነጥብ 34 ቢሊዮን ብር ለመሰብሰብ ታቅዷል።
ከዚህም ውስጥ 27 ቢሊዮን ብር በላይ ለካፒታል በጀት 30 ቢሊዮን ብር በላይ ለመደበኛ እንዲሁም 3 ቢሊዮን ብር ያህሉ ለመጠባበቂያ ይውላል ተብሎ ነው የታቀደው።
በመድረኩ እንደተገለፀው፤ ከፍተኛ በጀት የተመደበላቸው ዘርፎች የተዘረዘሩ ሲሆን የውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ዘርፍ 6 ነጥብ 3 ቢሊዮን ብር፣ የመንገድ ልማት ዘርፉ ደግሞ 5 ነጥብ 9 ቢሊዮን ብር ተመድቦላቸዋል።
በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት አጠቃላይ የንግድና ቢዝነስ ስራዎች መቀዛቀዝ፣ የታክስ እፎይታ እንዲሁም የተጨማሪ እሴት ታክስ ማሳወቂያ ጋር ተያይዞ የታክስ ገቢ የመቀነስ አዝማሚያ ቢኖርም አስተዳደሩ ታክስ ካልሆኑና ከማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቶች ላይ ቀደም ካሉት አመታት በተሻለ መልኩ ገቢ ለመሰብሰብ አቅዷል።
በገቢዎች ቢሮ በተሰበሰበው የቤት ለቤት መረጃ መሰረት ከ14 ሺህ በላይ የምንዳና የደመወዝ እና ከ50ሺህ በላይ የኪራይ ገቢ ግብር የማይከፈሉ መኖራቸው ከታክስ ገቢ አንፃር ከተገኙ ዋና ዋና ችግሮች ውስጥ መሆኑ ተገልጿል።
የከተማዋ የፋይናንስ ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ ነጂባ አክመል በዚህ ወቅት እንዳሉት፤ ታክስ ካልሆኑ ገቢዎች ውስጥ ማሻሻያ ሳይደረግባቸው ለረጅም አመታት የቆዩ የአገልግሎት ክፍያ ተመኖች አሉ።
ከተማዋ ያልነካችው ከ40 እስከ 17 አመት የሆናቸው የማዘጋጃ ቤታዊ ተመኖች መኖራቸውንና እነዚህን ተመኖች ኀብረተሰቡ ላይ የጎላ ተፅዕኖ ሳያደርስ በማሻሻል ከ6 ቢሊዮን ብር በላይ ለመሰብሰብ መታቀዱን ተናግረዋል።
የቢሮው የበጀት ዘርፍ ምክትል ኃላፊ አቶ ዮሴፍ ጣሌ በበኩላቸው የቢሮ ኪራይ ወጪን ለመቀነስ በከተማዋ ላሉ የወረዳ አስተዳደር ቢሮዎች ቅድሚያ በመሰጠት መሰራቱን ተናግረዋል።
በክፍለ ከተማ ደረጃ የበርካቶቹ ህንፃ ተጠናቀው አገልግሎት እየሰጡ መሆኑን ጠቅሰው፤ በተያዘው በጀት አመት የቢሮ አገልግሎት የሚሰጡ ህንፃዎችን ለማጠናቀቅ እንደሚሰራ ገልጸዋል።
ለመንግስት ተቋማት ኪራይ 651 ሚሊዮን ብር እንደሚወጣ የገለፁት ወይዘሮ ነጂባ፤ በ2013 በጀት አመት ለቢሮ ህንፃ ግንባታ ትኩረት ተሰጥቶ እንደሚሰራ ተናግረዋል።
የቢሮ ኪራይ ጥያቄ ለሚያቀርቡም በቅርቡ በተቋቋመው የመንግስት ህንፃና ንብረት አስተዳደር ቁጥጥር ባለስልጣን እንዲያውቀው ተደርጎ የሚከወን መሆኑን አስረድተዋል።
በበጀት አመቱ ነባር ፕሮጀክቶች እንዲጠናቀቁ ትኩረት ሰጥቶ እንደሚሰራና ለአዳዲስ ፕሮጀክቶች በጀት የሚመደብላቸው ቅድመ ዝግጅት ስራዎችን ካጠናቀቁ በኋላ መሆኑ ተገልጿል።
በዘንድሮ በጀት አመት ከታክስና ታክስ ካልሆኑ ገቢዎች፣ ከማዘጋጃ ቤታዊ ገቢዎች፣ ከመንገድ ፈንድ፣ ከውጭ እርዳታና ብድር በተጨማሪ ከተራፊ በጀት 5 ቢሊዮን ብር ለማግኘት ታቅዷል።